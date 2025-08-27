¿Sin trabajo? Hay más de 126.000 vacantes activas en Colombia

El panorama laboral en el país ofrece grandes oportunidades para quienes buscan empleo. Actualmente, hay más de 126 mil ofertas disponibles en diferentes sectores y niveles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y directivas.

Estas ofertas abarcan áreas como servicio al cliente, tecnología, ventas, salud, logística, administración, entre muchas otras. Además, varias de estas oportunidades cuentan con beneficios como trabajo remoto, horarios flexibles y posibilidad de crecimiento laboral. Aquí, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Enfermero auditor ambulatorio – Tunja

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: $ 6.715.316

Tipo de contrato: temporal

Si es un enfermero profesional con experiencia en auditoría y gestión ambulatoria, esta es su oportunidad para destacar en el sector salud. Estará encargado de evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos.

Responsabilidades:

Evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios según lineamientos técnicos y normativos.

Identificar desviaciones de costo en servicios priorizados y generar alertas para su intervención.

Evaluar e intervenir el costo médico en IPS asignadas buscando eficiencia y racionalidad técnica.

Ejecutar auditoría en unidades de psiquiatría y cuidado crónico.

Identificar e intervenir casos de abandono social y eventos relacionados con la seguridad del paciente.

Apoyar en la elaboración de respuestas a PQRS de acto médico.

Presentar informes de gestión que permitan tomar decisiones y plantear estrategias de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Especialización en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría en Salud, Administración en Salud o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas y facturación.

Conocimientos sólidos en servicios ambulatorios y domiciliarios.

Conocimiento de la normatividad legal vigente en salud.

Familiaridad con los manuales tarifarios del sector salud.

Analista de contact center – Bogotá

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 4.001.300

Tipo de contrato: término indefinido

Si tiene pasión por el análisis de datos y la mejora continua, esta es su oportunidad para brillar en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Analizar los indicadores de rendimiento del centro de llamadas para identificar comportamientos y proponer acciones.

Liderar diagnósticos y propuestas para implementar la autogestión y el crecimiento digital.

Supervisar el cumplimiento de normas y políticas corporativas en el proveedor de BPO y Contact Center.

Proponer y liderar planes de mejora en procesos que impactan la experiencia del cliente.

Gestionar la planeación, calidad y formación para optimizar la operación del contact center.

Asegurar la ejecución de campañas de gestión para cumplir metas de efectividad y cobertura.

Implementar técnicas de análisis de experiencia para mejorar el modelo de servicio.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines.

Dos años de experiencia en análisis de indicadores y proyectos de servicio en contact center.

Conocimiento avanzado en manejo de bases de datos y Excel.

Habilidad para realizar presentaciones con análisis y propuestas de mejora.

Experiencia en el sector financiero es preferible.

Líder ambientes digitales de aprendizaje – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

Este líder guiará la creación de ecosistemas de formación que integren metodologías digitales, híbridas y presenciales.

Responsabilidades:

Diseñar y estructurar programas de formación en entornos virtuales de aprendizaje.

Aplicar metodologías ágiles y enfoques de e-learning dinámicos.

Traducir el conocimiento técnico en contenidos didácticos y prácticos.

Crear experiencias inmersivas para facilitar la comprensión y uso de la plataforma.

Integrar capacitaciones virtuales, híbridas y presenciales.

Planificar y coordinar procesos de capacitación alineados con objetivos estratégicos.

Definir métricas e indicadores de éxito en procesos formativos.

Administrar y optimizar la plataforma LMS.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en Moodle u otros LMS.

u otros LMS. Trayectoria en proyectos de e-learning y entornos virtuales de aprendizaje.

Experiencia en formaciones presenciales con grupos interdisciplinarios de más de 20 personas.

Conocimientos en edición de video.

Experiencia en definición y medición de KPI de aprendizaje y formación.

Uso de herramientas para creación de experiencias interactivas de formación.

Disponibilidad para viajar.

Gerente administrativo – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 6.800.000

Tipo de contrato: término indefinido

Se necesita un director administrativo con experiencia en la gestión de áreas clave como compras, finanzas, logística y recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar, coordinar y supervisar las áreas administrativas, financieras, logísticas, de compras, inventarios, recursos humanos, contabilidad y comercial.

Rendir informes periódicos y confiables sobre los resultados de la operación.

Garantizar la correcta planeación, ejecución y control de los procesos administrativos y financieros.

Optimizar los recursos de la organización promoviendo la eficiencia en la operación del negocio.

Asegurar el cumplimiento normativo, legal y tributario en todas las áreas a cargo.

Diseñar e implementar estrategias de crecimiento y mejora continua.

Definir la planeación estratégica del negocio, formulando iniciativas, objetivos y proyectos viables y alineados con la visión de la empresa.

Implementar herramientas de gestión que fortalezcan la automatización y el control de procesos administrativos y logísticos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia comprobada en cargos de gerencia administrativa, liderando áreas como compras, finanzas, administración, inventarios, logística, contabilidad, recursos humanos y gestión comercial.

Conocimiento de normativas contables tributarias y laborales.