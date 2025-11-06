Studio F abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

La reconocida marca de moda Studio F anunció nuevas oportunidades laborales en distintas ciudades del país, dirigidas a personas interesadas en hacer parte del sector retail. Estas vacantes buscan fortalecer los equipos en áreas comerciales, de atención al cliente y asesoría en tiendas físicas.

Actualmente, la empresa ofrece opciones laborales para diferentes niveles de experiencia y disponibilidad horaria, incluyendo empleos de tiempo completo y por temporada. Esto representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad o desean adquirir experiencia en el mundo de la moda y las ventas.

Además, la compañía se ha consolidado como una organización que promueve el crecimiento profesional, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comerciales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer las vacantes disponibles y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y postularse al cargo que mejor se ajuste a sus intereses. Allí encontrará oportunidades actualizadas y abiertas a diferentes perfiles.

Oportunidades disponibles en diferentes ciudades del país. | Foto: Adobe Stock

Auxiliares de bodega – Medellín

Salario: 1.423.500

¿Busca estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Recepción, almacenamiento y despacho de mercancía.

Carga y descarga de productos.

Control de inventarios y organización del almacén.

Apoyo en la logística de distribución.

Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad.

Requerimientos:

Educación mínima: Bachillerato culminado.

Experiencia: Preferiblemente 6 meses en cargos similares.

Habilidades: Trabajo en equipo, organización y responsabilidad.

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media.

1 año de experiencia.

Cajero temporada – Cali

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona la moda, el estilo y las ventas? ¡Esta es su oportunidad! Únase a STF GROUP, la compañía de moda más grande de Colombia, como cajero de temporada en Cali.

Responsabilidades:

Manejar operaciones de caja con precisión y eficiencia.

Proveer un excelente servicio al cliente.

Mantener el área de caja organizada y limpia.

Apoyar en actividades de inventario y reposición de producto.

Cumplir con los procedimientos de la empresa.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Mayor de edad con cédula de ciudadanía.

Disponibilidad para horarios rotativos de domingo a domingo.

Mínimo 3 meses de experiencia en el área comercial.

Asesor de ventas temporada – Barranquilla

Salario: 1.423.500

Studio F busca asesores comerciales de moda tiempo completo en Barranquilla para brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Barranquilla.

Jefe de arte gráfico – Cali

Salario: A convenir

En STF Group buscan un(a) jefe de arte gráfico para liderar la dirección creativa y visual de las marcas, garantizando la coherencia estética, el impacto comercial y la excelencia en cada pieza gráfica.

Responsabilidades:

Dirigir el desarrollo gráfico de campañas, catálogos y piezas publicitarias para medios digitales e impresos.

Asegurar la calidad, coherencia visual y alineación de los conceptos con la estrategia de marca.

Coordinar y acompañar al equipo de diseñadores, brindando guía creativa y retroalimentación constante.

Gestionar los procesos de aprobación con la Dirección de Imagen y Comunicación.

Supervisar la preparación de archivos finales para impresión y publicación digital.

Promover la investigación de tendencias en diseño, moda y comunicación visual.

Colaborar con las áreas de Mercadeo, Producción y Trade Marketing en el desarrollo de campañas integrales.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico o Publicidad, con formación complementaria en Mercadeo o Moda.

Experiencia liderando equipos creativos y desarrollando campañas para el sector moda, lujo o retail.

Dominio avanzado de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) y conocimientos de procesos de impresión.

Habilidad para liderar, innovar y garantizar resultados de alto impacto visual.