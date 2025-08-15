Suscribirse

EMPLEO

Termine la semana con empleo: conozca aquí las ofertas activas

Las oportunidades laborales están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de agosto de 2025, 2:41 p. m.
Creativo
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Getty Images

Si está buscando trabajo, esta puede ser la oportunidad perfecta para cerrar la semana con buenas noticias. Actualmente, diferentes empresas en el país tienen más de 100 mil vacantes activas para perfiles de todos los niveles, desde cargos operativos y administrativos hasta posiciones profesionales y especializadas. Aquí le compartimos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Son más de 100 mil ofertas laborales publicadas en la sección de Semana Empleos clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país. | Foto: Stock

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 3.000.000

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será implementar estrategias de merchandising con exhibidores, muebles y material POP que generen experiencias irresistibles para el cliente y maximicen la visibilidad de las categorías.

Responsabilidades:

  • Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.
  • Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.
  • Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias).
  • Trabajar en conjunto con el equipo comercial para asegurar la excelencia en ejecución.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Marketing o Negocios.
  • +2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.
  • Excel avanzado, Power BI intermedio, inglés B1.
  • Habilidad analítica y de gestión de proyectos.

¡Postúlese aquí!

Líder de zona franquicias – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: $ 2.630.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Goyurt buscan a la persona que orqueste la operación de los puntos de venta franquiciados, impulse resultados y mantenga la esencia de la marca en cada esquina.

Responsabilidades:

  • Liderar la operación de varios puntos de venta y asegurar que las metas se cumplan (¡y se superen!).
  • Analizar y gestionar indicadores clave: ventas, productividad, rotación… nada se te escapa.
  • Preparar y presentar informes de gestión en Excel como un verdadero maestro de las tablas dinámicas y fórmulas.
  • Acompañar, motivar y desarrollar equipos para llevar su desempeño al siguiente nivel.
  • Garantizar estándares impecables en servicio, inventario y producto.
  • Detectar oportunidades y reportar resultados a gerencia con propuestas de mejora.

Requerimientos:

  • Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos).
  • Conocimiento sólido en Word y PowerPoint.
  • Capacidad analítica y toma de decisiones basada en datos.
  • Liderazgo, comunicación asertiva y orientación a resultados.
  • Organización, disciplina y enfoque 100% operativo.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo a término fijo: postúlese a las vacantes disponibles

Líder de almacenamiento y distribución – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.
  • Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.
  • Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.

Requerimientos:

  • Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.
  • Experiencia en manejo de personal y logística.
  • Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

¡Postúlese aquí!

Asistente ejecutiva de gerencia bilingüe – Barranquilla

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Lextalento, están buscando una asistente ejecutiva de gerencia bilingüe que sea el pilar de la junta directiva.

Responsabilidades:

  • Coordinar agendas complejas y viajes transnacionales.
  • Preparar documentos confidenciales y actas de reuniones.
  • Gestionar comunicaciones con clientes clave y casa matriz en Panamá.
  • Custodiar documentos legales y garantizar cumplimiento normativo.
  • Organizar logística para juntas generales y encuentros ejecutivos.

Requerimientos:

  • Título en Administración, Comunicación o afines.
  • 3+ años como Asistente Ejecutiva en entornos corporativos.
  • Bilingüe español/inglés (IMPRESCINDIBLE).
  • Manejo avanzado de Office Suite (Excel, PowerPoint, Outlook).
  • Habilidad probada con información confidencial.
  • Excelente comunicación y gestión de prioridades.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melina Ramírez confesó detalle detrás de su ruptura con Mateo Carvajal y habló de duro proceso que llevó: “Hubo mucha tristeza”

2. Girona tomó última decisión con Yaser Asprilla: anuncio es oficial y no tiene marcha atrás

3. Asfixiados los comerciantes del Gran San: concejal de Bogotá denunció aumentos “desproporcionados” en el valor catastral de los locales en la zona

4. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político

5. Mastantuono “dejó a muchos con la boca abierta”: tildan de “extraño” lo que pasó en sede del Real Madrid

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.