EMPLEO
Se activa el mercado laboral en Ibagué: conozca las ofertas destacadas
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Ibagué muestra señales de dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren para personas con distintos niveles de formación y experiencia. Cada semana, empresas locales y nacionales amplían sus equipos, ofreciendo vacantes en sectores como comercio, servicios, salud, atención al cliente, logística y más.
Este crecimiento refleja la recuperación económica de la capital del Tolima y la generación de empleo formal. Además, el aumento de ofertas temporales y de medio tiempo brinda opciones para quienes desean equilibrar su vida laboral con otros proyectos personales o académicos.
Las vacantes disponibles representan una oportunidad real para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones laborales. Es por eso, que si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional y aplique de manera gratuita.
Auxiliar de selección
Empresa: Masser
Salario: 2.100.000
Este rol es esencial para garantizar que los mejores talentos se unan al equipo, contribuyendo al crecimiento y éxito de la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar el reclutamiento para distintos cargos de la compañía según procedimientos definidos.
- Evaluar candidatos mediante pruebas técnicas psicotécnicas y otras herramientas de evaluación.
- Conducir entrevistas para la preselección de candidatos presentando informes de selección.
- Acompañar entrevistas realizadas por jefes de vacantes según entregas programadas.
- Apoyar en el proceso de contratación con la solicitud de estudios de seguridad y documentos.
- Gestionar tallas de candidatos para la entrega correcta de dotación según el manual de imagen.
- Realizar procesos de selección de aprendices SENA para cumplir con cuotas asignadas.
- Apoyar la implementación de actividades programadas por la Dirección de Gestión Humana.
- Mantener contacto con la temporal encargada de procesos de selección para asegurar cumplimiento de perfiles.
Requerimientos:
- Estudiante o profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en procesos de reclutamiento y selección.
- Conocimiento en la aplicación de pruebas psicotécnicas y técnicas de entrevista.
- Habilidad para gestionar múltiples procesos de selección simultáneamente.
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Capacidad organizativa y atención al detalle.
Supervisor de tienda
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
¿Tiene experiencia en el mundo del retail y busca una oportunidad para crecer profesionalmente? ¡Este puesto es para usted!
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Conductor entregador
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: 1.734.000 a 2.300.000
Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.
Responsabilidades:
- Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.
- Realizar la distribución de pedidos a clientes en Ibagué.
- Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.
- Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.
- Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.
Asesor comercial
Empresa: Seven Seven
Salario: 1.423.500
Si tiene habilidades de consultor de ventas y disfruta trabajar en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en sus compras.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
- Manejar el inventario y la reposición de productos.
- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
- Participar en actividades promocionales y de merchandising.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.