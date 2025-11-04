Trabajo en Bogotá: reconocidas empresas buscan personal hoy

El empleo en Bogotá sigue mostrando un panorama positivo, con nuevas oportunidades que se abren cada día en distintos sectores. Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, las empresas están fortaleciendo sus equipos y ofreciendo opciones laborales para diferentes perfiles.

La capital concentra una amplia oferta en áreas como atención al cliente, logística, ventas, administración, tecnología, entre otras. Estas vacantes no solo representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad, sino también para quienes desean impulsar su carrera en compañías con reconocimiento nacional e internacional.

Si está buscando empleo, este puede ser el momento ideal para hacerlo. En la sección de Semana Empleos encontrará ofertas actualizadas, filtros por ciudad y sector, y la posibilidad de postularse sin costo al cargo que mejor se adapte a sus aspiraciones profesionales. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Auxiliar logístico

Empresa: La Fazenda

Salario: 1.850.000 a 2.000.000

La Fazenda busca un asistente de logística con experiencia en procesos de cargue y descargue de mercancía, y familiaridad con cuartos fríos.

Responsabilidades:

Cargue y descargue de mercancía.

Manejo de inventarios.

Despachos de productos.

Diligenciamiento de formatos de trazabilidad.

Participación en procesos productivos en cuartos fríos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en plantas de alimentos.

Conocimiento en BPM.

Disponibilidad inmediata.

Bachiller culminado.

Asesora de ventas

Empresa: Accesorios Avemaría

Salario: 1.651.000

En Avemaría buscan una vendedora apasionada por los accesorios y el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.

Auditor interno tecnología

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

En este cargo, su desafío será coordinar, supervisar y ejecutar la realización de auditorías internas en cada una de sus etapas, a los procesos, sistemas de gestión de riesgos, modelos de riesgos, aplicaciones, transacciones y operaciones.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de Sistemas, electrónica, telecomunicaciones, software y/o afines con postgrado en auditoria de sistemas de información, seguridad de la información y/o seguridad informática.

Experiencia mínima de 1 años en: ACL Robotics, Lenguajes de programación Java, Python, estructurar SQL’s con diversos motores de Bases de datos: SQL, Oracle y AS400.

Experiencia en Auditoria, Metodologías de riesgos, Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Gestión de TI, Redes y Telecomunicaciones, Normas y estándares SOX.