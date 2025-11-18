Trabajo de temporada: empresas buscan personal con o sin experiencia

El inicio de la temporada de fin de año está impulsando nuevos procesos de contratación en diferentes sectores del país. Las empresas que se preparan para atender el aumento en la demanda, especialmente en comercio, logística y servicios, están abriendo vacantes temporales para reforzar sus equipos durante las próximas semanas. Estas oportunidades suelen ser una alternativa clave para quienes necesitan un ingreso inmediato, buscan su primera experiencia laboral o desean reincorporarse al mercado formal.

En muchos casos, estas contrataciones incluyen prestaciones de ley y posibilidades de continuidad según el desempeño. La temporada también se convierte en un espacio para adquirir competencias prácticas que pueden fortalecer la hoja de vida de los candidatos y abrir puertas a procesos más estables en el mediano plazo.

¿Cómo aplicar?

Quienes deseen postularse pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las ofertas activas para esta temporada. Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor comercial temporada – Barranquilla

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Si disfruta conectar con las personas, brindar un excelente servicio y trabajar en un entorno dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.

Orientación al detalle y habilidades organizativas.

Auxiliar temporada navideña – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.318.000

Como asistente de empaque, operario de caja o ayudante de surtido, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un entorno colaborativo y de alto ritmo, garantizando siempre la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y atención al cliente.

Surtido y organización de productos en estanterías.

Empaque de mercancías para los clientes.

Colaboración en la limpieza y orden del área de trabajo.

Asistencia en inventarios y control de stock.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Tener al menos el noveno grado o bachillerato completo.

No estar inscrito como estudiante durante el período de trabajo.

Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

Vendedor temporada – Rionegro

Empresa: American Eagle

Salario: 1.423.500

¿Te apasionan las ventas y la moda? ¡Esta es la oportunidad perfecta para usted! En tiendas reconocidas como Carrera, American Eagle y Moft están buscando personas dinámicas, comprometidas y con ganas de ofrecer una atención al cliente excepcional.

Responsabilidades:

Brindar un servicio al cliente memorable, creando una experiencia de compra única.

Colaborar con el equipo para alcanzar y superar las metas comerciales.

Requerimientos:

Enfoque en el cliente: saber escuchar y responder a sus necesidades.

Espíritu de equipo: trabajar de manera colaborativa para cumplir objetivos.

Compromiso: dedicación y responsabilidad con cada tarea y con la marca.

Orientación a resultados: ser proactivo para lograr y superar las metas de ventas.

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.