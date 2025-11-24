Trabajo en Bogotá: hay más de 140 mil cupos disponibles para todos los perfiles

Bogotá continúa concentrando la mayor oferta laboral del país, y esta semana supera los 140 mil cupos disponibles en sectores como comercio, servicios, logística, tecnología y salud. La capital mantiene un ritmo constante de contratación impulsado por la expansión empresarial, la rotación laboral y la necesidad de cubrir nuevas operaciones.

Las vacantes activas incluyen oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, así como opciones para quienes buscan su primera experiencia o desean mejorar sus condiciones laborales. Entre los empleos más solicitados se encuentran cargos administrativos, operativos, del sector salud, ventas, transporte y perfiles especializados.

Este crecimiento en la disponibilidad de cupos responde a un panorama laboral más dinámico y a una mayor demanda de talento en empresas de todos los tamaños.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán oportunidades actualizadas para todos los niveles de experiencia.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas del día.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Fonoaudiología – Compensar

Salario: 3.440.400

Como profesional en fonoaudiología en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.

Responsabilidades:

Elaborar plan de manejo para el mejoramiento de la salud del paciente.

Educar al paciente en autocuidado con el fin de prevenir deficiencias.

Acompañar al paciente en el desarrollo de su tratamiento.

Diligenciar registros clínicos, informes y reportes obligatorios.

Dar solución y/o respuesta proactiva a las necesidades y situaciones del cliente.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia laboral.

Título como Profesional en Fonoaudiología.

Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 8:00 pm.

Vendedores medicina prepaga premium – Keralty

Salario: A convenir

Keralty está en búsqueda de apasionados ejecutivos comerciales de salud con experiencia en venta de salud, ventas en frío y productos intangibles.

Responsabilidades:

Prospectar y captar nuevos clientes para la medicina prepaga premium.

Cerrar ventas de productos intangibles en el sector salud.

Desarrollar estrategias para ventas en frío efectivas.

Mantener relaciones a largo plazo con los clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y trimestrales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas de salud o productos intangibles.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Orientación a resultados y metas.

Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.

Analista servicios administrativos – Colfondos

Salario: 4.000.000

En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.

Responsabilidades:

Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos

Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura

Optimizar recursos asignados

Gestionar presupuestos y planificación

Negociar con proveedores y stakeholders

Implementar mejoras en los procesos administrativos

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares

Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot SharePoint y Power BI

Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos

Conocimientos en diseño e implementación de proyectos

Comunicador social – Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto busca un profesional comunicador social altamente motivado para enriquecer el equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.

Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.

Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.

Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.

Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.

3 años de experiencia general certificable.

1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.