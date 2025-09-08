¿Sin trabajo? Hay múltiples vacantes activas en Colombia esta semana

En distintas regiones de Colombia se están abriendo nuevos procesos de selección para fortalecer equipos de trabajo en sectores clave. Las empresas requieren perfiles en áreas comerciales, administrativas y técnicas, lo que abre la puerta a quienes desean proyectarse laboralmente y asumir nuevos retos profesionales.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Puede conocer más y aplicar sin costo ingresando a este enlace.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Es momento de entrar al mundo laboral. | Foto: Stock

Jefe de zona – Pereira

Empresa: Estudio de Moda S.A.S

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol clave, ser responsable de coordinar los puntos de venta de la marca en la zona asignada, asegurando el cumplimiento de los presupuestos y objetivos operativos.

Responsabilidades:

Coordinar los puntos de venta de la zona asignada.

Asegurar el cumplimiento de los presupuestos de ventas.

Garantizar el desempeño del equipo de trabajo.

Monitorear y analizar indicadores operativos.

Implementar estrategias para alcanzar los objetivos operativos.

Liderar reuniones de equipo para alinear las metas.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.

Experiencia previa en gestión de equipos de venta.

Habilidad para analizar indicadores de rendimiento.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Disponibilidad para viajar dentro de la zona asignada.

Especialista ambientes digitales de aprendizaje – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será el puente entre el conocimiento técnico de los productos y la experiencia de nuestros clientes, asegurando que cada experiencia de aprendizaje sea relevante y aporte a los resultados organizacionales.

Responsabilidades:

Diseñar y estructurar programas de formación en entornos virtuales de aprendizaje.

Aplicar metodologías ágiles y enfoques de e-learning dinámicos.

Traducir el conocimiento técnico en contenidos didácticos y prácticos.

Crear experiencias inmersivas para facilitar la comprensión y uso de la plataforma.

Integrar capacitaciones virtuales, híbridas y presenciales.

Planificar y coordinar procesos de capacitación alineados con objetivos estratégicos.

Definir métricas e indicadores de éxito en procesos formativos.

Administrar y optimizar la plataforma LMS.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en Moodle u otros LMS.

Trayectoria en proyectos de e-learning y entornos virtuales de aprendizaje.

Experiencia en formaciones presenciales con grupos interdisciplinarios de más de 20 personas.

Conocimientos en edición de video.

Experiencia en definición y medición de KPIs de aprendizaje y formación.

Uso de herramientas para creación de experiencias interactivas de formación.

Disponibilidad para viajar.

Líder de comercio exterior – Cúcuta

Empresa: Nases

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo un líder de comercio exterior con experiencia en la gestión y coordinación de operaciones de comercio internacional.

Responsabilidades:

Liderar operaciones de comercio exterior.

Supervisar el cumplimiento de regulaciones aduaneras.

Gestionar relaciones con proveedores internacionales.

Optimizar procesos de importación y exportación.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Internacional o carreras administrativas.

3 años de experiencia en comercio internacional y/o zonas francas.

Experiencia liderando equipos.

Conocimiento en regulaciones de comercio exterior.

Analista junior equipo canales digitales – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Si le apasiona la transformación digital y la mejora continua de la experiencia del cliente. ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Diseñar e implementar operativamente el nuevo modelo de atención digital.

Apoyar proyectos alineados con la estrategia de negocio y evolución de canales.

Colaborar en la integración de herramientas de IA para automatización y gestión del conocimiento.

Analizar necesidades emergentes de clientes y proponer soluciones digitales.

Participar en la transformación de controles y atribuciones.

Monitorear indicadores clave de desempeño y generar reportes para la toma de decisiones.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería Industrial, Administración, Sistemas o afines.

Experiencia de 6 meses a 1 año en proyectos digitales, atención al cliente o transformación operativa.

Conocimiento básico en herramientas de automatización, inteligencia artificial o CRM.

Habilidades analíticas, orientación al detalle y trabajo colaborativo.