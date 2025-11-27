Sector salud en Colombia abre vacantes: revise las oportunidades activas

El sector salud en Colombia continúa ampliando su demanda de personal, impulsado por la necesidad de fortalecer la atención en clínicas, hospitales, centros médicos e instituciones prestadoras de servicios.

En diferentes regiones del país se están requiriendo profesionales, técnicos y personal de apoyo para cubrir reemplazos, atender incrementos en la demanda asistencial y reforzar áreas clave dentro de los equipos multidisciplinarios.

Entre las oportunidades más frecuentes se encuentran cargos relacionados con atención directa al paciente, apoyo clínico, gestión administrativa y procesos operativos dentro de entornos hospitalarios y ambulatorios.

Estas vacantes representan una opción para quienes cuentan con formación en áreas de la salud o experiencia en servicios asistenciales, así como para perfiles administrativos con conocimientos en trámites, soporte al usuario o coordinación de procesos internos.

Las convocatorias están disponibles en varias ciudades de Colombia, con opciones de contratación inmediata según las necesidades de cada institución. Los requisitos pueden variar de acuerdo con las responsabilidades de los servicios, por lo que es importante revisar cada oferta y verificar la formación, certificaciones y experiencia solicitadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

El sector salud es fundamental porque garantiza un derecho humano básico para la protección y el bienestar de la población, lo que a su vez impulsa la productividad económica. | Foto: Getty Images

Odontólogo general – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.000.000

En Compensar están buscando un talentoso odontólogo general para formar parte del equipo.

Responsabilidades:

Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.

Realizar diagnósticos dentales precisos.

Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.

Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

Título profesional en Odontología.

Mínimo dos años de experiencia en el área asistencial y comercial.

Curso de radioprotección completo.

Asesor médico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 7.000.000 a $ 9.000.000

Como consultor médico, será responsable de implementar acciones que optimicen los resultados del costo médico, garantizando una atención de calidad y oportuna por parte de los prestadores de salud.

Responsabilidades:

Coordinar la gestión de atención al usuario y servicios médicos.

Implementar acciones para optimizar los resultados del costo médico.

Garantizar la calidad y oportunidad de la atención médica.

Colaborar con los prestadores de salud para asegurar servicios eficientes.

Supervisar modelos de autorización de servicios.

Analizar y manejar indicadores de salud.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Especialización en Administración de Servicios de Salud.

Mínimo dos años de experiencia en auditoría médica.

Experiencia en gestión de riesgo en salud.

Conocimiento en modelos de autorización de servicios.

Habilidad para manejar indicadores de salud.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.400.000

Como parte del equipo, desempeñará funciones clave como supervisor farmacéutico, jefe de droguería y coordinador farmacéutico, asegurando la excelencia en las operaciones.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.

Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Representante de admisiones – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Esta posición es fundamental para garantizar la admisión eficiente de los pacientes, asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos definidos.

Responsabilidades:

Coordinar la admisión de pacientes, asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos.

Interactuar con entidades responsables del pago de servicios de salud.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en admisión de pacientes.

Proporcionar atención al cliente de manera efectiva y profesional.

Trabajar en equipo para mejorar continuamente los procesos de admisión.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en administración de salud.

Experiencia mínima de un año en procesos de admisión de pacientes.

Conocimiento de normativas vigentes en el sector salud.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades de comunicación asertiva y trabajo en equipo.