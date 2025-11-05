Suscribirse

Se activa el mercado laboral en Ibagué: conozca las ofertas destacadas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

5 de noviembre de 2025, 6:54 p. m.
Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
Ibagué tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. | Foto: Getty Images

El mercado laboral en Ibagué muestra señales de dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren para personas con distintos niveles de formación y experiencia. Cada semana, empresas locales y nacionales amplían sus equipos, ofreciendo vacantes en sectores como comercio, servicios, salud, atención al cliente, logística y más.

Este crecimiento refleja la recuperación económica de la capital del Tolima y la generación de empleo formal. Además, el aumento de ofertas temporales y de medio tiempo brinda opciones para quienes desean equilibrar su vida laboral con otros proyectos personales o académicos.

Las vacantes disponibles representan una oportunidad real para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones laborales. Es por eso, que si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional y aplique de manera gratuita.

Una joven habla por teléfono inteligente mientras usa una laptop
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Auxiliar de selección

Empresa: Masser

Salario: 2.100.000

Este rol es esencial para garantizar que los mejores talentos se unan al equipo, contribuyendo al crecimiento y éxito de la empresa.

Responsabilidades:

  • Realizar el reclutamiento para distintos cargos de la compañía según procedimientos definidos.
  • Evaluar candidatos mediante pruebas técnicas psicotécnicas y otras herramientas de evaluación.
  • Conducir entrevistas para la preselección de candidatos presentando informes de selección.
  • Acompañar entrevistas realizadas por jefes de vacantes según entregas programadas.
  • Apoyar en el proceso de contratación con la solicitud de estudios de seguridad y documentos.
  • Gestionar tallas de candidatos para la entrega correcta de dotación según el manual de imagen.
  • Realizar procesos de selección de aprendices SENA para cumplir con cuotas asignadas.
  • Apoyar la implementación de actividades programadas por la Dirección de Gestión Humana.
  • Mantener contacto con la temporal encargada de procesos de selección para asegurar cumplimiento de perfiles.

Requerimientos:

  • Estudiante o profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en procesos de reclutamiento y selección.
  • Conocimiento en la aplicación de pruebas psicotécnicas y técnicas de entrevista.
  • Habilidad para gestionar múltiples procesos de selección simultáneamente.
  • Excelente comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad organizativa y atención al detalle.

Supervisor de tienda

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

¿Tiene experiencia en el mundo del retail y busca una oportunidad para crecer profesionalmente? ¡Este puesto es para usted!

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
  • Garantizar una excelente atención al cliente.
  • Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
  • Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
  • Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
  • Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Contexto: Empleo en alza: sectores con más vacantes en noviembre

Conductor entregador

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.

Responsabilidades:

  • Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.
  • Realizar la distribución de pedidos a clientes en Ibagué.
  • Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.
  • Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.
  • Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.
  • Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.

Asesor comercial

Empresa: Seven Seven

Salario: 1.423.500

Si tiene habilidades de consultor de ventas y disfruta trabajar en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en sus compras.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas.
  • Manejar el inventario y la reposición de productos.
  • Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
  • Participar en actividades promocionales y de merchandising.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

