Sector financiero abre vacantes: múltiples empresas están contratando hoy

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de diciembre de 2025, 8:04 p. m.
redes y finanzas
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

El dinamismo económico del país ha impulsado una mayor demanda de perfiles administrativos, comerciales y operativos dentro de bancos, aseguradoras, cooperativas y compañías de servicios financieros. Estas organizaciones están reforzando áreas clave como servicio al cliente, análisis de riesgo, gestión documental, soporte operativo y asesoría comercial, lo que ha generado un incremento en los procesos de contratación en distintas ciudades.

Las oportunidades disponibles incluyen vacantes para personas con y sin experiencia, además de posiciones técnicas y profesionales. Varias de ellas ofrecen estabilidad laboral, opciones de crecimiento y esquemas presenciales o híbridos, según el tipo de empresa y el rol requerido.

Estas ofertas se convierten en una alternativa para quienes desean ingresar al sector financiero por primera vez o proyectar su carrera en un entorno que valora la actualización constante, la capacidad analítica, la orientación al cliente y el manejo responsable de la información.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia. El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual.

El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina. | Foto: Getty Images

Auxiliar de cuentas por pagar – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 1.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un estudiante de contaduría pública y quiere ganar experiencia práctica en el manejo de facturas y procesos contables, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Verificar requisitos legales y corporativos de facturas, órdenes de pago e informes de gastos.
  • Aplicar impuestos (Renta / ICA / IVA).
  • Digitalizar y renombrar documentos en el gestor documental.
  • Organizar y revisar archivo físico y digital.
  • Revisar archivos vs. sistema.
  • Ingresar a buzones y aplicativo de factura electrónica.
  • Manejar contabilizaciones por volumen en sistemas ERP.
  • Generar eventos contables.
  • Manejar facturas de diferentes países.

Requerimientos:

  • Estudiante de contaduría pública en los últimos semestres o carreras afines.
  • Conocimientos en aplicación de impuestos (Renta, ICA, IVA).
  • Habilidad para manejar sistemas ERP.
  • Capacidad para digitalizar y organizar documentos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista mid tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en tesorería, será responsable de supervisar los flujos de efectivo y garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y proyectos estratégicos.

Responsabilidades:

  • Supervisar y optimizar los flujos de efectivo.
  • Realizar conciliaciones bancarias con precisión.
  • Elaborar informes financieros para la dirección.
  • Colaborar con el equipo contable en tareas conjuntas.
  • Monitorear el cumplimiento de políticas financieras internas.

Requerimientos:

  • Profesional graduado en Contaduría Pública.
  • Mínimo 5 años de experiencia en tesorería o contabilidad.
  • Dominio avanzado de Excel.
  • Experiencia en conciliaciones bancarias.
  • Habilidades de comunicación efectivas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo para contadores públicos: empresas están contratando con urgencia

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 2.050.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ayudante contable, será responsable de la causación de facturas, el análisis y conciliación de partidas del balance, y el apoyo en actividades de información contable y tributaria.

Responsabilidades:

  • Realizar causación de facturas aplicando retenciones e impuestos correctamente.
  • Analizar cuentas y verificar su razonabilidad.
  • Conciliar módulos vs. contabilidad y gestionar diferencias.
  • Apoyar en la elaboración de medios magnéticos y notas a estados financieros.
  • Asistir en la preparación de impuestos como ICA, Retención e IVA.
  • Conciliar tarjetas de crédito, tarjetas recargables y anticipos.
  • Registrar activos fijos en el módulo.

Requerimientos:

  • Estudios en contabilidad.
  • Manejo de ERP preferiblemente integrado.
  • Dominio de Excel a nivel alto, Word a nivel medio y Outlook a nivel medio.
  • Experiencia mínima de 1 año en procesos contables relacionados con activos pasivos, egresos e ingresos.
  • Capacidad para analizar partidas y rubros contables.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 7.267.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición es clave para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales, asegurando siempre el cumplimiento de las normas tributarias, políticas y procedimientos internos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.
  • Gestionar requerimientos de entidades de control.
  • Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.
  • Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.
  • Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.
  • Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.
  • Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.

Requerimientos:

  • Profesional en Contaduría Pública.
  • Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.
  • Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.
  • Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.
  • Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.
  • Dominio de sistemas contables y herramientas Office.
  • Excel avanzado obligatorio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias relacionadas

Sector financieroTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

