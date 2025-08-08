¿Sin trabajo y con ganas de empezar pronto? Aplique a estas vacantes

Sabemos que encontrar empleo puede ser un proceso lleno de incertidumbre y ansiedad. Entre buscar ofertas, enviar hojas de vida y esperar a que se contacten, es fácil perder la motivación. Pero no se preocupe, hoy le traemos una selección de vacantes con contratación inmediata para que su próximo empleo esté más cerca de lo que imagina.

Aplicar es muy fácil: solo debe buscar la vacante que se ajuste a su perfil, diligenciar sus datos y postularse. Un consejo importante: cuanto más completo esté su registro, más aumentan sus probabilidades de ser contactado por las empresas.

Y eso no es todo. En Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 oportunidades laborales activas en todo el país, para todos los perfiles y niveles de experiencia.

Asesora de servicio al cliente

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector cárnico busca asesora cajera para atención al cliente en puntos de venta ubicados en Soacha, Suba y Galán. La persona seleccionada será responsable del manejo de caja, facturación, atención al cliente y apoyo en ventas.

Se busca a una persona comprometida, con habilidades en caja, facturación, atención al cliente y ventas, para garantizar una experiencia de compra inigualable a los clientes.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más prestaciones de ley, con pagos adicionales por recargos y horas extra cuando aplique. El horario de trabajo es de domingo a domingo, con un descanso entre semana.

Responsabilidades

Manejar la caja registradora y procesar transacciones de manera eficiente.

Atender y resolver consultas de los clientes con amabilidad.

Realizar facturación y asegurarse de la exactitud en los cobros.

Promover las ventas y sugerir productos adicionales a los clientes.

Mantener un ambiente de trabajo limpio y organizado.

Requerimientos

Experiencia mínima de un año en manejo de caja y atención al cliente.

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, con un día de descanso entre semana.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Bodeguero de tienda en Manizales

Salario: $ 1.533.000

Empresa líder en su sector busca bodeguero de tienda para garantizar la organización y el flujo adecuado de productos.

Si se considera una persona organizada, con habilidades en gestión logística, este puesto puede ser para usted.

Responsabilidades

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas asegurando la libre circulación en los pasillos.

Realizar traslados nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.

Controlar y gestionar el ingreso salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.

Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.

Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución garantizando el reporte oportuno de las novedades.

Horarios

Domingo a domingo un día compensatorio en semana.

Horarios de centro comercial, apertura o cierre.

Requisitos

Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Capacidad para operar montacargas (deseable).

Habilidades básicas computacionales para generar informes.

Bachillerato completo.

Auxiliar administrativa y compras - Siberia

Salario: $ 1.800.000

Empresa ubicada en el Centro Empresarial Metropolitano (Siberia) busca auxiliar administrativa y de compras para apoyar la gestión operativa, comercial y administrativa.

Se ofrece un entorno laboral dinámico y en crecimiento, donde podrá marcar la diferencia con su gestión. Será parte de un equipo que valora la colaboración y la excelencia en el trabajo diario.

Responsabilidades

Elaborar órdenes de compra y seguimiento a proveedores.

Buscar y gestionar nuevos proveedores.

Apoyar el recaudo de cartera.

Manejo de correspondencia archivo y recepción.

Apoyar procesos de afiliación de personal.

Elaborar ruteros de mercaderistas y seguimiento de rutas.

Soporte en actividades de mercadeo en punto de venta.

Brindar servicio al cliente y soporte a las áreas administrativa comercial y financiera.

Coordinar la mensajería.

Requerimientos

Tecnóloga o estudiante de primeros semestres en carreras administrativas.

Mínimo 3 años de experiencia en funciones administrativas y de compras.

Residencia preferiblemente en Chía, Cota, Funza, Mosquera o Madrid.

Conocimientos en Excel Intermedio/avanzado.

Analista de proyectos

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.499.000

Se requiere analista de proyectos para seguimiento de iniciativas, manejo de indicadores y análisis de datos.

Educación mínima: profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines; homologable estudiante de último semestre con prácticas en áreas de proyectos.

Experiencia previa: de 6 meses a 1 año manejando proyectos, seguimiento a matrices de priorización y avance, indicadores de gestión y metodología de gestión de proyectos.