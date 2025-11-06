Suscribirse

EMPLEO

Studio F abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de noviembre de 2025, 7:32 p. m.
Planta Studio F, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca.
Planta Studio F, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. | Foto: El País

La reconocida marca de moda Studio F anunció nuevas oportunidades laborales en distintas ciudades del país, dirigidas a personas interesadas en hacer parte del sector retail. Estas vacantes buscan fortalecer los equipos en áreas comerciales, de atención al cliente y asesoría en tiendas físicas.

Actualmente, la empresa ofrece opciones laborales para diferentes niveles de experiencia y disponibilidad horaria, incluyendo empleos de tiempo completo y por temporada. Esto representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad o desean adquirir experiencia en el mundo de la moda y las ventas.

Además, la compañía se ha consolidado como una organización que promueve el crecimiento profesional, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comerciales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer las vacantes disponibles y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y postularse al cargo que mejor se ajuste a sus intereses. Allí encontrará oportunidades actualizadas y abiertas a diferentes perfiles.

Jovenes trabajo
Oportunidades disponibles en diferentes ciudades del país. | Foto: Adobe Stock

Auxiliares de bodega – Medellín

Salario: 1.423.500

¿Busca estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Recepción, almacenamiento y despacho de mercancía.
  • Carga y descarga de productos.
  • Control de inventarios y organización del almacén.
  • Apoyo en la logística de distribución.
  • Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad.

Requerimientos:

  • Educación mínima: Bachillerato culminado.
  • Experiencia: Preferiblemente 6 meses en cargos similares.
  • Habilidades: Trabajo en equipo, organización y responsabilidad.
  • Educación mínima: Bachillerato / Educación Media.
  • 1 año de experiencia.

¡Aplique aquí!

Cajero temporada – Cali

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! Únase a STF GROUP, la compañía de moda más grande de Colombia, como cajero de temporada en Cali.

Responsabilidades:

  • Manejar operaciones de caja con precisión y eficiencia.
  • Proveer un excelente servicio al cliente.
  • Mantener el área de caja organizada y limpia.
  • Apoyar en actividades de inventario y reposición de producto.
  • Cumplir con los procedimientos de la empresa.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Mayor de edad con cédula de ciudadanía.
  • Disponibilidad para horarios rotativos de domingo a domingo.
  • Mínimo 3 meses de experiencia en el área comercial.

¡Aplique aquí!

Contexto: Bogotá y Medellín ofrecen trabajos flexibles: vacantes disponibles para fines de semana

Asesor de ventas temporada – Barranquilla

Salario: 1.423.500

Studio F busca asesores comerciales de moda tiempo completo en Barranquilla para brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Barranquilla.

¡Aplique aquí!

Jefe de arte gráfico – Cali

Salario: A convenir

En STF Group buscan un(a) jefe de arte gráfico para liderar la dirección creativa y visual de las marcas, garantizando la coherencia estética, el impacto comercial y la excelencia en cada pieza gráfica.

Responsabilidades:

  • Dirigir el desarrollo gráfico de campañas, catálogos y piezas publicitarias para medios digitales e impresos.
  • Asegurar la calidad, coherencia visual y alineación de los conceptos con la estrategia de marca.
  • Coordinar y acompañar al equipo de diseñadores, brindando guía creativa y retroalimentación constante.
  • Gestionar los procesos de aprobación con la Dirección de Imagen y Comunicación.
  • Supervisar la preparación de archivos finales para impresión y publicación digital.
  • Promover la investigación de tendencias en diseño, moda y comunicación visual.
  • Colaborar con las áreas de Mercadeo, Producción y Trade Marketing en el desarrollo de campañas integrales.

Requerimientos:

  • Profesional en Diseño Gráfico o Publicidad, con formación complementaria en Mercadeo o Moda.
  • Experiencia liderando equipos creativos y desarrollando campañas para el sector moda, lujo o retail.
  • Dominio avanzado de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) y conocimientos de procesos de impresión.
  • Habilidad para liderar, innovar y garantizar resultados de alto impacto visual.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. United Airlines devolverá el dinero a pasajeros que decidan no volar durante el cierre del Gobierno de EE. UU.

2. Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

3. Santa Fe da el primer palo del mercado: estaría por ganarle fichaje a Millonarios y Junior

4. Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

5. Valentina Lizcano habló de sus intentos de sobredosis y la difícil situación que la hizo detenerse

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralOfertas de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.