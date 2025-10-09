Trabajo en Colombia con salarios competitivos: revise las vacantes

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de octubre de 2025, 7:17 p. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
El mercado laboral colombiano sigue mostrando una dinámica positiva, con cientos de empresas que actualmente están incorporando nuevo talento a sus equipos. Las oportunidades se extienden por diferentes regiones del país y ofrecen condiciones laborales atractivas para quienes buscan estabilidad, crecimiento y una compensación acorde con su experiencia.

Las vacantes disponibles abarcan distintos niveles de formación y experiencia, desde cargos técnicos y tecnológicos hasta posiciones profesionales y de liderazgo. Los sectores con mayor movimiento son administración, salud, tecnología, ventas, atención al cliente y logística, lo que amplía las posibilidades para perfiles diversos. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas de la semana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Con posiciones que varían desde Asistente Contable Financiero hasta Auxiliar de Carnes, estas oportunidades brindan salarios competitivos, beneficios atractivos y perspectivas de crecimiento profesional.
Director de marca – Bucaramanga

Empresa: Baguer

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Baguer busca un profesional estratégico, apasionado por el branding, con visión comercial, sensibilidad estética y capacidad de liderar equipos y narrativas poderosas.

Responsabilidades:

  • Definir el posicionamiento, ADN, narrativa y lineamientos visuales de la marca.
  • Alinear la estrategia de marca con producto, canales, precios, campañas y experiencia.
  • Guiar equipos internos y agencias externas con visión creativa y foco en resultados.
  • Analizar indicadores clave para impulsar decisiones estratégicas de branding y marketing.
  • Asegurar consistencia 360º en todos los puntos de contacto: digital, físico, ATL, BTL y CRM.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Comunicación, Negocios o carreras afines.
  • Con mínimo 5 años de experiencia en cargos de dirección o liderazgo de marca, Conocimiento profundo en estrategia de marca, branding emocional, marketing digital y análisis de métricas.
  • Capacidad de liderazgo, comunicación transversal y pensamiento creativo.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

  • Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
  • Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
  • Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
  • Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
  • Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Director de gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

  • Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
  • Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
  • Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
  • Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
  • Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
  • Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
  • Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
  • Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

  • Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en talento humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
  • Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
  • Ciudad: Bogotá.

Coordinador(a) de servicios empresariales – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: $ 9.170.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un(a) coordinador(a) de servicios empresariales que lidere las estrategias de colocación necesarias para cumplir los objetivos de los servicios, programas y proyectos asignados, garantizando la calidad y pertinencia de las soluciones que se ofrecen a los empresarios.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar estrategias de colocación para alcanzar las metas e indicadores establecidos.
  • Liderar el equipo asignado, asegurando la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias definidas.
  • Realizar análisis de información comercial y de clientes para orientar decisiones.
  • Participar en la estructuración de servicios y programas desde la perspectiva de colocación.
  • Hacer seguimiento a los resultados de los servicios y proponer planes de mejora.
  • Elaborar informes y reportes de gestión para la toma de decisiones.
  • Promover el trabajo articulado con otras áreas de la Cámara y fortalecer el relacionamiento con empresarios y aliados estratégicos.

Requerimientos:

  • Formación: Profesional en ciencias administrativas, económicas, mercadeo, ventas, servicio al cliente, comunicaciones o áreas afines.
  • Experiencia: Mínimo 5 años en áreas comerciales, preferiblemente en entidades de desarrollo empresarial, cámaras de comercio, gremios o consultoras.

