EMPLEO
Trabajo en Colombia con salarios competitivos: revise las vacantes
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano sigue mostrando una dinámica positiva, con cientos de empresas que actualmente están incorporando nuevo talento a sus equipos. Las oportunidades se extienden por diferentes regiones del país y ofrecen condiciones laborales atractivas para quienes buscan estabilidad, crecimiento y una compensación acorde con su experiencia.
Las vacantes disponibles abarcan distintos niveles de formación y experiencia, desde cargos técnicos y tecnológicos hasta posiciones profesionales y de liderazgo. Los sectores con mayor movimiento son administración, salud, tecnología, ventas, atención al cliente y logística, lo que amplía las posibilidades para perfiles diversos. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas de la semana.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Director de marca – Bucaramanga
Empresa: Baguer
Salario: $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Baguer busca un profesional estratégico, apasionado por el branding, con visión comercial, sensibilidad estética y capacidad de liderar equipos y narrativas poderosas.
Responsabilidades:
- Definir el posicionamiento, ADN, narrativa y lineamientos visuales de la marca.
- Alinear la estrategia de marca con producto, canales, precios, campañas y experiencia.
- Guiar equipos internos y agencias externas con visión creativa y foco en resultados.
- Analizar indicadores clave para impulsar decisiones estratégicas de branding y marketing.
- Asegurar consistencia 360º en todos los puntos de contacto: digital, físico, ATL, BTL y CRM.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación, Negocios o carreras afines.
- Con mínimo 5 años de experiencia en cargos de dirección o liderazgo de marca, Conocimiento profundo en estrategia de marca, branding emocional, marketing digital y análisis de métricas.
- Capacidad de liderazgo, comunicación transversal y pensamiento creativo.
Líder de operaciones internacionales – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!
Responsabilidades:
- Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
- Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
- Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
- Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
- Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.
Director de gestión humana – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en talento humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
- Ciudad: Bogotá.
Coordinador(a) de servicios empresariales – Medellín
Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Salario: $ 9.170.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Se busca un(a) coordinador(a) de servicios empresariales que lidere las estrategias de colocación necesarias para cumplir los objetivos de los servicios, programas y proyectos asignados, garantizando la calidad y pertinencia de las soluciones que se ofrecen a los empresarios.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar estrategias de colocación para alcanzar las metas e indicadores establecidos.
- Liderar el equipo asignado, asegurando la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias definidas.
- Realizar análisis de información comercial y de clientes para orientar decisiones.
- Participar en la estructuración de servicios y programas desde la perspectiva de colocación.
- Hacer seguimiento a los resultados de los servicios y proponer planes de mejora.
- Elaborar informes y reportes de gestión para la toma de decisiones.
- Promover el trabajo articulado con otras áreas de la Cámara y fortalecer el relacionamiento con empresarios y aliados estratégicos.
Requerimientos:
- Formación: Profesional en ciencias administrativas, económicas, mercadeo, ventas, servicio al cliente, comunicaciones o áreas afines.
- Experiencia: Mínimo 5 años en áreas comerciales, preferiblemente en entidades de desarrollo empresarial, cámaras de comercio, gremios o consultoras.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.