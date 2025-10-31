Termine el mes con empleo: vacantes activas en Colombia

Octubre cierra con buenas noticias para quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En diferentes regiones del país, empresas de múltiples sectores están reforzando sus equipos de trabajo, ofreciendo vacantes que se adaptan a diversos perfiles, niveles de experiencia y modalidades de contratación.

Si está listo para dar el siguiente paso, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y consulte las ofertas disponibles en todo el país. Allí, podrá encontrar vacantes que se ajustan a sus habilidades e intereses.

A continuación, le compartimos una muestra de las más recientes oportunidades publicadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Gestor inversiones y gestión patrimonial – Santa Marta

Empresa: Protección

Salario: 4.347.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes, logrando establecer relaciones de largo plazo, e incrementar la satisfacción y lealtad de los clientes.

Responsabilidades:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.

Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.

Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.

Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

Desarrollar el modelo de la asesoría experta en planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.

Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.

Conocimientos en: Matemáticas financieras, Mercado de capitales e Instrumentos financieros y mercados de valores

Ingeniero de datos financieros – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en datos financieros, tendrá la oportunidad de trabajar en el centro de la toma de decisiones estratégicas, asegurando que los flujos de datos sean confiables y útiles para el negocio.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos financieros (ETLs/ELTs) para asegurar calidad y consistencia.

Colaborar con Finanzas, Data y Producto para traducir necesidades de negocio en soluciones de datos.

Garantizar la calidad y validación de la información financiera.

Crear y mantener modelos de datos y dashboards para análisis financieros.

Documentar procesos y estructuras de datos para la escalabilidad del equipo.

Monitorear la performance y confiabilidad de flujos de datos proponiendo mejoras continuas.

Realizar mantenimiento proactivo de tablas existentes para asegurar consistencia de información.

Requerimientos:

1.5 a 2.5 años de experiencia en ingeniería de datos o roles similares.

Conocimientos sólidos en SQL, modelado de datos y herramientas de integración.

Experiencia con herramientas de visualización y BI.

Conocimiento intermedio de Python para transformación de datos.

Comprensión de métricas financieras y estructuras contables.

Capacidad analítica y orientación a impacto.

Habilidad para comunicar hallazgos técnicos a equipos no técnicos.

Director comercial – Medellín

Empresa: Flashy

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como gerente comercial, será fundamental en el diseño e implementación de planes de crecimiento tanto para tiendas físicas como para canales de e-commerce, asegurando la coherencia con la estrategia corporativa.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia comercial a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de metas de venta, rentabilidad y expansión.

Diseñar e implementar planes de crecimiento por canal (tiendas físicas y e-commerce) alineados a la estrategia corporativa.

Analizar y transformar los indicadores comerciales en decisiones estratégicas.

Desarrollar campañas y activaciones que incrementen el tráfico, la conversión y la fidelización del cliente.

Coordinar transversalmente con las áreas de marketing, producto y operaciones para asegurar coherencia en la propuesta de valor y excelencia en la ejecución comercial.

Definir y administrar presupuestos, proyecciones y márgenes optimizando el retorno de inversión.

Requerimientos:

Más de 3 años de experiencia comprobable liderando equipos comerciales en empresas del sector retail.

Formación en Administración, Mercadeo, Negocios, Ingenierías o áreas afines.

Sólida orientación a resultados, pensamiento estratégico y capacidad de gestión integral de indicadores comerciales.

Habilidades de liderazgo, comunicación y negociación excepcionales.

Experiencia gestionando múltiples puntos de venta o canales comerciales.

Dominio avanzado de Excel y análisis de datos

Analista de compras – Medellín

Empresa: Pisende

Salario: 4.233.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia y rentabilidad en la adquisición de productos y servicios.

Responsabilidades:

Proyectar la demanda de productos según el comportamiento histórico de ventas y las proyecciones comerciales.

Negociar precios, tiempos de entrega y condiciones de pago con los proveedores, asegurando eficiencia y rentabilidad para la empresa.

Monitorear los niveles de inventario para evitar sobrecostos por exceso o rupturas de stock que afecten la operación comercial.

Gestionar los procesos de importación de productos, asegurando el cumplimiento de las normas aduaneras, tributarias y cambiarias vigentes.

Coordinar con agentes de carga, agencias de aduana y proveedores internacionales, el embarque, transporte y nacionalización de la mercancía.

Asegurar la codificación de productos y proveedores con la entrega de la documentación requerida.

Requerimientos:

Formación en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Gestión Logística, Costos y Presupuestos y/o afines, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial.

Excel avanzado manejo de ERP, análisis de costos y gastos, atención al detalle, pensamiento crítico y comercial.

Conocimientos en comercio exterior, gestión de importaciones, documentación aduanera, preferiblemente manejo de inglés.

Experiencia de 2 a 5 años en gestión y negociación de compras nacionales e internacionales.