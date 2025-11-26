Suscribirse

¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

26 de noviembre de 2025, 8:37 p. m.
Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.

El mercado laboral en Colombia registra una alta movilidad esta semana, con ofertas dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales en diferentes sectores económicos. Empresas públicas y privadas están fortaleciendo sus equipos mediante procesos de contratación inmediata, jornadas flexibles y opciones de trabajo presencial o híbrido, según el cargo.

Las vacantes activas incluyen oportunidades para candidatos con experiencia previa y también para quienes buscan su primer empleo, especialmente en áreas como logística, derecho, comunicación, ventas, entre otras. La demanda se concentra en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.

Coordinador de abastecimiento – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar la disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas para cada temporada, mediante la gestión integral de negociaciones, alianzas estratégicas y procesos de abastecimiento nacionales e internacionales, garantizando eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento de las metas de ahorro y calidad.

Responsabilidades:

  • Liderar las negociaciones clave de cada categoría, definiendo condiciones comerciales, volúmenes de compra, tiempos y estrategias de precios según el comportamiento del mercado.
  • Analizar y validar los requerimientos de materiales nuevos y de reposición, articulando con las áreas de Diseño, Planeación y Producción las necesidades por temporada.
  • Evaluar proveedores nacionales e internacionales con criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad, proponiendo alianzas o sustituciones cuando sea necesario.
  • Proponer metodologías de abastecimiento por categoría, basadas en análisis de riesgo, cobertura, lead time y desempeño histórico de los proveedores.
  • Coordinar la ejecución y el seguimiento del presupuesto de abastecimiento anual por origen y proveedor, asegurando su cumplimiento y actualización en los sistemas.
  • Supervisar al equipo, garantizando la correcta gestión de órdenes de compra, entregas y documentación.
  • Coordinar la atención de novedades o incidencias con proveedores, gestionando soluciones conjuntas con las áreas de calidad, ingeniería y finanzas.
  • Analizar los reportes de desempeño de proveedores, identificando oportunidades de ahorro y desarrollando planes de mejora.
  • Negociar y renegociar precios, tiempos de entrega y condiciones de calidad, de acuerdo con las necesidades del negocio y el calendario de producción.
  • Asegurar la cobertura de materiales por categoría conforme al plan de abastecimiento y los ciclos productivos definidos (NPP, lanzamientos, etc.).

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Producción, Productividad y Calidad, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, o afines.
  • Experiencia general de 3 años a 5 años
  • Experiencia específica de 2 años hasta 5 años en el mismo rol
  • B2 nivel de inglés.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de radicación – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: 2.000.000 a 2.800.000

Habi busca un analista de legalización que quiera formar parte de su equipo para crear un impacto positivo usando tecnología.

Responsabilidades:

  • Realizar el proceso de radicación.
  • Radicar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.
  • Brindar atención a brokers y clientes.
  • Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.
  • Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.
  • Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.

Requerimientos:

  • Conocimiento en proceso de radicación en créditos hipotecarios.
  • Experiencia en revisión de CTLs.
  • Conocimiento de gravámenes.
  • Experiencia en el proceso de Pre-legalización.
  • Habilidades tecnológicas.
  • Saber radicar en al menos 3 de los siguientes 8 bancos (AV villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia y Itaú).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Oportunidades laborales en Bogotá: sectores con mayor demanda hoy

Content manager – Medellín

Empresa: Dr. Skin

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como responsable de contenido, será la mente maestra detrás de la producción de contenido visual y digital de alto impacto para las plataformas.

Responsabilidades:

  • Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.
  • Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.
  • Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.
  • Diseño de piezas digitales y físicas.
  • Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.
  • Gestión y organización del material visual.
  • Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).
  • Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
  • Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
  • Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.
  • Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Supervisor de atención presencial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol clave busca garantizar una experiencia de cliente memorable, optimizando la eficiencia operativa y asegurando el cumplimiento normativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar la operación de los canales de atención presencial a nivel nacional.
  • Garantizar una experiencia de cliente memorable y asegurar el cumplimiento normativo.
  • Optimizar procesos de servicio al cliente mediante estrategias efectivas.
  • Liderar equipos de atención presencial en oficinas y sucursales.
  • Administrar indicadores e informes de gestión para evaluar el desempeño.

Requerimientos:

  • Profesional con especialización.
  • 5 años de experiencia liderando áreas o equipos de atención presencial.
  • Experiencia en manejo de operación y personal de puntos a nivel nacional.
  • Conocimiento en estrategias de optimización de procesos de servicio al cliente.
  • Manejo de modelos de atención presencial y eficiencia operativa (Lean Six Sigma).
  • Habilidades en análisis avanzado de datos y generación de informes estratégicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

