Studio F abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis
La reconocida marca de moda Studio F anunció nuevas oportunidades laborales en distintas ciudades del país, dirigidas a personas interesadas en hacer parte del sector retail. Estas vacantes buscan fortalecer los equipos en áreas comerciales, de atención al cliente y asesoría en tiendas físicas.
Actualmente, la empresa ofrece opciones laborales para diferentes niveles de experiencia y disponibilidad horaria, incluyendo empleos de tiempo completo y por temporada. Esto representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad o desean adquirir experiencia en el mundo de la moda y las ventas.
Además, la compañía se ha consolidado como una organización que promueve el crecimiento profesional, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comerciales.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer las vacantes disponibles y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y postularse al cargo que mejor se ajuste a sus intereses. Allí encontrará oportunidades actualizadas y abiertas a diferentes perfiles.
Auxiliares de bodega – Medellín
Salario: 1.423.500
¿Busca estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento? ¡Esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Recepción, almacenamiento y despacho de mercancía.
- Carga y descarga de productos.
- Control de inventarios y organización del almacén.
- Apoyo en la logística de distribución.
- Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad.
Requerimientos:
- Educación mínima: Bachillerato culminado.
- Experiencia: Preferiblemente 6 meses en cargos similares.
- Habilidades: Trabajo en equipo, organización y responsabilidad.
- Educación mínima: Bachillerato / Educación Media.
- 1 año de experiencia.
Cajero temporada – Cali
Salario: 1.550.000
¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! Únase a STF GROUP, la compañía de moda más grande de Colombia, como cajero de temporada en Cali.
Responsabilidades:
- Manejar operaciones de caja con precisión y eficiencia.
- Proveer un excelente servicio al cliente.
- Mantener el área de caja organizada y limpia.
- Apoyar en actividades de inventario y reposición de producto.
- Cumplir con los procedimientos de la empresa.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Mayor de edad con cédula de ciudadanía.
- Disponibilidad para horarios rotativos de domingo a domingo.
- Mínimo 3 meses de experiencia en el área comercial.
Asesor de ventas temporada – Barranquilla
Salario: 1.423.500
Studio F busca asesores comerciales de moda tiempo completo en Barranquilla para brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Barranquilla.
Jefe de arte gráfico – Cali
Salario: A convenir
En STF Group buscan un(a) jefe de arte gráfico para liderar la dirección creativa y visual de las marcas, garantizando la coherencia estética, el impacto comercial y la excelencia en cada pieza gráfica.
Responsabilidades:
- Dirigir el desarrollo gráfico de campañas, catálogos y piezas publicitarias para medios digitales e impresos.
- Asegurar la calidad, coherencia visual y alineación de los conceptos con la estrategia de marca.
- Coordinar y acompañar al equipo de diseñadores, brindando guía creativa y retroalimentación constante.
- Gestionar los procesos de aprobación con la Dirección de Imagen y Comunicación.
- Supervisar la preparación de archivos finales para impresión y publicación digital.
- Promover la investigación de tendencias en diseño, moda y comunicación visual.
- Colaborar con las áreas de Mercadeo, Producción y Trade Marketing en el desarrollo de campañas integrales.
Requerimientos:
- Profesional en Diseño Gráfico o Publicidad, con formación complementaria en Mercadeo o Moda.
- Experiencia liderando equipos creativos y desarrollando campañas para el sector moda, lujo o retail.
- Dominio avanzado de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) y conocimientos de procesos de impresión.
- Habilidad para liderar, innovar y garantizar resultados de alto impacto visual.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.