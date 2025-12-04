Sector financiero abre vacantes: múltiples empresas están contratando hoy

El dinamismo económico del país ha impulsado una mayor demanda de perfiles administrativos, comerciales y operativos dentro de bancos, aseguradoras, cooperativas y compañías de servicios financieros. Estas organizaciones están reforzando áreas clave como servicio al cliente, análisis de riesgo, gestión documental, soporte operativo y asesoría comercial, lo que ha generado un incremento en los procesos de contratación en distintas ciudades.

Las oportunidades disponibles incluyen vacantes para personas con y sin experiencia, además de posiciones técnicas y profesionales. Varias de ellas ofrecen estabilidad laboral, opciones de crecimiento y esquemas presenciales o híbridos, según el tipo de empresa y el rol requerido.

Estas ofertas se convierten en una alternativa para quienes desean ingresar al sector financiero por primera vez o proyectar su carrera en un entorno que valora la actualización constante, la capacidad analítica, la orientación al cliente y el manejo responsable de la información.

Auxiliar de cuentas por pagar – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 1.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un estudiante de contaduría pública y quiere ganar experiencia práctica en el manejo de facturas y procesos contables, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Verificar requisitos legales y corporativos de facturas, órdenes de pago e informes de gastos.

Aplicar impuestos (Renta / ICA / IVA).

Digitalizar y renombrar documentos en el gestor documental.

Organizar y revisar archivo físico y digital.

Revisar archivos vs. sistema.

Ingresar a buzones y aplicativo de factura electrónica.

Manejar contabilizaciones por volumen en sistemas ERP.

Generar eventos contables.

Manejar facturas de diferentes países.

Requerimientos:

Estudiante de contaduría pública en los últimos semestres o carreras afines.

Conocimientos en aplicación de impuestos (Renta, ICA, IVA).

Habilidad para manejar sistemas ERP.

Capacidad para digitalizar y organizar documentos.

Analista mid tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en tesorería, será responsable de supervisar los flujos de efectivo y garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y proyectos estratégicos.

Responsabilidades:

Supervisar y optimizar los flujos de efectivo.

Realizar conciliaciones bancarias con precisión.

Elaborar informes financieros para la dirección.

Colaborar con el equipo contable en tareas conjuntas.

Monitorear el cumplimiento de políticas financieras internas.

Requerimientos:

Profesional graduado en Contaduría Pública.

Mínimo 5 años de experiencia en tesorería o contabilidad.

Dominio avanzado de Excel.

Experiencia en conciliaciones bancarias.

Habilidades de comunicación efectivas.

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 2.050.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ayudante contable, será responsable de la causación de facturas, el análisis y conciliación de partidas del balance, y el apoyo en actividades de información contable y tributaria.

Responsabilidades:

Realizar causación de facturas aplicando retenciones e impuestos correctamente.

Analizar cuentas y verificar su razonabilidad.

Conciliar módulos vs. contabilidad y gestionar diferencias.

Apoyar en la elaboración de medios magnéticos y notas a estados financieros.

Asistir en la preparación de impuestos como ICA, Retención e IVA.

Conciliar tarjetas de crédito, tarjetas recargables y anticipos.

Registrar activos fijos en el módulo.

Requerimientos:

Estudios en contabilidad.

Manejo de ERP preferiblemente integrado.

Dominio de Excel a nivel alto, Word a nivel medio y Outlook a nivel medio.

Experiencia mínima de 1 año en procesos contables relacionados con activos pasivos, egresos e ingresos.

Capacidad para analizar partidas y rubros contables.

Especialista de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 7.267.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición es clave para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales, asegurando siempre el cumplimiento de las normas tributarias, políticas y procedimientos internos de la empresa.

Responsabilidades:

Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.

Gestionar requerimientos de entidades de control.

Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.

Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.

Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.

Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.

Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.

Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.

Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.

Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.

Dominio de sistemas contables y herramientas Office.

Excel avanzado obligatorio.