EMPLEO
¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano continúa mostrando un alto dinamismo, con múltiples empresas en distintos sectores activando procesos de selección para cubrir vacantes operativas, técnicas y profesionales. Esto representa una oportunidad para candidatos con distintos niveles de experiencia, desde quienes buscan su primer empleo hasta quienes desean avanzar en su carrera o explorar nuevas áreas laborales.
Además, destacarse en estos procesos requiere más que cumplir con los requisitos técnicos. Las organizaciones valoran habilidades blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad y proactividad. Mantener la hoja de vida actualizada, preparar correctamente las entrevistas y demostrar puntualidad y compromiso son factores que aumentan las posibilidades de ser seleccionado.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, mercadeo, salud, finanzas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Coordinador de workforce – Bogotá D.C.
Empresa: Emtelco
Salario: 5.037.645 a 5.449.029
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona el liderazgo de grupos de workforce y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
- Garantizar la óptima planificación del talento humano.
- Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
- Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
- Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
- Residencia en Bogotá.
Director comercial vehículos usados – Bucaramanga
Empresa: Grupo Vardí
Salario: 6.000.000 a 10.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasionan los autos y tiene un don para las ventas? Únase a nuestro equipo como director comercial de vehículos usados.
Responsabilidades:
- Gestionar el equipo de ventas de vehículos usados.
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
- Monitorear y analizar indicadores de ventas.
- Fomentar relaciones duraderas con los clientes.
- Negociar con clientes y proveedores para cerrar ventas exitosas.
- Supervisar la exhibición y presentación de vehículos en el lote.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo o áreas afines.
- Experiencia mínima de 5 años en ventas de automóviles.
- Habilidades de negociación y liderazgo.
- Capacidad para manejar indicadores de rendimiento.
- Licencia de conducción válida.
- Excelentes habilidades interpersonales y empáticas.
Médico general – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.500.000 a 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.
Responsabilidades:
- Evaluar a los pacientes de consulta externa.
- Diagnosticar diversas patologías.
- Intervenir médicamente según el diagnóstico.
- Garantizar una atención oportuna y segura.
- Proveer un manejo idóneo y humanizado.
- Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.
Requerimientos:
- Pregrado en Medicina.
- Tarjeta profesional vigente.
- Formación en medicina general.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia 1 año en hospitalización y consulta externa.
Gestor inversiones y gestión patrimonial – Cali
Empresa: Protección
Salario: 6.000.000 a 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento (asignados y potenciales), mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria, para la venta de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.
Responsabilidades:
- Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.
- Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.
- Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.
- Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
- Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.
- Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
- Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reasesoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 1 año en la comercialización de productos o servicios financieros
- Conocimientos en actualidad de mercado, conocimientos tributarios para personas naturales y empresas, macroeconomía, instrumentos financieros y mercado de valores.
- Debe estar certificado ante AMV como asesor financiero.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.