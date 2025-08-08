Soluciones Inmediatas abre nuevas oportunidades laborales

Suscribirse

8 de agosto de 2025, 8:14 p. m.
Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales.
Con más de 30 años de trayectoria, Soluciones Inmediatas se ha consolidado como un puente entre el talento humano y las organizaciones que buscan crecer.

A través de procesos ágiles y cercanos, la compañía acompaña tanto a candidatos como a empresas para lograr vínculos duraderos y exitosos.

Actualmente, la compañía cuenta con vacantes activas en diferentes sectores y niveles, ideales para quienes desean dar un nuevo paso en su carrera.

Las postulaciones se realizan en línea, de forma rápida y sencilla, desde cualquier dispositivo móvil y podrá encontrar la oferta completa en Semana Empleos.

Algunas de las vacantes disponibles

Coordinador de formación y capacitación en gestión del conocimiento Bogotá

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

Responsabilidades

  • Diseñar e implementar programas de formación y capacitación para más de 300 empleados.
  • Coordinar el desarrollo y ejecución de la malla curricular.
  • Liderar el proceso de onboarding y formación organizacional.
  • Supervisar el uso de plataformas LMS para el aprendizaje.
  • Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y proactivo.

Requerimientos

  • Título profesional en carreras administrativas o de talento humano.
  • Mínimo 2 años de experiencia en procesos de formación y capacitación.
  • Experiencia en diseño y ejecución de mallas curriculares.
  • Conocimiento en herramientas tecnológicas como LMS y Moodle.
  • Habilidades comunicativas y proactividad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Administradora de punto de venta Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.300.000

Importante marca de ropa femenina se encuentra en búsqueda de una administradora de punto de venta con mínimo 1 año de experiencia en el manejo de tiendas de moda, ropa o calzado.

Se busca una persona proactiva, con orientación al cliente, capacidad de liderazgo y enfoque en cumplimiento de metas comerciales.

Funciones

  • Administrar y controlar el correcto funcionamiento del punto de venta.
  • Manejo de personal y horarios.
  • Control de inventario y caja.
  • Asegurar una excelente atención al cliente.
  • Cumplir metas de ventas y aplicar estrategias comerciales.
  • Reporte de novedades al área administrativa.

Requisitos

  • Mínimo 1 año de experiencia como administradora en tiendas de ropa, calzado o accesorios.
  • Excelente presentación personal y actitud comercial.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Disponibilidad para rotar en los puntos de venta ubicados en:

  • Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara.
  • Centro Comercial Santafé.
  • Centro Comercial Hayuelos.

Condiciones

  • Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + comisión
  • Bonificación por cumplimiento de metas de ventas del almacén

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar financiero para empresa automotriz Cali

Salario: $ 1.700.000

En este rol, será parte fundamental del equipo, apoyando en tareas administrativas y contables que impulsan las operaciones financieras. Se ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico que le permitirá desarrollar sus habilidades y crecer profesionalmente.

Además, podrá disfrutar de un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados medio día, con un salario de $1.700.000 más auxilio de transporte y prestaciones de ley.

El contrato será por obra labor.

Responsabilidades

  • Realizar recobros del plan de marca con la ensambladora.
  • Apoyar en tareas administrativas y contables.
  • Asistir en operaciones financieras.

Requerimientos

  • Tecnólogo en áreas relacionadas.
  • Mínimo 1 año de experiencia en roles similares.
  • Conocimiento en tareas administrativas y contables.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor(a) de experiencia al cliente – Call center en Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Con una modalidad híbrida de trabajo, tendrá la oportunidad de alternar entre trabajo en casa y presencial, según su desempeño. Disfrute de un salario competitivo con variables prestacionales y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades

  • Atender llamadas entrantes de clientes.
  • Realizar encuestas de satisfacción y programar citas odontológicas.
  • Resolver solicitudes y gestionar PQRs.
  • Verificar la calidad del servicio prestado.
  • Canalizar correctamente los casos de retención.
  • Participar en reuniones de equipo.
  • Manejar herramientas asignadas eficientemente.

Requerimientos

  • Bachillerato culminado
  • Deseable: Técnico o tecnólogo en cualquier área.
  • Mínimo 6 meses de experiencia como agente de servicio al cliente en call center.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de gestión de salud en Armenia

Salario: $ 2.084.207

FAMISANAR EPS está en busca de un Analista de Gestión de Salud en Armenia comprometido y proactivo. Como parte del equipo, se encargará de gestionar de manera oportuna y eficiente las solicitudes de servicios de salud, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las políticas internas.

Este rol es ideal para personas con experiencia en el sector salud, especialmente en atención al afiliado y administración de contacto con usuarios.

Se ofrece un contrato temporal de 6 meses en modalidad 100% presencial, con un atractivo horario de lunes a viernes y sábados en la mañana.

Responsabilidades

  • Gestionar solicitudes de servicios de salud de manera eficiente.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en salud.
  • Atender y resolver consultas de afiliados en canales presenciales.
  • Realizar procesos de autorizaciones, compensación y recaudo.
  • Administrar el contacto con usuarios y afiliados.

Requerimientos

  • Técnico o profesional en carreras administrativas comerciales de servicio y/o salud.
  • Estudiante de mínimo cuarto semestre en carreras relacionadas.
  • Mínimo 1 año de experiencia en el sector salud.
  • Experiencia en atención al afiliado y administración de contacto.
  • Conocimientos en normatividad legal vigente en salud.
  • Dominio intermedio de Microsoft Office.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de ventas (brokers) Envigado

Salario: $ 2.600.000

En este puesto, tendrá la oportunidad de convertirse en un experto en servicios financieros, brindando asesoría a los clientes desde las oficinas a través de llamadas telefónicas.

Se ofrece un salario competitivo de $2.600.000, con comisiones sin techo, en un horario de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m.

Responsabilidades

  • Brindar asesoría financiera a clientes mediante llamadas telefónicas.
  • Gestionar portafolios financieros para maximizar resultados.
  • Utilizar CRM para mejorar la relación con los clientes.
  • Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
  • Actualizarse continuamente sobre productos financieros y tendencias del mercado.

Requerimientos

  • Bachillerato completo preferiblemente con estudios en finanzas o contabilidad.
  • Experiencia en ventas en el área financiera o como broker.
  • Habilidad demostrada en gestión y asesoramiento a clientes.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9 am a 8 pm.
  • Competencia en el uso de herramientas CRM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

