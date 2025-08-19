¿Sin empleo? Hay más de 103 mil vacantes abiertas en todo el país

Si está buscando nuevos horizontes laborales, esta puede ser la oportunidad ideal, ya que actualmente múltiples empresas nacionales e internacionales cuentan con miles de ofertas disponibles en todo el país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, contabilidad, publicidad, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Analista de servicios administrativos – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de servicios administrativos, su principal responsabilidad será asegurar un flujo de trabajo eficiente y eficaz dentro del departamento administrativo.

Responsabilidades:

Realizar tareas administrativas generales como gestionar llamadas telefónicas correos electrónicos y correspondencia.

Mantener y actualizar archivos y registros documentales asegurando su organización y actualización.

Apoyar en la elaboración de informes presentaciones y otros documentos administrativos según sea necesario.

Asistir en la preparación de presupuestos y seguimiento de gastos.

Colaborar estrechamente con el equipo administrativo para garantizar un flujo de trabajo eficiente y comunicación fluida.

Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa y normas de confidencialidad.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar de servicios administrativos o en un puesto similar.

Conocimientos sólidos de software de oficina como Microsoft Office y programas de gestión de bases de datos.

Conocimiento en SARLAFT.

Fuertes habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Atención al detalle y capacidad para trabajar de manera precisa y efectiva.

Orientado al servicio al cliente y habilidades para la resolución de problemas.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Supervisora de belleza – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.

Responsabilidades:

Liderar al equipo de asesoras de belleza.

Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.

Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.

Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.

Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.

Requerimientos:

Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.

Pasión por el servicio al cliente.

Habilidades comerciales y orientación al logro.

Capacidad para gestionar inventarios y recursos.

Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.

Analista contable – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal desempeñará un papel clave en el registro y análisis de la información contable y financiera de la compañía.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs. Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas externas revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.

Publicista innovador – Bogotá D.C.

Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Grupo empresarial líder en su sector busca un publicista innovador para unirse a su equipo en Bogotá. Como especialista en publicidad, será responsable de manejar estratégicamente las redes sociales, desarrollar campañas digitales impactantes y crear contenido atractivo que refleje la esencia de la marca.

Responsabilidades:

Manejo estratégico de redes sociales.

Desarrollo de campañas digitales innovadoras.

Creación de contenido atractivo y relevante.

Análisis de tendencias del mercado.

Fortalecimiento de la imagen de marca.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo y Publicidad.

Especialización en marketing digital o afines.

Más de 3 años de experiencia en roles similares.

Alta creatividad y proactividad.

Disponibilidad para viajar.