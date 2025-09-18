Se buscan programadores y desarrolladores: vacantes con sueldo competitivo

Ojo al dato, porque el sector tecnológico continúa siendo uno de los que más impulsa la empleabilidad en Colombia. Y, actualmente, diferentes empresas nacionales e internacionales están en la búsqueda de programadores y desarrolladores para fortalecer sus equipos de innovación y tecnología.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles en desarrollo web, software, aplicaciones móviles, bases de datos y soporte tecnológico, con ofertas que incluyen sueldos competitivos, contrato estable, trabajo remoto o híbrido y beneficios adicionales como capacitación constante y oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

En algunas de estas vacantes, se valoran certificaciones o experiencia comprobable, aunque varias compañías también ofrecen programas de entrenamiento para talentos en etapa inicial.

¿Cómo aplicar?

Ingrese a Semana Empleos, haciendo clic acá. Escriba ya sea “programador” o “desarrollador” en la barra de búsqueda. Elija la vacante que más se adapte a su perfil. Recuerde que la plataforma le permite filtrar por ciudad, salario, entre otros. Regístrese en la plataforma y aplique.

Se recomienda mantener la hoja de vida actualizada, resaltar proyectos realizados y destacar habilidades técnicas será clave para aumentar las posibilidades de contratación.

Ingeniero programador en Barranquilla

Salario: $ 5.000.000

Se requiere desarrollador con conocimiento en lenguaje de programación Csharp, javascript, base de datos, con adecuadas relaciones interpersonales, creatividad, buena comunicación, trabajo en equipo, capacidad de adaptación al cambio, proactividad, cumplimiento de normas y reglas, visión hacia la optimización de procesos y orientación a la solución de problemas.

Programador SAP ABAP

Salario a convenir

Qué se busca:

• Experiencia: mínimo 5 años de experiencia como programador ABAP, con un historial comprobado de proyectos en consultoría.

• Dominio técnico:o Lenguaje y entorno: experiencia avanzada en ABAP para SAP S/4HANA y versiones anteriores.

Integraciones: fuerte conocimiento en interfaces, RFC, IDoc, BAPI, OData, Web Services y User Exit.o Metodologías: experiencia con metodologías ágiles o metodologías SAP como Activate o ASAP.

Módulos: conocimientos básicos en módulos SD, MM y FI.

Perfil profesional:

100% programador ABAP, no se aceptarán perfiles funcionales.

Profesional proactivo, aplicado y resolutivo, con gran capacidad para investigar y resolver problemas complejos.

Certificaciones en SAP (muy valorables).

Idiomas: inglés C1 (indispensable).

Responsabilidades Clave

Desarrollo y personalización: desarrollará y personalizará soluciones dentro del ecosistema SAP, adaptándolas a las especificaciones detalladas por los consultores funcionales internos.

Integración de sistemas: se encargará de la integración y optimización de sistemas utilizando interfaces como IDoc, BAPI y OData, garantizando la fluidez de los procesos de negocio.

Mantenimiento y soporte: proporcionará mantenimiento y soporte a las soluciones implementadas, asegurando su correcto funcionamiento.

Documentación y colaboración: documentará los procesos y colaborarás con el equipo de desarrollo, siguiendo las metodologías de trabajo ágiles (JIRA).

Programador Fullstack Cornerstone remoto

Salario a convenir

Implementará el ajuste para optimizar la calidad de la formación y el rendimiento de la plataforma.

Colaboración y gestión: trabajará en estrecha colaboración con el cliente y otros departamentos para alinear la formación con las necesidades comerciales.

Integración tecnológica: se mantendrá al tanto de las tendencias y avances tecnológicos para incorporarlos en los programas de formación.

Coordinación de recursos: coordinará el uso efectivo de recursos educativos, como materiales didácticos y equipo técnico.

Desarrollador remoto

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.100.000

Banco de Occidente busca profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o carreras afines para unirse a su equipo como Desarrollador(a) de Software.

Responsabilidades clave:

Planeación, diseño y desarrollo de requerimientos de software.

Soporte en producción y depuración de código.

Desarrollo de servicios web en entornos AS/400.

Implementación de soluciones con arquitecturas monolíticas, microservicios, SOA y serverless.

Desarrollo de componentes en la nube (AWS, Azure, OCI).

Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Conocimientos técnicos requeridos:

Lenguajes de programación:

Java, Python, C#, NodeJS

RPG, RPGLE, RPG FREE, SQRPGLE, CLP, CLLE, SQL, COBOL

Tecnologías AS/400:

Subfiles, pantallas, RLUs

Bases de datos DB2-400 y SQL interactivo

Control de Versiones:

Git, GitHub

Bases de datos:

Relacionales y no relacionales

Cloud & DevOps:

AWS, Azure, Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Machine Learning & AI:

Bibliotecas: TensorFlow, Scikit-learn, Keras, OpenCV, Anaconda, MLFlow

Herramientas de testing: Selenium, JUnit, TestNG

Modelos supervisados y no supervisados, redes neuronales, algoritmos de clasificación

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

APIs de Inteligencia Artificial:

OpenAI API, Google Cloud AI, GitHub Copilot, Test.ai, Diffblue Cover, Sphinx, Visual Studio Code

Perfil ideal:

Profesional con sólida experiencia en desarrollo de software y soporte en producción.

Capacidad para desenvolverse en entornos complejos con tecnologías tanto legacy como modernas.

Apasionado(a) por la innovación, el aprendizaje continuo y la excelencia técnica.

Desarrollador Backend Bogota

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

La empresa busca un desarrollador backend apasionado para enriquecer su equipo de tecnología. Será responsable de crear soluciones robustas y escalables para el backend de las aplicaciones. Se valorará experiencia en programación del lado del servidor, así como habilidades para trabajar con bases de datos y APIs.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener la lógica del lado del servidor para nuestras aplicaciones.

Crear y gestionar bases de datos asegurando su rendimiento y seguridad.

Integrar APIs internas y de terceros garantizando una integración eficiente y segura.

Diseñar soluciones escalables y optimizadas para el backend.

Trabajar de manera colaborativa con el equipo de frontend para asegurar la integración fluida entre el cliente y el servidor.

Participar activamente en la mejora de los procesos de desarrollo ágil.

Requerimientos:

Experiencia en lenguajes de programación como C# (.NET) y PHP.

Conocimiento de bases de datos SQL y NoSQL (MySQL Microsoft SQL Server MongoDB etc.).

Familiaridad con frameworks de backend como Entity Framework.

Experiencia con APIs RESTful SOAP y servicios web.

Conocimiento de arquitecturas de microservicios y patrones de diseño.

Buen manejo de herramientas de control de versiones como Git.

Capacidad para escribir código eficiente seguro y de alta calidad.

Se ofrece:

Contrato a término indefinido.

Modalidad Híbrida dos días en casa.

Desarrollador Flutter

Salario: $ 5.500.000

Grupo Éxito busca desarrollador Flutter cuyo propósito será crear interfaces digitales atractivas, intuitivas y de alto rendimiento para una experiencia de usuario excepcional en todos los canales. Se encargará de optimizar rendimiento y accesibilidad.

Retos principales:

• Construir la parte visual y funcional de los canales digitales de la compañía.

• Programar tecnologías del lado del cliente.

• Probar y realizar debugging: creación y ejecución de pruebas funcionales y unitarias del código.

• Soportar servicios backend.

• Diseñar y asegurar la experiencia de usuario (UX) de la aplicación, buscando que sea fácil de usar, intuitiva y accesible.

• Refactorizar código y asegurar el cumplimiento de los estándares definidos por el equipo técnico de la compañía.

• Trabajar según las metodologías definidas en los diferentes proyectos.

Requisitos: