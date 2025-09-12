Termine la semana con empleo: revise las ofertas disponibles aquí

Cerrar la semana con una buena noticia es posible, y nada mejor que lograrlo asegurando una nueva oportunidad laboral. Es por eso, que hoy en día, diferentes empresas en todo el país están en búsqueda de talento para reforzar sus equipos en áreas como ventas, atención al cliente, logística, salud, tecnología y administración, entre otros sectores clave de la economía. Además, varias de estas incluyen beneficios adicionales como capacitaciones, estabilidad contractual y oportunidades de ascenso.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas activas. Si quiere conocer más opciones y aplicar sin costo, puede hacerlo en la sección de Semana Empleos, donde encontrará miles de vacantes activas en diferentes ciudades del país.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de sede – Medellín

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Es un profesional con experiencia en áreas administrativas y operativas, con enfoque en gerencia comercial o mercadeo? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de la sede.

Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.

Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.

Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.

Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.

Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.

Experiencia en servicio al cliente.

Competencia en gestión y liderazgo de personal.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A

Salario: $ 3.106.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será implementar y gestionar estrategias de visibilidad mediante exhibidores, muebles y material POP, asegurando decisiones basadas en datos que fortalezcan la presencia de las marcas en el mercado.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados (sell-out, participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos.

Elaborar reportes y tableros de control en Power BI y Excel avanzado.

Colaborar con el equipo comercial para garantizar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Dominio de Excel avanzado y Power BI intermedio.

Nivel de inglés B1.

Perfil con alta capacidad analítica, estructurado en gestión de proyectos y orientado a resultados.

Analista de ventas – Barranquilla

Empresa: Pactia

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Pactia se encuentran en búsqueda de un perfil profesional apasionado por la gestión de analítica de datos, estrategias de mercadeo y relacionamiento con marcas.

Responsabilidades:

Realización de análisis comerciales.

Visitar clientes.

Desarrollar planes de Trade Marketing y Comunicaciones.

Realizar planes de acción para incrementar ventas.

Informes de la competencia analizando y realizando benchmarking.

Realizar alertas comerciales.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Comercio, Negocios, Economía y/o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares donde lidere estrategias comerciales.

Manejo intermedio de Excel.

Conocimiento en CRM comercial.

Administrador de pedidos – Cartagena

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Coca Cola FEMSA busca un profesional apasionado por la logística y la eficiencia, con un fuerte conocimiento en SAP y habilidades avanzadas en excel.

Responsabilidades:

Administrar y realizar seguimiento a los pedidos de productos a entregar.

Consolidar los pedidos por cliente y ubicación geográfica para gestionar su respectiva entrega.

Comparar las órdenes de pedido contra los inventarios disponibles.

Programar y coordinar las fechas de entrega de los pedidos teniendo en cuenta la disponibilidad de producto.

Administrar las citas y prioridades de entrega generadas por los clientes.

Realizar seguimiento al correspondiente cumplimiento en la entrega de los pedidos.

Otras responsabilidades asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial.

Alto manejo de Excel.

Conocimiento en SAP.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Disponibilidad para trabajo nocturno.

Alta capacidad de análisis.