¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
El mercado laboral colombiano continúa mostrando un alto dinamismo, con múltiples empresas en distintos sectores activando procesos de selección para cubrir vacantes operativas, técnicas y profesionales. Esto representa una oportunidad para candidatos con distintos niveles de experiencia, desde quienes buscan su primer empleo hasta quienes desean avanzar en su carrera o explorar nuevas áreas laborales.

Además, destacarse en estos procesos requiere más que cumplir con los requisitos técnicos. Las organizaciones valoran habilidades blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad y proactividad. Mantener la hoja de vida actualizada, preparar correctamente las entrevistas y demostrar puntualidad y compromiso son factores que aumentan las posibilidades de ser seleccionado.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, mercadeo, salud, finanzas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
Coordinador de workforce – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el liderazgo de grupos de workforce y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director comercial vehículos usados – Bucaramanga

Empresa: Grupo Vardí

Salario: 6.000.000 a 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan los autos y tiene un don para las ventas? Únase a nuestro equipo como director comercial de vehículos usados.

Responsabilidades:

  • Gestionar el equipo de ventas de vehículos usados.
  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.
  • Monitorear y analizar indicadores de ventas.
  • Fomentar relaciones duraderas con los clientes.
  • Negociar con clientes y proveedores para cerrar ventas exitosas.
  • Supervisar la exhibición y presentación de vehículos en el lote.

Requerimientos:

  • Título profesional en Mercadeo o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en ventas de automóviles.
  • Habilidades de negociación y liderazgo.
  • Capacidad para manejar indicadores de rendimiento.
  • Licencia de conducción válida.
  • Excelentes habilidades interpersonales y empáticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

  • Evaluar a los pacientes de consulta externa.
  • Diagnosticar diversas patologías.
  • Intervenir médicamente según el diagnóstico.
  • Garantizar una atención oportuna y segura.
  • Proveer un manejo idóneo y humanizado.
  • Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

  • Pregrado en Medicina.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Formación en medicina general.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia 1 año en hospitalización y consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gestor inversiones y gestión patrimonial – Cali

Empresa: Protección

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento (asignados y potenciales), mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria, para la venta de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.

Responsabilidades:

  • Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.
  • Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.
  • Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.
  • Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
  • Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.
  • Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
  • Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reasesoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 1 año en la comercialización de productos o servicios financieros
  • Conocimientos en actualidad de mercado, conocimientos tributarios para personas naturales y empresas, macroeconomía, instrumentos financieros y mercado de valores.
  • Debe estar certificado ante AMV como asesor financiero.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

