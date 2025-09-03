Trabajo a término indefinido en Bogotá: asegure estabilidad laboral hoy

En un mercado laboral cada vez más competitivo, acceder a un contrato a término indefinido es una de las metas más valoradas por los trabajadores. Este tipo de vinculación no solo brinda estabilidad económica, sino también la tranquilidad de contar con beneficios que respaldan el desarrollo profesional y personal a largo plazo.

Por ello, diversas empresas en la capital colombiana están en búsqueda de talento para vincular bajo esta modalidad, ofreciendo oportunidades en sectores como ventas, tecnología, logística, salud, entre otros.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Puede conocer más de 50 mil ofertas laborales en Bogotá ingresando a la sección de Semana Empleos.

Es la modalidad que ofrece mayor estabilidad al trabajador, ya que no depende de un plazo determinado. | Foto: Stock/ Magneto

Auxiliar visual merchandising

Empresa: Outlet todo al 50

Salario: $ 2.100.000 a $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene formación en diseño de moda, diseño de interiores, marketing o áreas afines, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y mantener exhibiciones visuales atractivas.

Colaborar con el equipo de marketing para implementar campañas visuales.

Reorganizar el espacio de la tienda para optimizar la experiencia del cliente.

Monitorear y evaluar la efectividad de las exhibiciones visuales.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y diseño.

Asegurar que las vitrinas reflejen la identidad de la marca.

Requerimientos:

Formación en Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Marketing o áreas afines.

Experiencia previa en merchandising visual o áreas relacionadas.

Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

Excelentes habilidades de comunicación.

Atención al detalle y creatividad.

Compromiso con la excelencia en el servicio al cliente.

Team leader producción

Empresa: Coca Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.

Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.

Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.

Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.

Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo con las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.

Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.

Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).

Supervisor/a de producción

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de gestionar y controlar los recursos y procesos en la fabricación de productos alimenticios de calidad superior, asegurando entregas puntuales y contribuyendo a la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Verificar la programación de producción y cumplimiento de tiempos de entrega.

Controlar la entrega de productos a despachos según estándares de calidad.

Coordinar actividades para asegurar calidad de productos.

Garantizar la disponibilidad de insumos para la operación.

Supervisar el proceso para asegurar el funcionamiento óptimo.

Participar en reuniones de seguimiento para identificar mejoras.

Elaborar informes de producción y entrega de turno.

Gestionar el personal de producción, incluyendo reportes a nómina.

Participar en selección de personal y realizar retroalimentación periódica.

Promover y asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.

Velar por el uso adecuado de herramientas y equipo de protección.

Reportar accidentes y asegurar capacitaciones.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Química, Industrial, de Alimentos o afines.

Mínimo 4 años de experiencia en producción y gestión de personal.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.

Auxiliar de enfermería salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía y cuenta con ReTHUS, resolución y cursos actualizados de BLS y Código Blanco, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Soporte en cirugías de alta complejidad.

Toma de signos vitales y canalización.

Participación en el procedimiento de cateterismo.

Manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia.

Registro ReTHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Más de un año de experiencia en quirófanos de alta complejidad.

Disponibilidad para turnos rotativos.