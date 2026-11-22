Finanzas
¿Se le puede dejar todo a una sola persona? Esto es lo que permite y prohíbe la ley al redactar su testamento
Antes de decidir a quién dejarle sus bienes, la ley colombiana le pone límites estrictos que usted debe conocer.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m.
Antes de decidir a quién dejarle sus bienes, la ley colombiana le pone límites estrictos que usted debe conocer. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento