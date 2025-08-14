¿Sin trabajo? Hay más de 100 mil vacantes activas en Colombia esta semana

Encontrar empleo puede ser todo un reto, sin embargo, en el país hay miles de ofertas disponibles para todo tipo de perfiles y niveles de experiencia. Estas vacantes ofrecen estabilidad, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Ejecutivo comercial key account manager – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, podrá aplicar sus habilidades para desarrollar y mantener relaciones estratégicas con las cuentas más importantes, asegurando que se cumplan los objetivos comerciales y se garantice la satisfacción del cliente. Además, tendrá la oportunidad de trabajar con un equipo comprometido y de identificar nuevas oportunidades de negocio, lo que permitirá un crecimiento sostenido.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con cuentas clave.

Asegurar el cumplimiento de objetivos comerciales y la satisfacción del cliente.

Gestionar integralmente la cartera de clientes clave.

Negociar acuerdos y coordinar con equipos internos.

Identificar nuevas oportunidades de negocio para un crecimiento sostenido.

Poseer un conocimiento especializado en el ciclo de vida del crédito hipotecario, con énfasis en la gestión operativa de la radicación, el reprocesamiento y el salvamento de operaciones.

Requerimientos:

Encontrarse en los últimos semestres de una carrera profesional o tener título profesional.

Experiencia mínima de 2 años en el área comercial.

Desarrollador frontend junior – Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión como desarrollador frontend junior será diseñar e implementar interfaces de usuario funcionales, atractivas y alineadas con la esencia de la marca, garantizando una experiencia memorable para quienes visitan la tienda virtual.

Responsabilidades:

Maquetar landing pages y secciones del sitio web.

Utilizar HTML, CSS y Javascript para dar vida a nuestras ideas.

Aportar en el mantenimiento y mejora continua del sitio.

Implementar buenas prácticas de SEO y optimización.

Desarrollar componentes reutilizables y eficientes con React.

Conectarte con equipos como Comercial, Diseño y Tecnología para potenciar juntos la experiencia digital.

Requerimientos:

Tecnólogo, estudiante universitario o profesional en desarrollo de software, ingeniería de sistemas, o áreas afines.

Experiencia mínima de un año en Desarrollo Frontend.

Debes tener conocimiento en lenguajes de programación como: REACT, HTML, CSS y JAVASCRIPT.

Es un plus que maneje GIT.

Enfermera/o de atención domiciliaria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en busca de una enfermera de atención domiciliaria comprometida y apasionada por el cuidado de la salud.

Responsabilidades:

Brindar atención médica y cuidado personalizado a los pacientes en sus hogares.

Realizar evaluaciones de salud, tomar signos vitales y llevar un registro de los mismos.

Administrar medicación y tratamientos siguiendo las indicaciones médicas.

Realizar curaciones y procedimientos médicos necesarios.

Brindar apoyo emocional y acompañamiento a los pacientes y sus familias.

Coordinar y comunicarse con el equipo médico y otros profesionales de la salud para garantizar la continuidad de la atención.

Documentar y llevar un registro preciso de las actividades realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en atención domiciliaria.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones rápidas y precisas.

Conocimientos y experiencia en la administración de medicación y tratamientos.

Gerente de Sede – Medellín

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene experiencia en manejo de indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad, y además habilidad comprobada en servicio al cliente y gestión y liderazgo de personal, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de la sede.

Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.

Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.

Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.

Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.

Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.

Experiencia en servicio al cliente.

Competencia en gestión y liderazgo de personal.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).