Sigue creciendo el trabajo en Colombia y aplicar es cada vez más fácil

El panorama laboral en Colombia continúa mejorando. Según cifras del Dane, para el mes de agosto el desempleo tuvo una caída de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (9,7%).

Y es que cada semana nuevas empresas anuncian procesos de contratación en sectores tan diversos como tecnología, ventas, salud, logística y atención al cliente.

Esta tendencia positiva refleja la reactivación económica y el fortalecimiento del empleo formal, con miles de vacantes disponibles tanto para quienes buscan su primer trabajo como para profesionales con experiencia.

Lo más destacado es que aplicar nunca había sido tan sencillo. Las plataformas digitales, como Semana Empleos, permiten postularse en minutos, sin filas ni trámites engorrosos.

Desde el celular o el computador, es posible revisar vacantes, filtrar por ciudad, nivel educativo o tipo de contrato, y enviar la hoja de vida con un solo clic. Además, cada vez más empresas están aceptando entrevistas virtuales, lo que agiliza todo el proceso.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Bodeguero textil en Villavicencio

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La marca OSTU - FACOL es reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail. Ahora mismo se encuentran buscando un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo para unirse a su equipo.

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad! Se ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de una compañía líder en el sector moda y calzado.

Responsabilidades:

· Surtir y recibir mercancía en bodega.

· Realizar inventarios adecuados y precisos.

· Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

· Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

· Apoyar funciones operativas del almacén: caja orden limpieza y surtido.

Requerimientos:

· Ser bachiller.

· Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

· Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado.

Asesor de ventas para Studio F en Cali

Salario: 1.423.500

STF GROUP busca asesor de ventas para Studio F en Cali. La empresa valora la energía y el entusiasmo de la juventud, por lo que es es una oportunidad única para formar parte de una empresa que apuesta por el talento joven y ofrece un ambiente de trabajo dinámico y apasionado por la moda.

No se necesita experiencia previa para vacantes de temporada, solo actitud positiva y ganas de aprender. Los candidatos para vacantes fijas deben tener al menos 3 meses de experiencia en ventas. Se ofrece un salario competitivo, comisiones, y beneficios exclusivos con las marcas.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con una actitud positiva y servicial

Promover los productos de la marca Studio F y alcanzar los objetivos de ventas

Mantener la tienda organizada y atractiva para los clientes

Participar en capacitaciones y reuniones de equipo

Brindar asesoría de moda a los clientes

Requerimientos:

Ser mayor de edad

Para vacantes fijas: experiencia mínima de 3 meses en ventas

Buena actitud y ganas de crecer

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Pasión por la moda y el servicio al cliente

El grupo STF tiene tiene 520 puntos de venta entre tiendas físicas, además de e-commerce. | Foto: El País

Auxiliar de cocina Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.200.000

Se busca técnico de cocina para dinámico equipo en Bogotá.

Requisitos:

Educación: técnico en cocina o áreas afines.

Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares.

Conocimientos específicos:

Manipulación de alimentos. Tipos de cocina. Técnicas de desinfección. Aptitud para desempeñarse en los diferentes puestos de trabajo de la cocina (cocina fría, caliente, parrilla, etc.). Conocimientos sobre procedimientos de higiene, salud y seguridad en la cocina. Conocimiento básico en rotación de materias primas y almacenamiento según tipo de alimento. Conocimiento en cortes y manejo del cuchillo. Técnicas básicas de cocina. Actitud y orientación al servicio y atención al cliente. Normatividad vigente sobre manejo de alimentos.

Habilidades:

Agilidad en el corte y preparación de alimentos. Aplicación de técnicas de desinfección en utensilios y menaje. Conocimiento y aplicación de técnicas para la manipulación de productos cárnicos (términos y tiempos de cocción).

Condiciones laborales:

Salario: $2.135.250

Horario: domingo a domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., con día compensatorio día de por medio.

Pago: los días 25 de cada mes.

Asistente de remarketing automotriz Bogotá

Salario a convenir

Una destacada compañía del sector automotriz está en búsqueda de un asistente de remarketing. Este rol es clave para gestionar y coordinar procesos asociados a vehículos usados, asegurando un flujo eficiente de documentación y traspasos.

En este rol usted será el puente entre el equipo interno y los clientes, garantizando que los procedimientos de liquidación de SOAT e impuestos se realicen de manera precisa y oportuna

Responsabilidades:

Consecución de información en web para valorar activos.

Atender requerimientos documentales de los clientes.

Solicitar y revisar inspecciones de vehículos.

Vincular clientes al sistema KYC.

Liquidar gastos de SOAT e impuestos.

Enviar liquidación al cliente.

Generar prefacturas.

Elaborar contratos.

Solicitar y recibir improntas.

Enviar soportes de pagos a Tesorería y Finanzas.

Gestionar pagos de terceros cliente y Compliance.

Confirmar pagos.

Coordinar firmas de formatos.

Ordenar y hacer seguimiento de traspasos.

Coordinar orden de salida.

Realizar reportes de flota.

Requerimientos: