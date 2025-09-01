Septiembre llega con empleo: descubra las vacantes abiertas

Septiembre arranca cargado de oportunidades para quienes buscan dar un giro a su vida profesional o encontrar un trabajo estable. En línea con esta tendencia, diferentes compañías están fortaleciendo sus equipos y requieren talento en áreas estratégicas.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Oportunidades abiertas para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Formador/a de sabores - Planta de producción – Medellín

Empresa: Parmessano

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como instructor de cocina, será clave para fortalecer la calidad culinaria, estandarizar procesos y guiar al equipo hacia la excelencia operativa.

Responsabilidades:

Supervisar la ejecución de los procesos en planta para asegurar estándares de calidad y seguridad.

Impulsar el desarrollo del equipo mediante entrenamientos y retroalimentación continua.

Analizar materias primas y procesos para proponer innovaciones sostenibles.

Fomentar un ambiente laboral positivo alineado con los valores organizacionales.

Requerimientos:

Profesional en Gastronomía.

Mínimo 3 años de experiencia como supervisor/a en cocina preferiblemente en cadenas de restaurantes o empresas del sector gastronómico.

Conocimiento en técnicas culinarias BPM y normativas sanitarias.

Habilidades de formación, comunicación clara, orientación al detalle y pensamiento creativo.

Capacidad para el trabajo en equipo y resolución de problemas.

Especialista en marketing digital – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

En GSH, para una importante empresa del sector moda y lujo, buscan un especialista de marketing digital, creativo y analítico que lidere campañas con foco en ventas reales y retorno de inversión.

Responsabilidades:

Diseñar, implementar y optimizar campañas digitales con foco en ventas y ROI.

Aumentar el tráfico calificado hacia los canales de conversión.

Gestionar presupuestos con eficiencia y aplicar automatizaciones.

Analizar métricas clave (CPC, CPA, ROAS, Conversion Rate) y generar reportes con insights accionables.

Mantenerse actualizado en performance marketing y tendencias digitales.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Publicidad o áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en performance marketing, optimización de ROI y ventas online.

Dominio avanzado de Google Ads, Meta Ads (Facebook e Instagram), TikTok Ads y LinkedIn Ads.

Experiencia en remarketing, embudos de conversión y segmentación avanzada.

Representante bilingüe – Cali

Empresa: Foundever

Salario: 3.080.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Foundever está en busca de representantes bilingües para nuestra campaña de servicio al cliente vía chat.

Responsabilidades:

Proporcionar asistencia bilingüe a clientes en inglés mediante chat.

Atender inquietudes relacionadas con solicitudes de pago.

Guiar a los usuarios en la resolución de problemas técnicos y financieros con nuestra aplicación.

Mantener una comunicación profesional y amistosa en todas las interacciones.

Gestionar múltiples conversaciones simultáneamente manteniendo un servicio de alta calidad.

Documentar y seguir procedimientos para resolver problemas eficientemente.

Requerimientos:

Dominio del inglés nivel B2+ requerido.

Residir en Cali o planear mudarse antes de comenzar a trabajar.

Edad mínima de 18 años.

Diploma de bachillerato o equivalente.

Fuertes habilidades para realizar múltiples tareas a la vez.

Habilidades básicas en computación (sistemas operativos, internet).

Actitud positiva hacia el servicio al cliente.

Pasaporte y permiso de trabajo (para extranjeros).