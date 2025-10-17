Trabajo desde casa: beneficios, retos y cómo aprovechar las oportunidades

El trabajo remoto ya no es una tendencia pasajera: es una forma de empleo consolidada que sigue transformando la manera de trabajar en Colombia y el mundo. Cada vez más personas optan por esta modalidad por su flexibilidad, autonomía y equilibrio entre la vida personal y laboral.

Entre los principales beneficios se destacan la reducción de tiempos de desplazamiento, el ahorro en gastos diarios y la posibilidad de organizar mejor la jornada laboral. Además, muchas empresas han demostrado que el rendimiento y la productividad pueden mantenerse e incluso mejorar cuando los colaboradores trabajan en entornos flexibles y bien estructurados.

Es por eso, que si usted está buscando trabajo remoto, el panorama es prometedor. Actualmente, hay ofertas activas en áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, diseño y administración, con opciones para diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Líder de proyectos

Empresa: Confidencial

Salario: 2.500.000

Como jefe de proyectos, será responsable de asegurar que las soluciones tecnológicas se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes y ofrezcan un servicio de alta calidad.

Responsabilidades:

Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.

Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.

Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.

Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.

Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.

Requerimientos:

Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.

Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.

Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.

Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Asesor comercial remoto

Empresa: Summar

Salario: 1.800.000

Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrolla sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas, mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Profesor de inglés modalidad remoto

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de Latinoamérica.

Requerimientos:

Residir en territorio colombiano (Se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.

Dominio avanzado del idioma inglés o nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.