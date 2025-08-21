¿Sin trabajo en Medellín? Hay nuevas ofertas laborales

Medellín continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país y esta semana abrió nuevas oportunidades de empleo en diferentes sectores. Varias empresas están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos, con procesos de postulación simples y disponibles de manera virtual.

Estas ofertas cuentan con salarios que oscilan entre $1.400.000 y más de $2.800.000, dependiendo del perfil y la experiencia requerida.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Para acceder a la oferta completa, ingrese acá.

Almacenista

Salario: $ 1.470.000 a $ 1.870.000

Descripción del empleo:

Empresa del sector agroindustrial se encuentra en búsqueda de un(a) almacenista responsable de ejecutar labores de recepción, almacenamiento, alistamiento, control de inventarios y apoyo en atención al cliente en el punto de venta.

Responsabilidades:

Recibir, organizar y controlar los productos almacenados (repuestos, maquinaria, accesorios)

Realizar alistamiento, rotación y despacho de productos

Manejar devoluciones, transferencias e inventario en sistema

Apoyar procesos de servicio técnico y control de garantías

Apoyar ocasionalmente la atención al cliente y facturación en punto de venta

Mantener la bodega limpia, ordenada y con stock actualizado

Garantizar la trazabilidad de inventarios y el cumplimiento de los procesos internos

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en logística, almacenamiento o áreas afines

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares (almacenes, logística, distribución)

Manejo de Excel intermedio y sistemas de inventario

Alta atención al detalle, organización, disciplina y orientación al servicio

Capacidad para trabajar bajo presión y con sentido de urgencia

Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido

Vendedores/ para estaciones de servicio - Medellín zona centro

Salario: $ 1.423.000

¿Desea ser parte de la red minorista más grande de combustibles? La compañía ofrece estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de ampliar la experiencia laboral. En este cargo se podrán desarrollar competencias y ser parte activa de un equipo dinámico.

Si la persona es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, esta es la oportunidad para postularse y ser parte de una compañía en constante crecimiento.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia• Surtir combustible a los vehículos• Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta• Mantener la estación limpia y ordenada• Asistir en inventarios y pedidos• Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo 9 bachiller)

Experiencia previa en atención al cliente es valorada

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos

Asesor comercial en punto de venta

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para un dinámico asesor comercial en punto de venta que desee unirse al equipo. Como parte fundamental de la tienda, será responsable de proporcionar una atención integral al cliente, asegurando una experiencia de compra satisfactoria y cumpliendo con las metas comerciales.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la selección y compra de productos ofreciendo información técnica y comercial

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado y contribuir al logro de objetivos comerciales

Ejecutar procesos de manejo de caja, inventarios y alistamiento de productos

Realizar seguimiento postventa y fidelización de clientes• Mantener la exhibición, orden y limpieza del punto de venta

Participar en campañas promocionales, lanzamientos y actividades comerciales

Registrar y reportar novedades, quejas o reclamos de los clientes

Requerimientos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales o mercadeo

Mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente, ventas o funciones comerciales

Conocimiento básico en manejo de caja y sistemas POS

Habilidades en servicio al cliente, comunicación asertiva y organización

Analista de compras y mantenimiento

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.200.000

Se encuentra abierta la vacante para analista de compras y locativas, quien será responsable de gestionar y optimizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, garantizando eficiencia y cumplimiento con los estándares de calidad.

Responsabilidades:

Proteger los activos clave de la compañía y proporcionar información a clientes internos y externos

Supervisar a las asistentes administrativas

Asegurar una gestión de compras confiable bajo los parámetros de la compañía

Manejo y seguimiento de proveedores y sus evaluaciones trimestrales

Garantizar una adecuada gestión de inventarios: libros (dos veces al mes), insumos (mensual)

Identificar necesidades de compras dentro de la organización

Elaborar y ejecutar planes de compras según presupuestos establecidos

Investigar y seleccionar proveedores potenciales evaluando capacidad y costos

Solicitar cotizaciones y negociar con proveedores para mejores precios

Requerimientos:

Técnico/tecnólogo en gestión administrativa, logística y/o afines

2 años de experiencia en gestiones administrativas, gestión de compras y mantenimiento

Gestor/a de festivales culturales

Salario: $ 2.829.258

En Comfama se cree en la cultura como motor de transformación y conexión con la comunidad. El propósito es cuidar, inspirar y generar progreso colectivo a través de experiencias que celebren el arte y la diversidad. Por eso, se invita a sumarse a este nuevo reto como gestor/a de festivales culturales, un rol que permitirá aportar al crecimiento de las comunidades desde la inclusión, el cuidado y la movilización de públicos.

Propósito del cargo

El/la gestor/a de festivales culturales apoyará la implementación operativa de las estrategias de comprensión, articulación y movilización de públicos diseñadas por la coordinación de festivales.

Su misión será garantizar, desde lo técnico y administrativo, la asistencia, fidelización y acompañamiento de las comunidades en cada evento.

Requisitos: