EMPLEO
Trabajo con contrato indefinido: oportunidades activas en todo el país
Las vacantes están disponibles para trabajar en diferentes ciudades del país.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo contratos indefinidos como parte de su estrategia para atraer y retener talento. Este tipo de vinculación brinda estabilidad laboral, acceso a todos los beneficios de ley y la posibilidad de proyectar una carrera a largo plazo dentro de la organización.
Las oportunidades incluyen vacantes en sectores como salud, administración, ventas y logística. Además, muchas compañías están apostando por procesos de selección más ágiles que facilitan la vinculación inmediata, abriendo espacio para perfiles con diferentes niveles de experiencia y formación. A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Enfermero/a unidad cuidados intensivos – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si se considera un enfermero de cuidados intensivos comprometido y con disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos, ¡esta oferta es para usted!
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Diplomado en UCI
- Mínimo 1 año de experiencia en manejo de pacientes críticos.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.
- Disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos.
Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 3.767.788
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Gerente de tienda – Cali
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Líder de operaciones internacionales – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!
Responsabilidades:
- Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
- Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
- Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
- Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
- Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.