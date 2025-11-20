Trabajo de temporada en Bogotá: vacantes para personas con y sin experiencia

La temporada de fin de año está impulsando nuevos procesos de contratación en Bogotá, especialmente en sectores que incrementan su operación durante estas semanas. El comercio, la logística y los servicios son los que más están ampliando sus equipos, lo que ha generado oportunidades para candidatos con distintos niveles de formación.

Estas vacantes son una alternativa clave para quienes buscan un ingreso rápido, necesitan su primera experiencia laboral o desean reactivar su vida profesional. Además, muchas empresas están ofreciendo contratos temporales con prestaciones de ley y horarios flexibles, lo que facilita la vinculación de jóvenes, padres de familia y personas interesadas en trabajos de corta duración.

El aumento en la demanda también ha permitido abrir opciones para perfiles operativos, de atención al cliente y apoyo administrativo. Aunque las vacantes son temporales, algunas compañías contemplan la posibilidad de continuidad según el desempeño, lo que convierte estas oportunidades en una puerta de entrada al empleo formal.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Hay oportunidades disponibles para diferentes perfiles. | Foto: Getty Images

Operador logístico 8 horas temporal

Empresa: Homecenter

Como parte del equipo, será el encargado de despachos que garantice la eficiencia en todas las tareas logísticas, asegurando una experiencia excepcional para los clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las Notas de Pedido y coordinar su alistamiento y despacho.

Supervisar el proceso de grabado de mercancía asegurando cumplimiento de estándares.

Gestionar y resolver Quiebres de Stock de manera eficiente.

Coordinar reprogramaciones y devoluciones de mercancía.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos logísticos.

Requerimientos:

Bachillerato completo o título técnico en logística o afines.

Experiencia previa en gestión de despachos o roles similares.

Habilidad para trabajar bajo presión y en horarios rotativos.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Capacidad de trabajar en equipo y resolver problemas.

Cajero de tienda temporal

Empresa: Cueros Vélez

Salario: 1.775.000

Cueros Vélez busca un cajero (a) de tienda para temporada dinámico y apasionado que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.

Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.

Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.

Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.

Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.

Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.

Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.

Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas o comerciales.

Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y facturación.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Comunicación efectiva y orientación al detalle.

Recepcionista temporal

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Como asistente de recepción, será la primera impresión de la compañía, por lo que se busca a alguien con excelente presentación personal y habilidades de comunicación.

Responsabilidades:

Manejar la recepción e ingreso de personal a la empresa

Contestar llamadas telefónicas de manera profesional

Realizar tareas administrativas asignadas

Mantener un ambiente de recepción ordenado y acogedor

Requerimientos:

Bachillerato completo

Excelente presentación personal

Manejo de todo el paquete de Office

Habilidades de comunicación efectiva

Analista administrativo temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como administrador analítico temporal, trabajará en la elaboración de cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestos, garantizando el control del gasto según nuestras políticas. Además, supervisará los procesos y presupuestos que son transversales a las tiendas y oficinas, asegurando su cumplimiento bajo las normativas de la compañía.

Responsabilidades:

Gestionar la prestación de servicios como aseo cafetería y mantenimiento locativo.

Elaborar cronogramas y especificaciones técnicas de servicios.

Generar y controlar presupuestos de servicios y dotaciones.

Supervisar la ejecución contractual y el control del gasto.

Analizar y supervisar procesos y presupuestos transversales a tiendas y oficinas.

Coordinar la compra de activos de uso administrativo y de dotación para tiendas.

Gestionar el pago y control de servicios públicos.

Asegurar la disposición de residuos aprovechables.

Requerimientos:

Título profesional en Administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión administrativa.

Conocimientos avanzados en elaboración de presupuestos.

Habilidades de supervisión y control de procesos.

Capacidad para elaborar especificaciones técnicas de servicios.

Dominio de herramientas ofimáticas.