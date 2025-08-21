Empleo
¿Sin trabajo en Medellín? Hay nuevas ofertas laborales
Estas son las vacantes disponibles en la capital de Antioquia.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Medellín continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país y esta semana abrió nuevas oportunidades de empleo en diferentes sectores. Varias empresas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, con procesos de postulación simples y disponibles de manera virtual.
Estas ofertas cuentan con salarios que oscilan entre $1.400.000 y más de $2.800.000, dependiendo del perfil y la experiencia requerida.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Para acceder a la oferta completa, ingrese acá.
Almacenista
Salario: $ 1.470.000 a $ 1.870.000
Descripción del empleo:
Empresa del sector agroindustrial se encuentra en búsqueda de un(a) almacenista responsable de ejecutar labores de recepción, almacenamiento, alistamiento, control de inventarios y apoyo en atención al cliente en el punto de venta.
Responsabilidades:
- Recibir, organizar y controlar los productos almacenados (repuestos, maquinaria, accesorios)
- Realizar alistamiento, rotación y despacho de productos
- Manejar devoluciones, transferencias e inventario en sistema
- Apoyar procesos de servicio técnico y control de garantías
- Apoyar ocasionalmente la atención al cliente y facturación en punto de venta
- Mantener la bodega limpia, ordenada y con stock actualizado
- Garantizar la trazabilidad de inventarios y el cumplimiento de los procesos internos
Requisitos:
- Técnico o tecnólogo en logística, almacenamiento o áreas afines
- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares (almacenes, logística, distribución)
- Manejo de Excel intermedio y sistemas de inventario
- Alta atención al detalle, organización, disciplina y orientación al servicio
- Capacidad para trabajar bajo presión y con sentido de urgencia
- Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido
Vendedores/ para estaciones de servicio - Medellín zona centro
Salario: $ 1.423.000
¿Desea ser parte de la red minorista más grande de combustibles? La compañía ofrece estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de ampliar la experiencia laboral. En este cargo se podrán desarrollar competencias y ser parte activa de un equipo dinámico.
Si la persona es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, esta es la oportunidad para postularse y ser parte de una compañía en constante crecimiento.
Responsabilidades:
Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia• Surtir combustible a los vehículos• Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta• Mantener la estación limpia y ordenada• Asistir en inventarios y pedidos• Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede
Requerimientos:
- Bachillerato completo (mínimo 9 bachiller)
- Experiencia previa en atención al cliente es valorada
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos
Asesor comercial en punto de venta
Salario: $ 1.423.500
Se encuentra abierta la convocatoria para un dinámico asesor comercial en punto de venta que desee unirse al equipo. Como parte fundamental de la tienda, será responsable de proporcionar una atención integral al cliente, asegurando una experiencia de compra satisfactoria y cumpliendo con las metas comerciales.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en la selección y compra de productos ofreciendo información técnica y comercial
- Cumplir con el presupuesto de ventas asignado y contribuir al logro de objetivos comerciales
- Ejecutar procesos de manejo de caja, inventarios y alistamiento de productos
- Realizar seguimiento postventa y fidelización de clientes• Mantener la exhibición, orden y limpieza del punto de venta
- Participar en campañas promocionales, lanzamientos y actividades comerciales
- Registrar y reportar novedades, quejas o reclamos de los clientes
Requerimientos:
- Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales o mercadeo
- Mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente, ventas o funciones comerciales
- Conocimiento básico en manejo de caja y sistemas POS
- Habilidades en servicio al cliente, comunicación asertiva y organización
Analista de compras y mantenimiento
Salario: $ 1.900.000 a $ 2.200.000
Se encuentra abierta la vacante para analista de compras y locativas, quien será responsable de gestionar y optimizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, garantizando eficiencia y cumplimiento con los estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Proteger los activos clave de la compañía y proporcionar información a clientes internos y externos
- Supervisar a las asistentes administrativas
- Asegurar una gestión de compras confiable bajo los parámetros de la compañía
- Manejo y seguimiento de proveedores y sus evaluaciones trimestrales
- Garantizar una adecuada gestión de inventarios: libros (dos veces al mes), insumos (mensual)
- Identificar necesidades de compras dentro de la organización
- Elaborar y ejecutar planes de compras según presupuestos establecidos
- Investigar y seleccionar proveedores potenciales evaluando capacidad y costos
- Solicitar cotizaciones y negociar con proveedores para mejores precios
Requerimientos:
- Técnico/tecnólogo en gestión administrativa, logística y/o afines
- 2 años de experiencia en gestiones administrativas, gestión de compras y mantenimiento
Gestor/a de festivales culturales
Salario: $ 2.829.258
En Comfama se cree en la cultura como motor de transformación y conexión con la comunidad. El propósito es cuidar, inspirar y generar progreso colectivo a través de experiencias que celebren el arte y la diversidad. Por eso, se invita a sumarse a este nuevo reto como gestor/a de festivales culturales, un rol que permitirá aportar al crecimiento de las comunidades desde la inclusión, el cuidado y la movilización de públicos.
Propósito del cargo
El/la gestor/a de festivales culturales apoyará la implementación operativa de las estrategias de comprensión, articulación y movilización de públicos diseñadas por la coordinación de festivales.
Su misión será garantizar, desde lo técnico y administrativo, la asistencia, fidelización y acompañamiento de las comunidades en cada evento.
Requisitos:
- Formación preferiblemente como tecnólogo/a en áreas de comunicación, ciencias sociales, humanas, gestión cultural o afines
- Mínimo 1 año de experiencia en trabajo comunitario, cultural o en la gestión de eventos
- Buen manejo de herramientas ofimáticas, redacción y ortografía
- Dominio de herramientas tecnológicas para la gestión de datos y la comunicación
- Habilidades para la gestión administrativa y documental, así como para el acompañamiento logístico de actividades culturales
- Interés por aportar al progreso colectivo a través de la cultura y disposición para trabajar en escenarios comunitarios
- Capacidad para resolver imprevistos y brindar apoyo operativo en campo durante los eventos
- Inglés deseable