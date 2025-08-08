Soluciones Inmediatas abre nuevas oportunidades laborales

Empleo
Con más de 30 años de trayectoria, Soluciones Inmediatas se ha consolidado como un puente entre el talento humano y las organizaciones que buscan crecer.
A través de procesos ágiles y cercanos, la compañía acompaña tanto a candidatos como a empresas para lograr vínculos duraderos y exitosos.
Actualmente, la compañía cuenta con vacantes activas en diferentes sectores y niveles, ideales para quienes desean dar un nuevo paso en su carrera.
Las postulaciones se realizan en línea, de forma rápida y sencilla, desde cualquier dispositivo móvil y podrá encontrar la oferta completa en Semana Empleos.
Algunas de las vacantes disponibles
Coordinador de formación y capacitación en gestión del conocimiento Bogotá
Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000
Responsabilidades
- Diseñar e implementar programas de formación y capacitación para más de 300 empleados.
- Coordinar el desarrollo y ejecución de la malla curricular.
- Liderar el proceso de onboarding y formación organizacional.
- Supervisar el uso de plataformas LMS para el aprendizaje.
- Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y proactivo.
Requerimientos
- Título profesional en carreras administrativas o de talento humano.
- Mínimo 2 años de experiencia en procesos de formación y capacitación.
- Experiencia en diseño y ejecución de mallas curriculares.
- Conocimiento en herramientas tecnológicas como LMS y Moodle.
- Habilidades comunicativas y proactividad.
Administradora de punto de venta Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.300.000
Importante marca de ropa femenina se encuentra en búsqueda de una administradora de punto de venta con mínimo 1 año de experiencia en el manejo de tiendas de moda, ropa o calzado.
Se busca una persona proactiva, con orientación al cliente, capacidad de liderazgo y enfoque en cumplimiento de metas comerciales.
Funciones
- Administrar y controlar el correcto funcionamiento del punto de venta.
- Manejo de personal y horarios.
- Control de inventario y caja.
- Asegurar una excelente atención al cliente.
- Cumplir metas de ventas y aplicar estrategias comerciales.
- Reporte de novedades al área administrativa.
Requisitos
- Mínimo 1 año de experiencia como administradora en tiendas de ropa, calzado o accesorios.
- Excelente presentación personal y actitud comercial.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Disponibilidad para rotar en los puntos de venta ubicados en:
- Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara.
- Centro Comercial Santafé.
- Centro Comercial Hayuelos.
Condiciones
- Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + comisión
- Bonificación por cumplimiento de metas de ventas del almacén
Auxiliar financiero para empresa automotriz Cali
Salario: $ 1.700.000
En este rol, será parte fundamental del equipo, apoyando en tareas administrativas y contables que impulsan las operaciones financieras. Se ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico que le permitirá desarrollar sus habilidades y crecer profesionalmente.
Además, podrá disfrutar de un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados medio día, con un salario de $1.700.000 más auxilio de transporte y prestaciones de ley.
El contrato será por obra labor.
Responsabilidades
- Realizar recobros del plan de marca con la ensambladora.
- Apoyar en tareas administrativas y contables.
- Asistir en operaciones financieras.
Requerimientos
- Tecnólogo en áreas relacionadas.
- Mínimo 1 año de experiencia en roles similares.
- Conocimiento en tareas administrativas y contables.
Asesor(a) de experiencia al cliente – Call center en Bogotá
Salario: $ 1.423.500
Con una modalidad híbrida de trabajo, tendrá la oportunidad de alternar entre trabajo en casa y presencial, según su desempeño. Disfrute de un salario competitivo con variables prestacionales y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades
- Atender llamadas entrantes de clientes.
- Realizar encuestas de satisfacción y programar citas odontológicas.
- Resolver solicitudes y gestionar PQRs.
- Verificar la calidad del servicio prestado.
- Canalizar correctamente los casos de retención.
- Participar en reuniones de equipo.
- Manejar herramientas asignadas eficientemente.
Requerimientos
- Bachillerato culminado
- Deseable: Técnico o tecnólogo en cualquier área.
- Mínimo 6 meses de experiencia como agente de servicio al cliente en call center.
Analista de gestión de salud en Armenia
Salario: $ 2.084.207
FAMISANAR EPS está en busca de un Analista de Gestión de Salud en Armenia comprometido y proactivo. Como parte del equipo, se encargará de gestionar de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios de salud, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las políticas internas.
Este rol es ideal para personas con experiencia en el sector salud, especialmente en atención al afiliado y administración de contacto con usuarios.
Se ofrece un contrato temporal de 6 meses en modalidad 100% presencial, con un atractivo horario de lunes a viernes y sábados en la mañana.
Responsabilidades
- Gestionar solicitudes de servicios de salud de manera eficiente.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en salud.
- Atender y resolver consultas de afiliados en canales presenciales.
- Realizar procesos de autorizaciones, compensación y recaudo.
- Administrar el contacto con usuarios y afiliados.
Requerimientos
- Técnico o profesional en carreras administrativas comerciales de servicio y/o salud.
- Estudiante de mínimo cuarto semestre en carreras relacionadas.
- Mínimo 1 año de experiencia en el sector salud.
- Experiencia en atención al afiliado y administración de contacto.
- Conocimientos en normatividad legal vigente en salud.
- Dominio intermedio de Microsoft Office.
Asesor de ventas (brokers) Envigado
Salario: $ 2.600.000
En este puesto, tendrá la oportunidad de convertirse en un experto en servicios financieros, brindando asesoría a los clientes desde las oficinas a través de llamadas telefónicas.
Se ofrece un salario competitivo de $2.600.000, con comisiones sin techo, en un horario de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m.
Responsabilidades
- Brindar asesoría financiera a clientes mediante llamadas telefónicas.
- Gestionar portafolios financieros para maximizar resultados.
- Utilizar CRM para mejorar la relación con los clientes.
- Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
- Actualizarse continuamente sobre productos financieros y tendencias del mercado.
Requerimientos
- Bachillerato completo preferiblemente con estudios en finanzas o contabilidad.
- Experiencia en ventas en el área financiera o como broker.
- Habilidad demostrada en gestión y asesoramiento a clientes.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9 am a 8 pm.
- Competencia en el uso de herramientas CRM.