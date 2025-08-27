Trabajo con sueldos desde $5 millones: aplique aquí

Encontrar un empleo bien remunerado puede marcar la diferencia en su estabilidad financiera y proyección profesional. Hoy en día, diferentes empresas en Colombia están ofreciendo oportunidades laborales con salarios competitivos que superan los $5 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles calificados y con experiencia en áreas clave.

Estos cargos no solo ofrecen importantes condiciones económicas, sino también beneficios adicionales, estabilidad y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

Es por eso, que si busca avanzar en su carrera y acceder a mejores ingresos, esta es su oportunidad para dar el siguiente paso. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Si desea conocer más y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

Médico general para IPS – Medellín

Empresa: Zentria

Salario: $ 5.622.000 a $ 6.280.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como médico general para IPS, una oportunidad única para ejercer su profesión en una institución reconocida por su compromiso con la calidad en la atención al paciente.

Responsabilidades:

Gestionar la atención clínica y administrativa del usuario con el asegurador.

Optimizar los recursos necesarios que garanticen el desempeño eficiente de la IPS.

Atender consultas médicas generales en las sedes designadas.

Promover prácticas de salud preventiva entre los pacientes.

Mantener registros precisos y detallados de las consultas realizadas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en consulta en IPS.

Título profesional en Medicina.

Certificación vigente en RCP Básico y Código Fucsia.

Habilidades en atención al paciente trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Alta responsabilidad y compromiso con la ética profesional.

Ejecutivo de refrigeración – Bogotá D.C.

Empresa: Coca Cola Femsa

Salario: $ 5.500.000 a $ 5.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su papel será crucial en la mejora de la eficiencia de los procesos de mantenimiento y almacenamiento de productos, garantizando un ambiente de trabajo seguro y productivo.

Responsabilidades:

Ejecutar y definir planes de mantenimiento de refrigeración, asegurando el cumplimiento de lineamientos y metas.

Diseñar planes de mejora para optimizar KPI’s de refrigeración, reduciendo costos operativos y garantizando la calidad del parque de frío.

Administrar el presupuesto nacional de mantenimiento, optimizando recursos financieros y contribuyendo al logro de resultados.

Gestionar equipos en piso para maximizar la eficiencia de procesos y minimizar tiempos de inactividad.

Realizar seguimiento a planes de saneamiento preventivos y gestión de proveedores, manteniendo estándares de calidad y seguridad.

Ejecutar eficientemente la flota de transporte de equipos y diseñar modelos de mantenimiento para cada ciudad.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería mecánica o industrial.

Más de 5 años de experiencia en mantenimiento, proyectos y manejo de presupuesto.

Dominio avanzado de Excel. Deseable conocimiento en Power BI y SAP.

Gerente administrativo – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se necesita un director administrativo con experiencia en la gestión de áreas clave como compras, finanzas, logística y recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar coordinar y supervisar las áreas administrativas financieras logísticas de compras inventarios recursos humanos contabilidad y comercial.

Rendir informes periódicos y confiables sobre los resultados de la operación.

Garantizar la correcta planeación ejecución y control de los procesos administrativos y financieros.

Optimizar los recursos de la organización promoviendo la eficiencia en la operación del negocio.

Asegurar el cumplimiento normativo legal y tributario en todas las áreas a cargo.

Diseñar e implementar estrategias de crecimiento y mejora continua.

Definir la planeación estratégica del negocio formulando iniciativas, objetivos y proyectos viables y alineados con la visión de la empresa.

Implementar herramientas de gestión que fortalezcan la automatización y el control de procesos administrativos y logísticos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia comprobada en cargos de gerencia administrativa liderando áreas como compras finanzas administración inventarios logística contabilidad recursos humanos y gestión comercial.

Conocimiento de normativas contables tributarias y laborales.

Diseñador UX – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.

Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.

Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.

Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.

Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.

Experiencia mínima de 3 años como diseñador UX o en roles similares.

Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.

Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.

Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.

Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.