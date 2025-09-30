Trabajo desde casa: vacantes 100 % virtuales en Colombia

Cada vez más colombianos están descubriendo que no es necesario salir de casa para tener un empleo estable y bien remunerado.

Las empresas, adaptadas a las nuevas dinámicas laborales, están abriendo vacantes totalmente virtuales que permiten trabajar desde cualquier rincón del país.

Si quiere aprovechar esta tendencia, en Semana Empleos encontrará más de 110.000 oportunidades laborales, muchas de ellas con modalidad 100 % virtual.

Al registrarse a estas vacantes, no olvide resaltar sus habilidades tecnológicas y la capacidad de trabajar de manera autónoma: son dos puntos que los reclutadores valoran mucho en este tipo de procesos.

Ejecutivo de ventas- 100% remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).

Condiciones:

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Salario más comisiones: hasta $ 2.500.000 según metas.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Es importante adjuntar la hoja de vida actualizada

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, requiere digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Este rol es esencial para garantizar precisión y eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito de la organización. Se reciben postulaciones de personas con experiencia y de quienes inician su carrera, en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asistente de talento humano - Teletrabajo

Salario: $ 450.000 a $ 500.000

Se busca asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo. Como auxiliar de recursos humanos, será responsable de apoyar la gestión administrativa y de talento, organizando documentos y coordinando citas. La empresa ofrece un entorno flexible, contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información

Organización de documentos

Agendamiento y coordinación de citas

Elaboración de reportes periódicos

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal

Difusión de información en medios digitales autorizados

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años

Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación)

Manejo básico de computador celular e internet

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT cédula de extranjería o pasaporte)

Auxiliar administrativo remoto

Se busca auxiliar administrativo para apoyar procesos contables y administrativos de manera remota. Será responsable del manejo de nómina, seguridad social y trámites legales, garantizando el orden en la operación administrativa. La empresa ofrece contrato indefinido y salario competitivo de 1 SMMLV.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital – Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos: