Se necesitan profesionales y técnicos en Colombia: convocatorias activas

Sectores como salud, moda, manufactura, gastronomía y servicios están en búsqueda de personal para fortalecer sus equipos de trabajo. Las ofertas incluyen contratos directos, beneficios adicionales y modalidades que van desde el trabajo presencial hasta opciones híbridas o remotas.

Las empresas valoran perfiles con formación técnica, tecnológica o profesional, además de habilidades en comunicación, trabajo en equipo y manejo de herramientas digitales.

Los interesados pueden postularse en el enlace que aparece al final de cada vacante. Para conocer más ofertas, ingrese a Semana Empleos.

Enfermera/o de atención domiciliaria en Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá requiere enfermera/o de atención domiciliaria comprometida y apasionada por el cuidado de la salud. Esta vacante representa una oportunidad para generar un impacto positivo en la vida de los pacientes, brindando atención médica personalizada en la comodidad de sus hogares.

El profesional seleccionado será parte de un equipo que prioriza la excelencia y el compromiso con la salud, asegurando el bienestar y la recuperación de quienes reciben el servicio. Se espera experiencia en manejo de tratamientos y medicación en entornos domiciliarios.

responsabilidades:

Brindar atención médica y cuidado personalizado a pacientes en sus hogares.

Realizar evaluaciones de salud, toma de signos vitales y registro de los mismos.

Administrar medicación y tratamientos según indicaciones médicas.

Ejecutar curaciones y procedimientos médicos necesarios.

Ofrecer apoyo emocional y acompañamiento a pacientes y familias.

Coordinarse con el equipo médico y otros profesionales para garantizar continuidad en la atención.

Documentar y registrar las actividades realizadas.

requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en atención domiciliaria.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones rápidas.

Conocimiento y experiencia en administración de medicación y tratamientos.

Abogado Medellín

Salario a convenir

Empresa del sector retail con marcas reconocidas como Americanino, Chevignon, Esprit, American Eagle, Rifle, G-star Raw, Mango y Naf Naf, requiere abogado con tarjeta profesional vigente.

La misión del cargo es gestionar integralmente los asuntos jurídicos relacionados con el área inmobiliaria y normativa, asegurando el cumplimiento legal y la protección de los intereses corporativos.

Funciones:

Elaboración, revisión y gestión de contratos de arrendamiento, fiduciarios, promesas de compraventa y escrituras públicas.

Estudio de títulos y constitución o levantamiento de garantías inmobiliarias y mobiliarias.

Manejo de temas urbanísticos: licencias de construcción, planes parciales y POT.

Recuperación de cartera en etapa prejurídica y jurídica, incluyendo procesos judiciales.

Aplicación del Estatuto del Consumidor, gestión de PQR, acciones de tutela y otros requerimientos legales.

Garantizar la seguridad jurídica en negociaciones con proveedores y terceros.

Control y coordinación de contratos de arrendamiento.

Revisión y manejo de asuntos relacionados con el consumidor: PQRs, reclamaciones, regulaciones publicitarias, iniciativas comerciales y ventas por métodos no tradicionales.

Gestión y control de asuntos jurisdiccionales.

Requisitos:

Título en derecho.

Mínimo 3 años de experiencia en asuntos inmobiliarios, comerciales, protección al consumidor y datos personales.

Diseñador gráfico en Cali

Salario: $ 2.300.000

Empresa del sector busca diseñador gráfico con experiencia mínima de 1 año.

nivel académico: técnico o tecnólogo en diseño gráfico.misión del cargo: revisar, corregir y preparar los archivos digitales entregados por el cliente para impresión, garantizando productividad, calidad y satisfacción del cliente.

Conocimientos requeridos:

Manejo de sistemas operativos para PC y Mac.

Aplicaciones para diseño gráfico.

Programas de retoque digital.

Herramientas para generación de códigos de barras.

Condiciones laborales:

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., sábados si la operación lo requiere.

Salario: $2.300.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Contrato inicialmente por temporal, con posibilidad de vinculación directa.

Técnico electricista Barranquilla

Salario: $ 2.017.000

La Clínica General del Norte, institución de alta complejidad con presencia destacada en la Región Caribe, requiere tecnólogo electricista para realizar mantenimientos y acometidas eléctricas.

Responsabilidades:

Ejecutar acometidas eléctricas en la institución.

Revisar y mantener sistemas eléctricos de soporte de bombeo de agua.

Revisar semanalmente la planta eléctrica y diligenciar el checklist.

Verificar funcionamiento de planta eléctrica en cortes de energía y mantener UPS.

Apoyar a contratistas externos en mantenimiento de redes eléctricas.

Planificar y ejecutar mantenimiento de UPS.

Realizar instalaciones eléctricas para aires acondicionados.

Apoyar al ingeniero biomédico con equipos específicos.

Revisar y reparar tomas corrientes y luminarias.

Requisitos:

Título de tecnólogo en electricidad o afines.

Experiencia previa en instalaciones eléctricas en salud.

Conocimientos en mantenimiento de UPS y plantas eléctricas.

Habilidad para trabajar en equipo y con contratistas externos.

Capacidad de planificar cronogramas de mantenimiento.

Aplicar a estas vacantes es gratis y muy fácil. | Foto: Stock / Magneto

Técnico químico Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Pat Primo, empresa líder en manufactura textil, busca técnico o tecnólogo textil para supervisar procesos productivos desde el inicio de la creación de la tela.

Responsabilidades:

Supervisar el proceso de producción textil.

Controlar calidad en telas y estampados.

Operar maquinaria de estampación digital.

Colaborar con el equipo de diseño para garantizar calidad del producto final.

Requisitos: