Trabajo con contrato indefinido: oportunidades activas en todo el país

Cada vez más empresas en Colombia están ofreciendo contratos indefinidos como parte de su estrategia para atraer y retener talento. Este tipo de vinculación brinda estabilidad laboral, acceso a todos los beneficios de ley y la posibilidad de proyectar una carrera a largo plazo dentro de la organización.

Las oportunidades incluyen vacantes en sectores como salud, administración, ventas y logística. Además, muchas compañías están apostando por procesos de selección más ágiles que facilitan la vinculación inmediata, abriendo espacio para perfiles con diferentes niveles de experiencia y formación. A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Conozca las vacantes disponibles en colombia. | Foto: Getty Images

Enfermero/a unidad cuidados intensivos – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si se considera un enfermero de cuidados intensivos comprometido y con disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos, ¡esta oferta es para usted!

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Diplomado en UCI

Mínimo 1 año de experiencia en manejo de pacientes críticos.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.

Disponibilidad de tiempo completo para turnos rotativos.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Gerente de tienda – Cali

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.

Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.

Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.

Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.

Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.