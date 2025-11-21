Termine la semana con empleo: revise las vacantes disponibles ahora mismo

La semana cierra con un panorama favorable para quienes están buscando nuevas oportunidades laborales. Diversas compañías en el país mantienen procesos de selección activos y requieren personal para fortalecer áreas operativas, administrativas, comerciales y técnicas.

Las ofertas publicadas actualmente incluyen alternativas para perfiles con y sin experiencia, además de opciones de trabajo presencial, remoto y temporal. Esta variedad permite que más candidatos encuentren una vacante alineada con sus habilidades, intereses o proyección profesional.

Para quienes desean avanzar en su búsqueda laboral, este es un buen momento para actualizar su hoja de vida, revisar los requisitos de cada oferta y acceder a las vacantes que mejor se ajusten a sus intereses.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes sectores y niveles de experiencia. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Coordinador/a tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como uno de los líderes de gestión financiera en una de las instituciones de salud más prestigiosas del país, desempeñará un papel clave en la coordinación estratégica de las finanzas.

Responsabilidades:

Liderar y dirigir al equipo de tesorería.

Administrar tesorería cuentas bancarias y de compensación.

Elaborar y controlar reportes fiscales y estadísticos.

Gestionar descuentos arancelarios y soportes financieros.

Controlar y asegurar la trazabilidad de información financiera.

Tomar decisiones tácticas y estratégicas en finanzas.

Fomentar relaciones efectivas con áreas administrativas y directivas.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.

Especialización en Finanzas, Gerencia Financiera o Gestión Estratégica.

Conocimiento en manejo y aplicación en ERP, SAP, Oracle o similares.

Conocimientos en normatividad fiscal bancaria y cambiaria.

Habilidad en manejo de reportes oficiales y requerimientos gubernamentales.

Experiencia en conciliación flujo de caja y gestión de descuentos arancelarios.

Especialista en defensa laboral – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 5.407.707

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en defensa laboral, se encargará de garantizar la adecuada defensa jurídica de la compañía en materia laboral.

Responsabilidades:

Coordinar procesos judiciales y administrativos en materia laboral.

Proporcionar asesoría especializada a la Gerencia de Relaciones Laborales.

Atender reclamaciones y diligencias ante entidades gubernamentales.

Asegurar el cumplimiento normativo y protección de intereses corporativos.

Colaborar con otras áreas para fortalecer la defensa jurídica de la empresa.

Requerimientos:

Título de Abogado con especialización en Derecho Laboral Individual, Colectivo o Seguridad Social.

Mínimo 3 años de experiencia en relaciones y litigios laborales.

Conocimiento avanzado en administración de personal y procesos disciplinarios.

Gerente especialista vivienda – Cartagena

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona organizada, autogestionada, con ambición positiva y orientada al logro, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar operaciones ante las áreas de crédito, con el objetivo de lograr el mayor número de créditos aprobados del segmento de vivienda.

Realizar visitas comerciales a clientes y aliados estratégicos en pro de generación de mayores negocios.

Seguimiento comercial, de gestión diaria y de cumplimiento a resultados.

Realizar reporte mensual de resultados y gestión comercial de resultados obtenido y planes de acción en los siguientes periodos.

Requerimientos:

Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.

Dos años de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.

Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

Analista de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será clave en la identificación de oportunidades, optimización de procesos y generación de insights que impulsen el crecimiento y la eficiencia de la compañía.

Responsabilidades:

Analizar tendencias relevantes en los datos para entender el comportamiento del negocio, anticipar posibles escenarios y detectar oportunidades de mejora.

Participar en la construcción, ajuste y evolución de modelos analíticos que permitan responder a preguntas clave del negocio, como proyecciones, segmentación de clientes o análisis de rentabilidad.

En resumen, este rol requiere una combinación de pensamiento analítico, curiosidad por los datos, capacidad para identificar patrones y habilidades técnicas para transformar información en soluciones accionables de cara a las necesidades del negocio.

Requerimientos:

Profesional en carreras Administrativas, Financieras, Ingenierías, Estadística y carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en: manejo de bases estructuradas y no estructuradas, conocimientos afines al modelamiento de datos, con lógica de programación orientada a objetos en lenguajes como R y Python y gestión de bases de datos como SQL.

Experiencia en manejo de Power BI u otras herramientas de visualización

Manejo de Excel avanzado

Plus: Conocimiento en SAS

Deseable: Experiencia en el sector financiero, seguros o retail.