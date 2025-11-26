¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

El mercado laboral en Colombia registra una alta movilidad esta semana, con ofertas dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales en diferentes sectores económicos. Empresas públicas y privadas están fortaleciendo sus equipos mediante procesos de contratación inmediata, jornadas flexibles y opciones de trabajo presencial o híbrido, según el cargo.

Las vacantes activas incluyen oportunidades para candidatos con experiencia previa y también para quienes buscan su primer empleo, especialmente en áreas como logística, derecho, comunicación, ventas, entre otras. La demanda se concentra en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Coordinador de abastecimiento – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar la disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas para cada temporada, mediante la gestión integral de negociaciones, alianzas estratégicas y procesos de abastecimiento nacionales e internacionales, garantizando eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento de las metas de ahorro y calidad.

Responsabilidades:

Liderar las negociaciones clave de cada categoría, definiendo condiciones comerciales, volúmenes de compra, tiempos y estrategias de precios según el comportamiento del mercado.

Analizar y validar los requerimientos de materiales nuevos y de reposición, articulando con las áreas de Diseño, Planeación y Producción las necesidades por temporada.

Evaluar proveedores nacionales e internacionales con criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad, proponiendo alianzas o sustituciones cuando sea necesario.

Proponer metodologías de abastecimiento por categoría, basadas en análisis de riesgo, cobertura, lead time y desempeño histórico de los proveedores.

Coordinar la ejecución y el seguimiento del presupuesto de abastecimiento anual por origen y proveedor, asegurando su cumplimiento y actualización en los sistemas.

Supervisar al equipo, garantizando la correcta gestión de órdenes de compra, entregas y documentación.

Coordinar la atención de novedades o incidencias con proveedores, gestionando soluciones conjuntas con las áreas de calidad, ingeniería y finanzas.

Analizar los reportes de desempeño de proveedores, identificando oportunidades de ahorro y desarrollando planes de mejora.

Negociar y renegociar precios, tiempos de entrega y condiciones de calidad, de acuerdo con las necesidades del negocio y el calendario de producción.

Asegurar la cobertura de materiales por categoría conforme al plan de abastecimiento y los ciclos productivos definidos (NPP, lanzamientos, etc.).

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Producción, Productividad y Calidad, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, o afines.

Experiencia general de 3 años a 5 años

Experiencia específica de 2 años hasta 5 años en el mismo rol

B2 nivel de inglés.

Analista de radicación – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: 2.000.000 a 2.800.000

Habi busca un analista de legalización que quiera formar parte de su equipo para crear un impacto positivo usando tecnología.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de radicación.

Radicar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.

Brindar atención a brokers y clientes.

Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.

Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.

Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.

Requerimientos:

Conocimiento en proceso de radicación en créditos hipotecarios.

Experiencia en revisión de CTLs.

Conocimiento de gravámenes.

Experiencia en el proceso de Pre-legalización.

Habilidades tecnológicas.

Saber radicar en al menos 3 de los siguientes 8 bancos (AV villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia y Itaú).

Content manager – Medellín

Empresa: Dr. Skin

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como responsable de contenido, será la mente maestra detrás de la producción de contenido visual y digital de alto impacto para las plataformas.

Responsabilidades:

Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.

Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.

Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.

Diseño de piezas digitales y físicas.

Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.

Gestión y organización del material visual.

Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).

Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.

Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.

Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.

Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.

Supervisor de atención presencial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol clave busca garantizar una experiencia de cliente memorable, optimizando la eficiencia operativa y asegurando el cumplimiento normativo.

Responsabilidades:

Coordinar la operación de los canales de atención presencial a nivel nacional.

Garantizar una experiencia de cliente memorable y asegurar el cumplimiento normativo.

Optimizar procesos de servicio al cliente mediante estrategias efectivas.

Liderar equipos de atención presencial en oficinas y sucursales.

Administrar indicadores e informes de gestión para evaluar el desempeño.

Requerimientos:

Profesional con especialización.

5 años de experiencia liderando áreas o equipos de atención presencial.

Experiencia en manejo de operación y personal de puntos a nivel nacional.

Conocimiento en estrategias de optimización de procesos de servicio al cliente.

Manejo de modelos de atención presencial y eficiencia operativa (Lean Six Sigma).

Habilidades en análisis avanzado de datos y generación de informes estratégicos.