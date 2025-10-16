Trabajo en Cali: nuevas ofertas disponibles

¿Está buscando una oportunidad de trabajo en Cali? ¡Esta puede ser su oportunidad! Son decenas de empresas que acaban de publicar vacantes en sectores como ventas, servicio al cliente, administración, logística y salud. Sea que tenga experiencia o esté comenzando, hay oportunidades interesantes y variedad para escoger.

Si quiere revisar todas estas nuevas vacantes, lo invitamos a ingresar a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Un tip que suele marcar diferencia: adapte su hoja de vida para cada vacante, enfoque sus logros concretos, use palabras clave que aparecen en el anuncio, y mantenga todos sus datos de contacto actualizados, así aumentará sus posibilidades de que lo contacten.

Coordinador de bodega logístico y almacén

Salario: 1.594.320

Empresa líder en el sector logístico ubicada en Acopi, Yumbo busca coordinador de bodega logística.

Si es un supervisor de almacén con al menos 2 años de experiencia, esta oportunidad es para usted. Se encargará de la gestión eficiente del CRM, asegurará el correcto arqueo de caja y participará en el cierre contable diario. Su aporte será vital para la planificación y programación de recolecciones, garantizando el cumplimiento de las entregas. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con un salario competitivo y beneficios.

Responsabilidades:

Apertura y cierre del CRM según horarios establecidos.

Realizar arqueo de caja y cierre contable diario.

Consignación diaria y legalización de producción del CRM.

Envío de informes de contabilidad y facturación.

Planificación y programación de recolecciones diarias.

Seguimiento al cumplimiento de entregas en tiempos establecidos.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en carreras administrativas financieras comerciales o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en sector logístico o de transporte.

Auxiliar contable – Facturación (Cali)

Salario: 1.423.500

Importante empresa del sector salud, ubicada en Cali, requiere auxiliar contable – facturación para apoyar los procesos administrativos y contables.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 1 año en facturación.

Responsabilidades:

Elaborar y revisar facturas.

Controlar entradas y salidas de insumos médicos.

Apoyar en tareas administrativas y de bodega.

Condiciones:

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte.

Ubicación: Cali.

Almacenista de hierro / Bogotá

Salario: 1.500.000

En Job&talent, se enorgullecen de crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Se busca a una persona apasionada y comprometida para unirse a su equipo como herrero de obra.

Este rol es una oportunidad para aportar sus ideas, habilidades y talentos únicos mientras trabaja en proyectos innovadores que marcan la diferencia.

Responsabilidades:

Almacenista de hierro CON conocimiento en acero o hierro, inventario y organización del acero o hierro, recibir acero.

Salario: $1.725.000 + prestaciones de ley y horas extras.

Formación académica: bachiller académico o primaria.

Experiencia: de al menos 6 meses en el sector de hierro o acero.

Jornada laboral: de lunes a sábado, 7:30 a.m. - 4:30 p.m. y sábado 7:30 a.m. - 11:30 a.m. con disponibilidad de tiempo.

Auxiliar de bodega Studio F

Salario: 1.423.500

En STF GROUP, empresa líder en el sector retail de moda con las reconocidas marcas Studio F, ELA y Studio F MAN, están en búsqueda de auxiliares comerciales de bodega para fortalecer sus puntos de venta y contribuir al crecimiento de las operaciones comerciales y logísticas en diferentes ciudades del país.

Este rol está pensado para personas apasionadas por la moda, organizadas y con disposición para aportar tanto en las tareas logísticas como en las comerciales dentro de las tiendas.

Ser parte de STF GROUP significa unirse a una compañía sólida, innovadora y en constante expansión, donde podrá desarrollarse profesionalmente y vivir la experiencia de trabajar en el apasionante mundo de la moda.

Responsabilidades principales:

Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.

Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.

Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.

Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.

Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.

Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.

Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requisitos:

Formación académica: Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.

Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.

Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.

Asesor integral de Lilipink

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Si la moda, el servicio al cliente y las ventas le apasionan, esta es su oportunidad perfecta. Como parte del equipo, será el rostro de las marcas, ayudando a los clientes a encontrar lo que realmente necesitan mientras disfrutan de una experiencia de compra excepcional. Se ofrece un ambiente laboral amigable, salarios competitivos y beneficios exclusivos.

Responsabilidades:

Atender y asesorar personalmente a los clientes.

Promocionar y vender productos de Lili Pink & Yoi.

Cumplir con las metas de ventas diarias y mensuales.

Mantener una presentación impecable del punto de venta.

Colaborar en la recepción y organización de mercancía.

Proveer un excelente servicio al cliente en todo momento.

Requerimientos:

Bachillerato completo (indispensable).

Experiencia mínima de 3 meses en ventas presenciales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud de servicio.

Presentación personal impecable.

Disponibilidad para trabajar durante la temporada.

Estudiantes son bienvenidos.

Asesor comercial motorizado

Salario: 1.423.500 a 1.800.000

Responsabilidades:

Ofrecer y promover microcréditos a través de la facturación de servicios públicos.

Generar y gestionar prospectos de clientes en Palmira y zonas aledañas.

Cerrar ventas efectivas para alcanzar las metas mensuales.

Brindar un excelente servicio al cliente y resolver consultas relacionadas con los microcréditos.

Mantener registros precisos de las transacciones y actividades diarias.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas externas o tienda a tienda.

Habilidad comercial comprobada y capacidad para cerrar ventas.

Conocimientos básicos en créditos financieros y manejo de centrales de riesgo.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Buena presentación personal.