Se buscan bachilleres para trabajo estable en empresas reconocidas

Buenas noticias para quienes buscan estabilidad y un ingreso fijo: decenas de empresas en Colombia están contratando bachilleres para fortalecer sus equipos en áreas como logística, atención al cliente, ventas y apoyo administrativo.

Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes quieren dar el salto hacia un empleo formal y comenzar una carrera en organizaciones reconocidas.

Si quiere aplicar, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil gratuito, cargar su hoja de vida y postularse en minutos.

Consejo práctico: revise bien la ortografía y el formato de su hoja de vida, destaque sus habilidades blandas (como puntualidad, trabajo en equipo o atención al cliente) y use palabras clave que coincidan con la vacante. Eso aumentará sus probabilidades de superar los filtros automáticos y recibir pronto una llamada para entrevista.

Bachiller sin experiencia Bogotá

Salario a convenir

Claro ofrece la oportunidad de estudiar en un centro de formación privado y ser patrocinado(a) por la compañía.

Se ofrece contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV.

Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

En caso de no cumplir con los requisitos, se invita a referir a alguien que pueda estar interesado en estudiar y comenzar su desarrollo laboral con la compañía.

Al finalizar el proceso de formación, existe la posibilidad de vinculación laboral con Claro.

Claro Colombia promueve la diversidad y el talento como su mayor fortaleza. Todas las candidaturas reciben la misma atención y oportunidad de crecimiento, sin importar el origen o las condiciones personales.

Bachiller sin experiencia en Barbosa

Salario: 1.561.594

En tiendas Carrera se encuentra abierta la convocatoria para personas dinámicas, comprometidas y con actitud de trabajo en equipo que deseen desempeñarse como auxiliar de bodega.

Se busca personal proactivo, detallista y con interés en hacer parte de una marca en constante crecimiento.

Responsabilidades:

• Recepción y verificación de mercancía entrante.

• Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.

• Organización y clasificación de inventario.

• Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.

• Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.

• Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos.

Requisitos:

•Tener el título de bachiller

• Buenas habilidades de organización y atención al detalle.

• Disponibilidad de tiempo completo

Se ofrece

• Salario de 1,561.594 + Auxilio de Transporte + Bonificaciones

• Contrato obra o labor

• Descuentos con la marca

Jornada:

• De domingo a domingo con un día compensatorio con horarios de centro comercial

Bachiller con o sin experiencia para técnico en logística

Salario a convenir

Grupo Éxito ofrece la oportunidad de estudiar con patrocinio y formarse como técnico asistente de mercadeo en el Instituto CENSA.

Duración del programa: 1 año

Etapa lectiva (6 meses): recibirá un apoyo económico del 75% del salario mínimo legal vigente. Este cubre su formación, EPS y ARL.

Etapa productiva (6 meses): realizará su práctica en los almacenes y recibirá un apoyo del 100% del salario mínimo, además de EPS y ARL.

Al finalizar las prácticas, existe la posibilidad de vinculación laboral con la empresa.

Requisitos:

Ser mayor de edad o estar próximo a cumplir los 18 años.

Tener mínimo noveno grado aprobado (con certificado).

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

No haber trabajado antes con Grupo Éxito.

No estar inhabilitado por el SENA.

No estar estudiando actualmente con el SENA ni haber cursado una tecnología allí.

Tener disponibilidad de tiempo completo durante un año.

Esta es una oportunidad para formarse y crecer profesionalmente en una de las compañías más reconocidas del país.

Ayudante de servicios

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

El Hospital con Alma se encuentra en búsqueda de ayudantes de servicios, encargados de apoyar los procesos administrativos y asistenciales en la atención del paciente, garantizando calidad humana, técnica y científica para brindar un servicio oportuno que genere satisfacción al paciente y su familia.

Responsabilidades:

Mantener el ambiente físico acorde a los protocolos de limpieza, desinfección y normas de seguridad establecidas por salud y seguridad en el trabajo

Realizar el requerimiento, almacenamiento y reposición del material médico quirúrgico

Garantizar los inventarios de materiales y equipos

Realizar el traslado intrahospitalario de pacientes

Informar al paciente y familia acerca del traslado o procedimiento a realizar

Requisitos:

Bachiller académico, debe contar con disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos (diurnos y nocturnos) .

Motorizado sin experiencia/ Trabajo inmediato/Sur de Bogotá

Salario: 1.723.000 a 2.500.000

Se buscan motorizados o domiciliarios con interés en aprender y crecer profesionalmente, para realizar instalaciones de servicios en campo.

Condiciones de la moto:

Modelo 2015 en adelante.

Cilindraje entre 120 y 200 CC.

En caso de tener comparendos, estos no deben superar el millón de pesos.

Licencia A2 vigente con mínimo cuatro meses de expedición.

Ubicación: Zona sur, Soacha y centro de Bogotá.

Formación: Bachiller académico en adelante.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + bono fijo de $300.000 + rodamiento de $450.000 + bono mensual de productividad + prestaciones de ley.

Promedio salarial mensual entre $2.400.000 y $2.500.000.

Pagos puntuales.

Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes.

Horario: lunes a sábado, de 6:00 o 6:30 a.m. hasta finalizar el recorrido (8 horas diarias).

Contrato fijo durante un año, con posibilidad de renovación a término indefinido.

Beneficios: