Termine la semana con empleo: vacantes activas para aplicar hoy mismo

El cierre de semana es una excelente oportunidad para avanzar en la búsqueda de empleo.

Actualmente, hay vacantes disponibles en sectores como ventas, atención al cliente, educación, logística y administración, con opciones para diferentes niveles de experiencia y formación.

Muchas de estas ofertas cuentan con procesos de selección ágiles, lo que permite iniciar pronto una nueva etapa laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Stock / Magneto

Analista de servicios administrativos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de liderar y gestionar los procesos y contratos de servicios administrativos, encabezando proyectos de expansión e infraestructura desde su inicio hasta su finalización.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar los procesos y contratos de servicios administrativos.

Encabezar proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario.

Participar en la elaboración, control y ejecución de presupuestos asignados.

Controlar proyectos de renovación y nuevos proyectos de infraestructura.

Gestionar y optimizar contratos para lograr eficiencias.

Diseñar y actualizar dashboards e indicadores claves para la toma de decisiones.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Mínimo dos años de experiencia en cargos similares.

Experiencia en manejo de procesos administrativos y de recursos físicos.

Conocimientos avanzados en Excel, Power Pivot SharePoint y Power BI.

Conocimientos en gestión documental y archivo.

Coordinador académico con experiencia – Medellín

Empresa: LCN Idiomas

Salario: $ 3.240.160

Tipo de contrato: Término indefinido

LCN Idiomas está en búsqueda de un responsable de programas educativos altamente organizado y con habilidades de liderazgo para gestionar y supervisar los programas educativos, asegurando la excelencia académica.

Responsabilidades:

Vigilar el correcto seguimiento pedagógico de los estudiantes por medio de asistentes académicas y docentes.

Analizar y realizar seguimientos a los indicadores del proceso académico.

Velar por el buen estado de las herramientas tecnológicas bajo su custodia y por el buen funcionamiento pedagógico del proceso académico.

Participar y responder por el proceso académico cuando se presenten auditorías internas o externas.

Acompañar y comunicar los procesos de actualización de los PEI de la institución.

Apoyar procesos de selección docente evaluando las competencias necesarias para ingresar a la academia.

Planear y desarrollar reuniones con los docentes para comunicar información de interés general sobre el proceso académico.

Administrar encuestas de satisfacción para estudiantes y docentes.

Vigilar con ayuda de las asistentes académicas el buen funcionamiento del sistema de reserva de clases.

Capacitar a los docentes en el manejo del software de seguimiento académico de la institución y velar porque la información sea actualizada en tiempo real.

Apoyar el entrenamiento y evaluación docente en aspectos metodológicos, operativos y de servicio al cliente.

Supervisar los proyectos de diseño y desarrollo curricular que tenga la academia.

Supervisar la implementación y actualización del SIET y software de las asistentes.

de las asistentes. Realizar la revisión del avance en la plataforma Spark del trabajo autónomo de cada estudiante al finalizar la prueba final de cada nivel.

Requerimientos:

Hablar inglés y/o francés manejo de agendas y matrices, conocimiento en herramientas ofimáticas y software académico, manejo de personal administración.

académico, manejo de personal administración. Certificación pedagógica y disciplinar en lenguas extranjeras y/o español en el nivel profesional, y/o demostrar realización de cursos que acrediten su competencia pedagógica y disciplinar según las disposiciones legales vigentes (TKT TESOL).

Certificación que acredite el dominio del idioma nivel C1 o B2 (Oxford English Testing - OTE MET Test of General English Pearson Test of English TOEIC TOEFL GEP).

Analista administrativo y financiero – Cali

Empresa: Carvajal Educación

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Carvajal Educación se encuentra en la búsqueda de un(a) profesional administrativo contable para apoyar la operación en Colombia y Panamá.

Responsabilidades:

Controlar el flujo de caja y definir los pagos, conforme a la disponibilidad de recursos en Colombia y Panamá.

Coordinar y soportar los registros contables necesarios en ambos países, en articulación con el equipo contable (provisiones de gastos, castigos de inventario o cartera, entre otros).

Acompañar los procesos de auditoría que se realicen en la región, en conjunto con los equipos de control interno y planeación financiera.

Gestionar partidas bancarias, anticipos y demás requerimientos contables del equipo CVSC.

Administrar temas operativos como contratos, anticipos, pagos a proveedores, actualización de datos, creación de proveedores jurídicos y de seguros, órdenes de compra del área administrativa, conciliación de estados de cuenta, entre otros.

Acompañar el proceso de liquidación de las sociedades en El Salvador y Costa Rica (procesos ya iniciados).

Gestionar asuntos relacionados con proveedores de Bico Holding y con las razones sociales cerradas en Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, como administración de archivos, coordinación con abogados y gestión de trámites legales.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.

Experiencia comprobada en roles similares, con responsabilidad en varios países de la región.

Alta capacidad analítica, atención al detalle y manejo de procesos administrativos complejos.

Deseable manejo de herramientas ERP y plataformas contables.

Coordinador(a) de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de tesorería, será responsable de administrar y controlar los flujos de efectivo, asegurando que la compañía cuente con la liquidez necesaria para cumplir sus obligaciones financieras.

Responsabilidades:

Administrar y controlar los flujos de efectivo de la compañía.

Asegurar la liquidez necesaria para cumplir las obligaciones financieras.

Garantizar el cumplimiento de los procesos de tesorería y cartera.

Supervisar y ejecutar el control interno de los procesos financieros.

Alinear las operaciones de tesorería con los objetivos estratégicos de la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría o carreras afines.

Experiencia demostrable en gestión de tesorería y flujos de efectivo.

Conocimiento sólido en control interno y procesos de tesorería.

Habilidades analíticas y de solución de problemas.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.