Suscribirse

EMPLEO

Trabajo con contrato indefinido: oportunidades activas en todo el país

Las vacantes están disponibles para trabajar en diferentes ciudades del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de octubre de 2025, 8:00 p. m.
En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Los principales beneficios de un contrato a término indefinido son la estabilidad y seguridad laboral, el acceso a beneficios financieros como créditos y el mayor compromiso por parte del empleado. | Foto: ADOBE STOCK

Cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo contratos indefinidos como parte de su estrategia para atraer y retener talento. Este tipo de vinculación brinda estabilidad laboral, acceso a todos los beneficios de ley y la posibilidad de proyectar una carrera a largo plazo dentro de la organización.

Las oportunidades incluyen vacantes en sectores como salud, administración, ventas y logística. Además, muchas compañías están apostando por procesos de selección más ágiles que facilitan la vinculación inmediata, abriendo espacio para perfiles con diferentes niveles de experiencia y formación. A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Conozca las vacantes disponibles en colombia. | Foto: Getty Images

Enfermero/a unidad cuidados intensivos – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si se considera un enfermero de cuidados intensivos comprometido y con disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos, ¡esta oferta es para usted!

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Diplomado en UCI
  • Mínimo 1 año de experiencia en manejo de pacientes críticos.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.
  • Disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

  • Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
  • Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
  • Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
  • Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
  • Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
  • Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

Gerente de tienda – Cali

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

  • Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
  • Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
  • Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
  • Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
  • Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sellan fábrica de morcilla en Bogotá tras repugnante hallazgo

2. Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

3. Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

4. Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

5. Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Contrato a Término IndefinidoTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.