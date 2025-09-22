EMPLEO
¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas en Colombia
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia sigue en movimiento y cada semana se abren nuevas oportunidades en distintos sectores y niveles de experiencia. Desde cargos administrativos hasta posiciones especializadas, hay opciones para quienes buscan empezar su vida laboral, cambiar de empleo o proyectarse en una nueva organización.
A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si quiere explorar todas las oportunidades y registrarse sin costo y de manera virtual, ingrese a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Subgerente de ventas - Sector empaques – Medellín
Empresa: Cazta comercial
Salario: $ 18.505.500
Una de las empresas más importantes del país en la producción y comercialización de cartón corrugado está buscando un subgerente de ventas para liderar su departamento de ventas.
Responsabilidades:
- Liderar el departamento de ventas.
- Aprobar cupos de ventas según políticas de la compañía.
- Desarrollar estrategias comerciales para la región (Antioquia).
- Realizar visitas a clientes y gestionar la atención oportuna de los mismos.
- Desarrollar la gestión de cartera y su recuperación.
- Gestionar y garantizar la satisfaccion de los clientes.
- Elaboración del presupuesto e implementación de estrategias para su cumplimiento.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería industrial, de diseño, finanzas, contabilidad o fines.
- Mínimo 5 años de experiencia en ventas B2B de productos tangibles.
- Experiencia en manejo de personal comercial.
- Conocimiento en estrategias comerciales y finanzas básicas.
- Habilidades comprobadas en negociación.
Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali
Empresa: Coéxito S.A.S
Salario: $ 7.592.343
Coéxito S.A.S. busca a un desarrollador/a de software apasionado por la innovación y que esté siempre en busca de nuevas tecnologías.
Responsabilidades:
- Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.
- Realizar análisis, diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.
- Recolectar información del usuario para el análisis, diseño y desarrollo de software.
- Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.
- Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.
- Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
- Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.
- Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.
Director de contabilidad – Medellín
Empresa: Autolarte
Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000
En el Grupo Autolarte, se encuentran en la búsqueda de un director de contabilidad, un puesto esencial para liderar el equipo contable.
Responsabilidades:
- Administrar la información contable para entregar estados financieros oportunos y útiles.
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas fiscales vigentes.
- Consolidar y liderar el equipo de trabajo.
- Gestionar funciones específicas como interface de nómina, conciliación de diversas cuentas y elaboración de comparativos financieros.
- Revisar y dar seguimiento a las cuentas del balance garantizando su razonabilidad.
- Elaborar declaraciones tributarias, mensuales y anuales.
- Atender y entregar requerimientos de la revisoría fiscal.
- Asistir las contabilidades de las empresas del grupo Autolarte.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría Pública.
- Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos contables.
- Conocimiento de normativas fiscales y tributarias.
- Experiencia en elaboración de estados financieros.
- Dominio de software contable y Excel avanzado.
- Capacidad para atender requerimientos legales y fiscales.
Director de obra – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Conconcreto busca un profesional en ingeniería civil o arquitecto con más de 10 años de experiencia en proyectos comerciales como oficinas, hospitales, instituciones o universidades.
Responsabilidades:
- Liderar y supervisar el equipo de construcción del proyecto.
- Planificar y coordinar todas las actividades del proyecto.
- Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.
- Garantizar los estándares de calidad y seguridad en la obra.
- Comunicar el progreso del proyecto a stakeholders clave.
- Resolver problemas técnicos y logísticos durante la ejecución del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería civil o arquitectura.
- Experiencia mínima de 10 años como director de obra en proyectos comerciales, contar con al menos 3 proyectos comerciales con áreas superiores de 7.000 metros cuadrados.
- Preferiblemente con conocimientos en proyectos LEED, cimentaciones profundas de excavación para sótanos mediante sistemas de contención como pantallas pre-excavadas, pilotes pre-excavados y el sistema top-down.
- Dedicación exclusiva al proyecto con un compromiso del 100%.
- Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Conocimiento profundo de normativas y estándares de construcción.
