Empleo
Se buscan bachilleres para trabajo estable en empresas reconocidas
¡Gran convocatoria laboral!
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Buenas noticias para quienes buscan estabilidad y un ingreso fijo: decenas de empresas en Colombia están contratando bachilleres para fortalecer sus equipos en áreas como logística, atención al cliente, ventas y apoyo administrativo.
Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes quieren dar el salto hacia un empleo formal y comenzar una carrera en organizaciones reconocidas.
Si quiere aplicar, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil gratuito, cargar su hoja de vida y postularse en minutos.
Consejo práctico: revise bien la ortografía y el formato de su hoja de vida, destaque sus habilidades blandas (como puntualidad, trabajo en equipo o atención al cliente) y use palabras clave que coincidan con la vacante. Eso aumentará sus probabilidades de superar los filtros automáticos y recibir pronto una llamada para entrevista.
Bachiller sin experiencia Bogotá
Salario a convenir
Claro ofrece la oportunidad de estudiar en un centro de formación privado y ser patrocinado(a) por la compañía.
Se ofrece contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:
- Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV.
- Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.
Requisitos:
- No haber tenido contrato de aprendizaje previo.
- No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.
En caso de no cumplir con los requisitos, se invita a referir a alguien que pueda estar interesado en estudiar y comenzar su desarrollo laboral con la compañía.
Al finalizar el proceso de formación, existe la posibilidad de vinculación laboral con Claro.
Claro Colombia promueve la diversidad y el talento como su mayor fortaleza. Todas las candidaturas reciben la misma atención y oportunidad de crecimiento, sin importar el origen o las condiciones personales.
Bachiller sin experiencia en Barbosa
Salario: 1.561.594
En tiendas Carrera se encuentra abierta la convocatoria para personas dinámicas, comprometidas y con actitud de trabajo en equipo que deseen desempeñarse como auxiliar de bodega.
Se busca personal proactivo, detallista y con interés en hacer parte de una marca en constante crecimiento.
Responsabilidades:
• Recepción y verificación de mercancía entrante.
• Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.
• Organización y clasificación de inventario.
• Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.
• Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.
• Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos.
Requisitos:
•Tener el título de bachiller
• Buenas habilidades de organización y atención al detalle.
• Disponibilidad de tiempo completo
Se ofrece
• Salario de 1,561.594 + Auxilio de Transporte + Bonificaciones
• Contrato obra o labor
• Descuentos con la marca
Jornada:
• De domingo a domingo con un día compensatorio con horarios de centro comercial
Bachiller con o sin experiencia para técnico en logística
Salario a convenir
Grupo Éxito ofrece la oportunidad de estudiar con patrocinio y formarse como técnico asistente de mercadeo en el Instituto CENSA.
Duración del programa: 1 año
- Etapa lectiva (6 meses): recibirá un apoyo económico del 75% del salario mínimo legal vigente. Este cubre su formación, EPS y ARL.
- Etapa productiva (6 meses): realizará su práctica en los almacenes y recibirá un apoyo del 100% del salario mínimo, además de EPS y ARL.
Al finalizar las prácticas, existe la posibilidad de vinculación laboral con la empresa.
Requisitos:
- Ser mayor de edad o estar próximo a cumplir los 18 años.
- Tener mínimo noveno grado aprobado (con certificado).
- No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.
- No haber trabajado antes con Grupo Éxito.
- No estar inhabilitado por el SENA.
- No estar estudiando actualmente con el SENA ni haber cursado una tecnología allí.
- Tener disponibilidad de tiempo completo durante un año.
Esta es una oportunidad para formarse y crecer profesionalmente en una de las compañías más reconocidas del país.
Ayudante de servicios
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
El Hospital con Alma se encuentra en búsqueda de ayudantes de servicios, encargados de apoyar los procesos administrativos y asistenciales en la atención del paciente, garantizando calidad humana, técnica y científica para brindar un servicio oportuno que genere satisfacción al paciente y su familia.
Responsabilidades:
- Mantener el ambiente físico acorde a los protocolos de limpieza, desinfección y normas de seguridad establecidas por salud y seguridad en el trabajo
- Realizar el requerimiento, almacenamiento y reposición del material médico quirúrgico
- Garantizar los inventarios de materiales y equipos
- Realizar el traslado intrahospitalario de pacientes
- Informar al paciente y familia acerca del traslado o procedimiento a realizar
Requisitos:
Bachiller académico, debe contar con disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos (diurnos y nocturnos) .
Motorizado sin experiencia/ Trabajo inmediato/Sur de Bogotá
Salario: 1.723.000 a 2.500.000
Se buscan motorizados o domiciliarios con interés en aprender y crecer profesionalmente, para realizar instalaciones de servicios en campo.
Condiciones de la moto:
- Modelo 2015 en adelante.
- Cilindraje entre 120 y 200 CC.
- En caso de tener comparendos, estos no deben superar el millón de pesos.
- Licencia A2 vigente con mínimo cuatro meses de expedición.
Ubicación: Zona sur, Soacha y centro de Bogotá.
Formación: Bachiller académico en adelante.
Condiciones laborales:
- Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + bono fijo de $300.000 + rodamiento de $450.000 + bono mensual de productividad + prestaciones de ley.
- Promedio salarial mensual entre $2.400.000 y $2.500.000.
- Pagos puntuales.
- Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes.
- Horario: lunes a sábado, de 6:00 o 6:30 a.m. hasta finalizar el recorrido (8 horas diarias).
- Contrato fijo durante un año, con posibilidad de renovación a término indefinido.
Beneficios:
- Plan carrera con posibilidad de ascenso a los dos meses.
- Capacitaciones (incluyendo trabajo en alturas).
- Otras oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la organización.