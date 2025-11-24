Teletrabajo en Colombia: oportunidades para bachilleres, técnicos y profesionales

El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades más solicitadas en Colombia. Cada vez más empresas están adoptando esquemas flexibles que permiten contratar talento en cualquier región del país, lo que ha ampliado significativamente las oportunidades para quienes buscan empleo sin necesidad de desplazarse o trasladarse de ciudad.

Hoy se encuentran vacantes para distintos niveles de formación: desde bachilleres que pueden desempeñarse en áreas operativas o de servicio al cliente, hasta técnicos, tecnólogos y profesionales requeridos para roles administrativos, comerciales o tecnológicos. Muchas de estas ofertas incluyen horarios flexibles, contratación formal y opciones de crecimiento interno.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).

Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.

Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:

Programas y mentorías online.

Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).

Servicios específicos de marketing y publicidad.

Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.

Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.

Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.

Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.

Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

Intérprete bilingüe remoto con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads.

No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.