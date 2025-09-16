Trabajo con contratación inmediata en Bogotá: postúlese ya

En la capital del país, el mercado laboral se encuentra en plena dinámica con la apertura de nuevas vacantes que requieren ser ocupadas lo antes posible. Empresas de sectores como comercio, salud, logística, tecnología y servicios están en búsqueda de personal, ofreciendo opciones tanto para perfiles con experiencia como para quienes desean iniciar su vida laboral.

Actualmente, hay más de 60 mil vacantes requeridas con urgencia en la ciudad, distribuidas en distintos sectores y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas, puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: 123RF

Especialista de procesos

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Colfondos S.A. busca un especialista de procesos que diagnostique, analice, rediseñe e implemente procesos para asegurar el mejoramiento continuo y la eficiencia en la organización.

Responsabilidades:

Orientar y coordinar la definición de la gestión de procesos en la organización.

Establecer y mantener actualizada la metodología de gestión de procesos.

Definir y gestionar el gobierno de procesos mediante análisis y diseño.

Acompañar a líderes de proceso en el cumplimiento de la norma ISO y SCG.

Promover la mejora continua y eficiencia de procesos mediante metodologías LEAN.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Especialización en procesos o áreas afines.

Mínimo 5 años de experiencia como especialista en mejoramiento de procesos.

Experiencia en diagnóstico análisis, rediseño e implementación de procesos.

Manejo de herramientas BPM y de Office.

Médico asesor junior en salud laboral

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) está buscando un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse a su equipo en el sector construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.

Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.

Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.

Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.

Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.

Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.

Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.

Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.

Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.

Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.

Conocimiento de la Norma OSHA 1904.

Preferiblemente Especialista en Ergonomía.

Residencia en Bogotá.

Tesorero/a

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.

Administrar los flujos de caja (sí, sabemos que tú sabes cómo).

Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.

Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.

Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.

Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).

Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.

Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.

Director comercial

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es una oportunidad única para un jefe de ventas apasionado por el crecimiento y la excelencia, quien trabajará estrechamente con las áreas de talento humano para promover el desarrollo del equipo.

Responsabilidades:

Cumplir con el SG-SST de Colfondos y las políticas SARLAFT.

Liderar el equipo comercial para promover el desarrollo y gestión del talento.

Cumplir con las normas y políticas establecidas por la compañía.

Asistir a programas de formación para certificar habilidades anualmente.

Ejecutar actividades comerciales para fidelizar y expandir la cartera de afiliados.

Incrementar la penetración en empresas mediante ventas cruzadas.

Atender y asesorar a afiliados para garantizar su permanencia en Colfondos.

Apoyar en la identificación y reporte de riesgos en procesos de venta.

Asegurar el cumplimiento de metas de atracción y fidelización de clientes.

Requerimientos:

Título profesional preferiblemente con Especialización/Maestría en áreas administrativas económicas o afines.

Certificado ante el AMV como Asesor Financiero.

Experiencia de tres años en ventas de servicios financieros en (Fondos de Pensiones, Comisionistas de Bolsa, Compañías Aseguradoras, etc.). Y mínimo 1 año en manejo de equipos comerciales o competencia evaluada por el comité evaluador.

Conocimientos en productos de ahorro e inversión, seguridad social y modelos de venta consultiva.

Dominio avanzado de Office y herramientas tecnológicas.