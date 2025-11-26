EMPLEO
¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia
Postulaciones abiertas sin costo.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia registra una alta movilidad esta semana, con ofertas dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales en diferentes sectores económicos. Empresas públicas y privadas están fortaleciendo sus equipos mediante procesos de contratación inmediata, jornadas flexibles y opciones de trabajo presencial o híbrido, según el cargo.
Las vacantes activas incluyen oportunidades para candidatos con experiencia previa y también para quienes buscan su primer empleo, especialmente en áreas como logística, derecho, comunicación, ventas, entre otras. La demanda se concentra en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Coordinador de abastecimiento – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
En este cargo será el encargado de asegurar la disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas para cada temporada, mediante la gestión integral de negociaciones, alianzas estratégicas y procesos de abastecimiento nacionales e internacionales, garantizando eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento de las metas de ahorro y calidad.
Responsabilidades:
- Liderar las negociaciones clave de cada categoría, definiendo condiciones comerciales, volúmenes de compra, tiempos y estrategias de precios según el comportamiento del mercado.
- Analizar y validar los requerimientos de materiales nuevos y de reposición, articulando con las áreas de Diseño, Planeación y Producción las necesidades por temporada.
- Evaluar proveedores nacionales e internacionales con criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad, proponiendo alianzas o sustituciones cuando sea necesario.
- Proponer metodologías de abastecimiento por categoría, basadas en análisis de riesgo, cobertura, lead time y desempeño histórico de los proveedores.
- Coordinar la ejecución y el seguimiento del presupuesto de abastecimiento anual por origen y proveedor, asegurando su cumplimiento y actualización en los sistemas.
- Supervisar al equipo, garantizando la correcta gestión de órdenes de compra, entregas y documentación.
- Coordinar la atención de novedades o incidencias con proveedores, gestionando soluciones conjuntas con las áreas de calidad, ingeniería y finanzas.
- Analizar los reportes de desempeño de proveedores, identificando oportunidades de ahorro y desarrollando planes de mejora.
- Negociar y renegociar precios, tiempos de entrega y condiciones de calidad, de acuerdo con las necesidades del negocio y el calendario de producción.
- Asegurar la cobertura de materiales por categoría conforme al plan de abastecimiento y los ciclos productivos definidos (NPP, lanzamientos, etc.).
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Producción, Productividad y Calidad, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, o afines.
- Experiencia general de 3 años a 5 años
- Experiencia específica de 2 años hasta 5 años en el mismo rol
- B2 nivel de inglés.
Analista de radicación – Barranquilla
Empresa: Habi
Salario: 2.000.000 a 2.800.000
Habi busca un analista de legalización que quiera formar parte de su equipo para crear un impacto positivo usando tecnología.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de radicación.
- Radicar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.
- Brindar atención a brokers y clientes.
- Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.
- Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.
- Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.
Requerimientos:
- Conocimiento en proceso de radicación en créditos hipotecarios.
- Experiencia en revisión de CTLs.
- Conocimiento de gravámenes.
- Experiencia en el proceso de Pre-legalización.
- Habilidades tecnológicas.
- Saber radicar en al menos 3 de los siguientes 8 bancos (AV villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia y Itaú).
Content manager – Medellín
Empresa: Dr. Skin
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Como responsable de contenido, será la mente maestra detrás de la producción de contenido visual y digital de alto impacto para las plataformas.
Responsabilidades:
- Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.
- Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.
- Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.
- Diseño de piezas digitales y físicas.
- Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.
- Gestión y organización del material visual.
- Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).
- Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
- Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
- Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.
- Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.
Supervisor de atención presencial – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Este rol clave busca garantizar una experiencia de cliente memorable, optimizando la eficiencia operativa y asegurando el cumplimiento normativo.
Responsabilidades:
- Coordinar la operación de los canales de atención presencial a nivel nacional.
- Garantizar una experiencia de cliente memorable y asegurar el cumplimiento normativo.
- Optimizar procesos de servicio al cliente mediante estrategias efectivas.
- Liderar equipos de atención presencial en oficinas y sucursales.
- Administrar indicadores e informes de gestión para evaluar el desempeño.
Requerimientos:
- Profesional con especialización.
- 5 años de experiencia liderando áreas o equipos de atención presencial.
- Experiencia en manejo de operación y personal de puntos a nivel nacional.
- Conocimiento en estrategias de optimización de procesos de servicio al cliente.
- Manejo de modelos de atención presencial y eficiencia operativa (Lean Six Sigma).
- Habilidades en análisis avanzado de datos y generación de informes estratégicos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.