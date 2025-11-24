EMPLEO
Trabajo en Bogotá: hay más de 140 mil cupos disponibles para todos los perfiles
¡No deje pasar esta oportunidad!
Bogotá continúa concentrando la mayor oferta laboral del país, y esta semana supera los 140 mil cupos disponibles en sectores como comercio, servicios, logística, tecnología y salud. La capital mantiene un ritmo constante de contratación impulsado por la expansión empresarial, la rotación laboral y la necesidad de cubrir nuevas operaciones.
Las vacantes activas incluyen oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, así como opciones para quienes buscan su primera experiencia o desean mejorar sus condiciones laborales. Entre los empleos más solicitados se encuentran cargos administrativos, operativos, del sector salud, ventas, transporte y perfiles especializados.
Este crecimiento en la disponibilidad de cupos responde a un panorama laboral más dinámico y a una mayor demanda de talento en empresas de todos los tamaños.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán oportunidades actualizadas para todos los niveles de experiencia.
A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas del día.
Fonoaudiología – Compensar
Salario: 3.440.400
Como profesional en fonoaudiología en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.
Responsabilidades:
- Elaborar plan de manejo para el mejoramiento de la salud del paciente.
- Educar al paciente en autocuidado con el fin de prevenir deficiencias.
- Acompañar al paciente en el desarrollo de su tratamiento.
- Diligenciar registros clínicos, informes y reportes obligatorios.
- Dar solución y/o respuesta proactiva a las necesidades y situaciones del cliente.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia laboral.
- Título como Profesional en Fonoaudiología.
- Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 8:00 pm.
Vendedores medicina prepaga premium – Keralty
Salario: A convenir
Keralty está en búsqueda de apasionados ejecutivos comerciales de salud con experiencia en venta de salud, ventas en frío y productos intangibles.
Responsabilidades:
- Prospectar y captar nuevos clientes para la medicina prepaga premium.
- Cerrar ventas de productos intangibles en el sector salud.
- Desarrollar estrategias para ventas en frío efectivas.
- Mantener relaciones a largo plazo con los clientes.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y trimestrales.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas de salud o productos intangibles.
- Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Orientación a resultados y metas.
- Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
Analista servicios administrativos – Colfondos
Salario: 4.000.000
En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.
Responsabilidades:
- Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos
- Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura
- Optimizar recursos asignados
- Gestionar presupuestos y planificación
- Negociar con proveedores y stakeholders
- Implementar mejoras en los procesos administrativos
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial
- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares
- Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot SharePoint y Power BI
- Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos
- Conocimientos en diseño e implementación de proyectos
Comunicador social – Conconcreto
Salario: A convenir
Conconcreto busca un profesional comunicador social altamente motivado para enriquecer el equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.
- Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.
- Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.
- Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.
Requerimientos:
- Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.
- Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.
- 3 años de experiencia general certificable.
- 1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.