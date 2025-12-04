EMPLEO
Sector financiero abre vacantes: múltiples empresas están contratando hoy
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
El dinamismo económico del país ha impulsado una mayor demanda de perfiles administrativos, comerciales y operativos dentro de bancos, aseguradoras, cooperativas y compañías de servicios financieros. Estas organizaciones están reforzando áreas clave como servicio al cliente, análisis de riesgo, gestión documental, soporte operativo y asesoría comercial, lo que ha generado un incremento en los procesos de contratación en distintas ciudades.
Las oportunidades disponibles incluyen vacantes para personas con y sin experiencia, además de posiciones técnicas y profesionales. Varias de ellas ofrecen estabilidad laboral, opciones de crecimiento y esquemas presenciales o híbridos, según el tipo de empresa y el rol requerido.
Estas ofertas se convierten en una alternativa para quienes desean ingresar al sector financiero por primera vez o proyectar su carrera en un entorno que valora la actualización constante, la capacidad analítica, la orientación al cliente y el manejo responsable de la información.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia. El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual.
Auxiliar de cuentas por pagar – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: 1.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un estudiante de contaduría pública y quiere ganar experiencia práctica en el manejo de facturas y procesos contables, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Verificar requisitos legales y corporativos de facturas, órdenes de pago e informes de gastos.
- Aplicar impuestos (Renta / ICA / IVA).
- Digitalizar y renombrar documentos en el gestor documental.
- Organizar y revisar archivo físico y digital.
- Revisar archivos vs. sistema.
- Ingresar a buzones y aplicativo de factura electrónica.
- Manejar contabilizaciones por volumen en sistemas ERP.
- Generar eventos contables.
- Manejar facturas de diferentes países.
Requerimientos:
- Estudiante de contaduría pública en los últimos semestres o carreras afines.
- Conocimientos en aplicación de impuestos (Renta, ICA, IVA).
- Habilidad para manejar sistemas ERP.
- Capacidad para digitalizar y organizar documentos.
Analista mid tesorería – Bogotá D.C.
Empresa: Habi
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en tesorería, será responsable de supervisar los flujos de efectivo y garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y proyectos estratégicos.
Responsabilidades:
- Supervisar y optimizar los flujos de efectivo.
- Realizar conciliaciones bancarias con precisión.
- Elaborar informes financieros para la dirección.
- Colaborar con el equipo contable en tareas conjuntas.
- Monitorear el cumplimiento de políticas financieras internas.
Requerimientos:
- Profesional graduado en Contaduría Pública.
- Mínimo 5 años de experiencia en tesorería o contabilidad.
- Dominio avanzado de Excel.
- Experiencia en conciliaciones bancarias.
- Habilidades de comunicación efectivas.
Auxiliar contable – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 2.050.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como ayudante contable, será responsable de la causación de facturas, el análisis y conciliación de partidas del balance, y el apoyo en actividades de información contable y tributaria.
Responsabilidades:
- Realizar causación de facturas aplicando retenciones e impuestos correctamente.
- Analizar cuentas y verificar su razonabilidad.
- Conciliar módulos vs. contabilidad y gestionar diferencias.
- Apoyar en la elaboración de medios magnéticos y notas a estados financieros.
- Asistir en la preparación de impuestos como ICA, Retención e IVA.
- Conciliar tarjetas de crédito, tarjetas recargables y anticipos.
- Registrar activos fijos en el módulo.
Requerimientos:
- Estudios en contabilidad.
- Manejo de ERP preferiblemente integrado.
- Dominio de Excel a nivel alto, Word a nivel medio y Outlook a nivel medio.
- Experiencia mínima de 1 año en procesos contables relacionados con activos pasivos, egresos e ingresos.
- Capacidad para analizar partidas y rubros contables.
Especialista de impuestos – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: 7.267.800
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta posición es clave para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales, asegurando siempre el cumplimiento de las normas tributarias, políticas y procedimientos internos de la empresa.
Responsabilidades:
- Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.
- Gestionar requerimientos de entidades de control.
- Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.
- Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.
- Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.
- Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.
- Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría Pública.
- Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.
- Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.
- Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.
- Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.
- Dominio de sistemas contables y herramientas Office.
- Excel avanzado obligatorio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.