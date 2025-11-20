Sector logístico abre vacantes en todo el país: postúlese gratis

El crecimiento del comercio electrónico y el incremento en las operaciones de transporte han reforzado la necesidad de contratar más personal en el sector logístico en Colombia. Empresas dedicadas a mensajería, almacenamiento, distribución, transporte y a la preparación, venta y servicio de alimentos y bebidas requieren nuevos colaboradores para atender la demanda operativa en diferentes regiones del país.

Las vacantes activas están dirigidas a perfiles variados, desde cargos operativos hasta funciones administrativas y de supervisión. Este sector ha ampliado su participación en el mercado laboral nacional, lo que ha generado oportunidades para candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a sus intereses. El proceso no tiene ningún costo. A continuación, encontrará una selección de las vacantes más recientes.

El sector logístico permite el flujo constante de bienes y servicios, asegurando que las empresas operen con eficiencia, los mercados se mantengan abastecidos y los costos de producción y distribución sean competitivos. | Foto: Getty Images

Coordinador de operaciones – Institución educativa

Empresa: Osya

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Este supervisor de operaciones educativas será clave en la planificación, ejecución y supervisión de todos los procesos logísticos y operativos, asegurando el funcionamiento óptimo de nuestras instalaciones, el transporte escolar y los servicios de apoyo.

Responsabilidades:

Coordinar el transporte escolar, rutas y cumplimiento de los horarios establecidos.

Gestionar y supervisar contratistas de servicios externos.

Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones locativas, mobiliario y áreas comunes.

Liderar el equipo operativo de limpieza y mantenimiento (aproximadamente 30 personas).

Elaborar y hacer seguimiento al plan de mantenimiento preventivo.

Controlar inventarios de insumos, herramientas y equipos.

Velar por el orden, la seguridad y la presentación institucional.

Apoyar la gestión administrativa con reportes e informes operativos.

Requerimientos:

Formación: Técnico Tecnólogo o Profesional en Administración, Logística, Mantenimiento o áreas afines.

Experiencia: Mínimo 5 años en cargos similares, preferiblemente en instituciones educativas o empresas del sector servicios.

Manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

Habilidades de liderazgo, planeación, comunicación y resolución de problemas.

Coordinador operaciones zona norte – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Esta es su oportunidad de convertirse en el coordinador de entregas que transforma la manera en que se opera en el mercado.

Responsabilidades:

Planificar y supervisar las rutas de entrega.

Optimizar los procesos logísticos para asegurar la calidad y rapidez en las entregas.

Coordinar al equipo de reparto para cumplir con los estándares de servicio.

Monitorear la entrega puntual de mercancías a los clientes.

Gestionar la resolución de incidencias durante el proceso de despachos.

Requerimientos:

Educación profesional en logística administración o afines.

Experiencia previa en coordinación de despachos o logística.

Conocimientos en optimización de rutas y procesos.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Jefe de operaciones en empresa de alimentos – Medellín

Empresa: Montolivo

Salario: 6.750.000 a 7.500.000

Este cargo clave tiene como objetivo principal supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, desde la entrada de materias primas hasta la entrega al cliente final, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar auditoría de procesos en la compañía.

Verificar el cumplimiento del plan estratégico para el área de operaciones.

Dirigir proyectos estratégicos para la mejora y desarrollo de nuevos productos.

Asegurar la calidad de los productos según lo estipulado por la compañía.

Garantizar el correcto desarrollo del proceso de producción.

Elaborar el plan de producción diario.

Generar estrategias de productividad y eficiencia.

Consultar y seguir el cumplimiento de metas individuales y del departamento.

Garantizar el cumplimiento a los despachos, de acuerdo con las fechas y calidad exigidos por el cliente.

Requerimientos:

Ingeniero Industrial de Producción, Logística o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en empresas de alimentos.

Experiencia en gestión de la cadena de suministro.

Habilidades en auditoría de procesos y gestión de calidad.

Capacidad para dirigir y desarrollar proyectos estratégicos.

Auxiliar logístico temporal – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 1.528.200

Esta posición de colaborador de logística temporal es una excelente oportunidad para adquirir experiencia en el sector logístico y contribuir al éxito operativo de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar el picking: selección y recolección de productos según pedidos.

Realizar el packing: empaque correcto y seguro de la mercancía.

Verificar cantidades y estado de los productos antes del despacho.

Requerimientos:

Bachillerato completo

Experiencia previa en logística o roles similares.

Capacidad para manejar dispositivos de escaneo de códigos de barras.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.