Se activa el mercado laboral en Ibagué: conozca las ofertas destacadas

El mercado laboral en Ibagué muestra señales de dinamismo, con nuevas oportunidades que se abren para personas con distintos niveles de formación y experiencia. Cada semana, empresas locales y nacionales amplían sus equipos, ofreciendo vacantes en sectores como comercio, servicios, salud, atención al cliente, logística y más.

Este crecimiento refleja la recuperación económica de la capital del Tolima y la generación de empleo formal. Además, el aumento de ofertas temporales y de medio tiempo brinda opciones para quienes desean equilibrar su vida laboral con otros proyectos personales o académicos.

Las vacantes disponibles representan una oportunidad real para avanzar profesionalmente y acceder a mejores condiciones laborales. Es por eso, que si desea conocer todas las ofertas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional y aplique de manera gratuita.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Auxiliar de selección

Empresa: Masser

Salario: 2.100.000

Este rol es esencial para garantizar que los mejores talentos se unan al equipo, contribuyendo al crecimiento y éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar el reclutamiento para distintos cargos de la compañía según procedimientos definidos.

Evaluar candidatos mediante pruebas técnicas psicotécnicas y otras herramientas de evaluación.

Conducir entrevistas para la preselección de candidatos presentando informes de selección.

Acompañar entrevistas realizadas por jefes de vacantes según entregas programadas.

Apoyar en el proceso de contratación con la solicitud de estudios de seguridad y documentos.

Gestionar tallas de candidatos para la entrega correcta de dotación según el manual de imagen.

Realizar procesos de selección de aprendices SENA para cumplir con cuotas asignadas.

Apoyar la implementación de actividades programadas por la Dirección de Gestión Humana.

Mantener contacto con la temporal encargada de procesos de selección para asegurar cumplimiento de perfiles.

Requerimientos:

Estudiante o profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento en la aplicación de pruebas psicotécnicas y técnicas de entrevista.

Habilidad para gestionar múltiples procesos de selección simultáneamente.

Excelente comunicación verbal y escrita.

Capacidad organizativa y atención al detalle.

Supervisor de tienda

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

¿Tiene experiencia en el mundo del retail y busca una oportunidad para crecer profesionalmente? ¡Este puesto es para usted!

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Conductor entregador

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Si tiene experiencia como transportista de distribución y cumple con los requisitos, esta es su oportunidad de formar parte de una empresa líder en el mercado alimenticio.

Responsabilidades:

Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.

Realizar la distribución de pedidos a clientes en Ibagué.

Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.

Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.

Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.

Asesor comercial

Empresa: Seven Seven

Salario: 1.423.500

Si tiene habilidades de consultor de ventas y disfruta trabajar en un entorno dinámico, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en sus compras.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Manejar el inventario y la reposición de productos.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Participar en actividades promocionales y de merchandising.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.