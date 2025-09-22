¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas en Colombia

El mercado laboral en Colombia sigue en movimiento y cada semana se abren nuevas oportunidades en distintos sectores y niveles de experiencia. Desde cargos administrativos hasta posiciones especializadas, hay opciones para quienes buscan empezar su vida laboral, cambiar de empleo o proyectarse en una nueva organización.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si quiere explorar todas las oportunidades y registrarse sin costo y de manera virtual, ingrese a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Subgerente de ventas - Sector empaques – Medellín

Empresa: Cazta comercial

Salario: $ 18.505.500

Una de las empresas más importantes del país en la producción y comercialización de cartón corrugado está buscando un subgerente de ventas para liderar su departamento de ventas.

Responsabilidades:

Liderar el departamento de ventas.

Aprobar cupos de ventas según políticas de la compañía.

Desarrollar estrategias comerciales para la región (Antioquia).

Realizar visitas a clientes y gestionar la atención oportuna de los mismos.

Desarrollar la gestión de cartera y su recuperación.

Gestionar y garantizar la satisfaccion de los clientes.

Elaboración del presupuesto e implementación de estrategias para su cumplimiento.

Requerimientos:

Profesional en Administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería industrial, de diseño, finanzas, contabilidad o fines.

Mínimo 5 años de experiencia en ventas B2B de productos tangibles.

Experiencia en manejo de personal comercial.

Conocimiento en estrategias comerciales y finanzas básicas.

Habilidades comprobadas en negociación.

Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 7.592.343

Coéxito S.A.S. busca a un desarrollador/a de software apasionado por la innovación y que esté siempre en busca de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.

Realizar análisis, diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.

Recolectar información del usuario para el análisis, diseño y desarrollo de software.

Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.

Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.

Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.

Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.

Director de contabilidad – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000

En el Grupo Autolarte, se encuentran en la búsqueda de un director de contabilidad, un puesto esencial para liderar el equipo contable.

Responsabilidades:

Administrar la información contable para entregar estados financieros oportunos y útiles.

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas fiscales vigentes.

Consolidar y liderar el equipo de trabajo.

Gestionar funciones específicas como interface de nómina, conciliación de diversas cuentas y elaboración de comparativos financieros.

Revisar y dar seguimiento a las cuentas del balance garantizando su razonabilidad.

Elaborar declaraciones tributarias, mensuales y anuales.

Atender y entregar requerimientos de la revisoría fiscal.

Asistir las contabilidades de las empresas del grupo Autolarte.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos contables.

Conocimiento de normativas fiscales y tributarias.

Experiencia en elaboración de estados financieros.

Dominio de software contable y Excel avanzado.

Capacidad para atender requerimientos legales y fiscales.

Director de obra – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto busca un profesional en ingeniería civil o arquitecto con más de 10 años de experiencia en proyectos comerciales como oficinas, hospitales, instituciones o universidades.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar el equipo de construcción del proyecto.

Planificar y coordinar todas las actividades del proyecto.

Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.

Garantizar los estándares de calidad y seguridad en la obra.

Comunicar el progreso del proyecto a stakeholders clave.

Resolver problemas técnicos y logísticos durante la ejecución del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería civil o arquitectura.

Experiencia mínima de 10 años como director de obra en proyectos comerciales, contar con al menos 3 proyectos comerciales con áreas superiores de 7.000 metros cuadrados.

Preferiblemente con conocimientos en proyectos LEED, cimentaciones profundas de excavación para sótanos mediante sistemas de contención como pantallas pre-excavadas, pilotes pre-excavados y el sistema top-down.

Dedicación exclusiva al proyecto con un compromiso del 100%.

Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Conocimiento profundo de normativas y estándares de construcción.