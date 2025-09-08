Suscribirse

¿Sin trabajo? Hay múltiples vacantes activas en Colombia esta semana

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de septiembre de 2025, 3:48 p. m.
Durante más de dos décadas, la compañía ha fortalecido sus políticas de inclusión laboral, ofreciendo oportunidades para personas en Guachené, Vereda de Sofía, Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

En distintas regiones de Colombia se están abriendo nuevos procesos de selección para fortalecer equipos de trabajo en sectores clave. Las empresas requieren perfiles en áreas comerciales, administrativas y técnicas, lo que abre la puerta a quienes desean proyectarse laboralmente y asumir nuevos retos profesionales.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Puede conocer más y aplicar sin costo ingresando a este enlace.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Es momento de entrar al mundo laboral. | Foto: Stock

Jefe de zona – Pereira

Empresa: Estudio de Moda S.A.S

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol clave, ser responsable de coordinar los puntos de venta de la marca en la zona asignada, asegurando el cumplimiento de los presupuestos y objetivos operativos.

Responsabilidades:

  • Coordinar los puntos de venta de la zona asignada.
  • Asegurar el cumplimiento de los presupuestos de ventas.
  • Garantizar el desempeño del equipo de trabajo.
  • Monitorear y analizar indicadores operativos.
  • Implementar estrategias para alcanzar los objetivos operativos.
  • Liderar reuniones de equipo para alinear las metas.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.
  • Experiencia previa en gestión de equipos de venta.
  • Habilidad para analizar indicadores de rendimiento.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Disponibilidad para viajar dentro de la zona asignada.

¡Postúlese aquí!

Especialista ambientes digitales de aprendizaje – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será el puente entre el conocimiento técnico de los productos y la experiencia de nuestros clientes, asegurando que cada experiencia de aprendizaje sea relevante y aporte a los resultados organizacionales.

Responsabilidades:

  • Diseñar y estructurar programas de formación en entornos virtuales de aprendizaje.
  • Aplicar metodologías ágiles y enfoques de e-learning dinámicos.
  • Traducir el conocimiento técnico en contenidos didácticos y prácticos.
  • Crear experiencias inmersivas para facilitar la comprensión y uso de la plataforma.
  • Integrar capacitaciones virtuales, híbridas y presenciales.
  • Planificar y coordinar procesos de capacitación alineados con objetivos estratégicos.
  • Definir métricas e indicadores de éxito en procesos formativos.
  • Administrar y optimizar la plataforma LMS.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en Moodle u otros LMS.
  • Trayectoria en proyectos de e-learning y entornos virtuales de aprendizaje.
  • Experiencia en formaciones presenciales con grupos interdisciplinarios de más de 20 personas.
  • Conocimientos en edición de video.
  • Experiencia en definición y medición de KPIs de aprendizaje y formación.
  • Uso de herramientas para creación de experiencias interactivas de formación.
  • Disponibilidad para viajar.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo formal en Colombia: así puede postularse gratis

Líder de comercio exterior – Cúcuta

Empresa: Nases

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo un líder de comercio exterior con experiencia en la gestión y coordinación de operaciones de comercio internacional.

Responsabilidades:

  • Liderar operaciones de comercio exterior.
  • Supervisar el cumplimiento de regulaciones aduaneras.
  • Gestionar relaciones con proveedores internacionales.
  • Optimizar procesos de importación y exportación.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Internacional o carreras administrativas.
  • 3 años de experiencia en comercio internacional y/o zonas francas.
  • Experiencia liderando equipos.
  • Conocimiento en regulaciones de comercio exterior.

¡Postúlese aquí!

Analista junior equipo canales digitales – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Si le apasiona la transformación digital y la mejora continua de la experiencia del cliente. ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar operativamente el nuevo modelo de atención digital.
  • Apoyar proyectos alineados con la estrategia de negocio y evolución de canales.
  • Colaborar en la integración de herramientas de IA para automatización y gestión del conocimiento.
  • Analizar necesidades emergentes de clientes y proponer soluciones digitales.
  • Participar en la transformación de controles y atribuciones.
  • Monitorear indicadores clave de desempeño y generar reportes para la toma de decisiones.

Requerimientos:

  • Formación en Ingeniería Industrial, Administración, Sistemas o afines.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en proyectos digitales, atención al cliente o transformación operativa.
  • Conocimiento básico en herramientas de automatización, inteligencia artificial o CRM.
  • Habilidades analíticas, orientación al detalle y trabajo colaborativo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

