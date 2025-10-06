Trabaje desde la comodidad de su casa: empleos digitales al alza

El trabajo remoto llegó para quedarse, y en Colombia sigue ganando fuerza gracias al auge de los empleos digitales. Y es que, cada vez son más las empresas que buscan talento que pueda desempeñarse desde casa en áreas como marketing, servicio al cliente, diseño, programación y gestión de contenidos, lo que abre un abanico de posibilidades para perfiles diversos y creativos.

Lo mejor es que muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa, sino habilidades digitales básicas, disposición para aprender y buena conexión a internet.

Además, los horarios suelen ser flexibles, lo que permite a los trabajadores organizar su tiempo y equilibrar su vida personal con sus metas laborales.

¿Cómo aplicar?

Si está interesado en este tipo de oportunidades, puede ingresar a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para un auxiliar administrativo que desee formar parte del equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.

El papel de esta persona será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato indefinido y un salario competitivo de 1 SMLV. Es el momento ideal para unirse a la organización y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Una empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Se ofrece:

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Ejecutivo de ventas - 100 % remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

La empresa busca personas interesadas en desempeñarse en ventas desde casa.

Cargo: ejecutivo de ventas outbound (100 % remoto a nivel nacional)

Contrato a término indefinido

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. / sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Salario más comisiones: hasta $2.500.000 según metas

Requisitos:

Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No se aceptan estudiantes presenciales.

Contar con PC y cámara disponible.

Asistente de ventas y marketing

Salario a convenir

El objetivo principal de este rol es apoyar en todas las actividades relacionadas con el área de ventas y marketing. Reportando directamente al gerente de ventas y marketing, la persona seleccionada será responsable de colaborar en la gestión y ejecución de las actividades del departamento.

Responsabilidades principales

Brindar soporte administrativo, de investigación y creativo al equipo de ventas y marketing.

Apoyar en la planificación y ejecución de campañas de marketing y actividades promocionales

Colaborar con el gerente de marketing, equipos internos, clientes y socios en la definición de estrategias de marketing

Contribuir en la identificación de tendencias de mercado y nuevas oportunidades de innovación.

Gestionar y crear materiales de marketing y ventas, así como presentaciones

Apoyar al equipo de ventas en el mantenimiento de la base de datos de clientes, agendamiento de citas, preparación de propuestas y materiales comerciales

Participar en el desarrollo y creación de material promocional, presentaciones, brochures y otros recursos de comunicación

Apoyar en la gestión de patrocinios y promoción a través de redes sociales

Requisitos

Título de bachiller (requerido)

Inglés hablado y escrito a nivel avanzado

Conocimientos y habilidades técnicas:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Confianza y experiencia en el uso de canales digitales y redes sociales

Experiencia previa en marketing digital y ventas

Buenas habilidades de comunicación e interpersonales

Capacidad organizativa y de gestión del tiempo para manejar múltiples proyectos y cumplir plazos

Atención al detalle y compromiso con la calidad

Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo

Asesor(a) call center / Consultor(a) de ventas remotas – Publicidad digital

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000

La empresa Guru Soluciones busca personas apasionadas por las ventas, proactivas, comunicativas y orientadas al servicio y cierre de negocios. Se ofrece la oportunidad de unirse como consultor(a) de ventas remotas o asesor(a) call center en una organización en crecimiento, dinámica y enfocada en brindar soluciones innovadoras a sus clientes.

Ubicación: Bogotá D. C. – Av. 68 con 80 (C. C. Metrópolis)

Horario: L–V 7:45 a. m. – 5:30 p. m.

Modalidad: Presencial

Contrato: Fijo a 3 meses (posible indefinido según cumplimiento)

Compensación

Salario base: $1.423.500 + Comisiones sin techo (comisión garantizada los 3 primeros meses - Ingresos promedio: $2.500.000 – $2.700.000)

Entrenamiento pago desde el día 1

Beneficios

Vacaciones colectivas en diciembre: 5 días (no descontables de las vacaciones de ley)

Auxilios educativos

Viernes corto y horarios flexibles

Funciones

Venta consultiva telefónica de servicios de publicidad digital: páginas web, campañas online/móvil/impreso.

Prospección y activación de nuevos clientes; seguimiento de oportunidades y fidelización.

Cumplimiento de presupuesto de ventas.

Coordinación con áreas internas para respuestas ágiles y de calidad al cliente.

Requisitos

Bachiller o Técnico graduado (administrativas, publicidad o mercadeo).

Mínimo 1 año en ventas consultivas - telefónicas

Comunicación asertiva, enfoque a resultados, organización y manejo básico de CRM y Excel/Office.

Oportunidad para auxiliares administrativos

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

La empresa, en plena expansión, está en busca de auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se valorará una excelente actitud y disposición para colaborar en la organización de personal, elaboración de reportes y control de procesos. Se ofrece formación presencial en Bogotá para garantizar una preparación completa, con la posibilidad de trabajar de forma remota una vez finalizada la capacitación.

Se brinda la oportunidad de disfrutar de horarios flexibles, fines de semana libres y un ambiente laboral que promueve el equilibrio entre la vida personal y profesional. Los ingresos oscilan entre $900.000 y $1.200.000 mensuales, más bonificaciones. Se trata de un contrato de prestación de servicios, lo que otorga un alto nivel de flexibilidad.

Responsabilidades:

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos.

Requerimientos: