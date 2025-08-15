Termine la semana con empleo: conozca aquí las ofertas activas

Si está buscando trabajo, esta puede ser la oportunidad perfecta para cerrar la semana con buenas noticias. Actualmente, diferentes empresas en el país tienen más de 100 mil vacantes activas para perfiles de todos los niveles, desde cargos operativos y administrativos hasta posiciones profesionales y especializadas. Aquí le compartimos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Son más de 100 mil ofertas laborales publicadas en la sección de Semana Empleos clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país. | Foto: Stock

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será implementar estrategias de merchandising con exhibidores, muebles y material POP que generen experiencias irresistibles para el cliente y maximicen la visibilidad de las categorías.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias).

Trabajar en conjunto con el equipo comercial para asegurar la excelencia en ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Marketing o Negocios.

+2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Excel avanzado, Power BI intermedio, inglés B1.

Habilidad analítica y de gestión de proyectos.

Líder de zona franquicias – Bogotá D.C.

Empresa: Goyurt

Salario: $ 2.630.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Goyurt buscan a la persona que orqueste la operación de los puntos de venta franquiciados, impulse resultados y mantenga la esencia de la marca en cada esquina.

Responsabilidades:

Liderar la operación de varios puntos de venta y asegurar que las metas se cumplan (¡y se superen!).

Analizar y gestionar indicadores clave: ventas, productividad, rotación… nada se te escapa.

Preparar y presentar informes de gestión en Excel como un verdadero maestro de las tablas dinámicas y fórmulas.

Acompañar, motivar y desarrollar equipos para llevar su desempeño al siguiente nivel.

Garantizar estándares impecables en servicio, inventario y producto.

Detectar oportunidades y reportar resultados a gerencia con propuestas de mejora.

Requerimientos:

Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos).

Conocimiento sólido en Word y PowerPoint.

Capacidad analítica y toma de decisiones basada en datos.

Liderazgo, comunicación asertiva y orientación a resultados.

Organización, disciplina y enfoque 100% operativo.

Líder de almacenamiento y distribución – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.

Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.

Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.

Requerimientos:

Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.

Experiencia en manejo de personal y logística.

Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

Asistente ejecutiva de gerencia bilingüe – Barranquilla

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Lextalento, están buscando una asistente ejecutiva de gerencia bilingüe que sea el pilar de la junta directiva.

Responsabilidades:

Coordinar agendas complejas y viajes transnacionales.

Preparar documentos confidenciales y actas de reuniones.

Gestionar comunicaciones con clientes clave y casa matriz en Panamá.

Custodiar documentos legales y garantizar cumplimiento normativo.

Organizar logística para juntas generales y encuentros ejecutivos.

Requerimientos:

Título en Administración, Comunicación o afines.

3+ años como Asistente Ejecutiva en entornos corporativos.

Bilingüe español/inglés (IMPRESCINDIBLE).

Manejo avanzado de Office Suite (Excel, PowerPoint, Outlook).

Habilidad probada con información confidencial.

Excelente comunicación y gestión de prioridades.