Trabajo en temporada navideña: vacantes para personas con y sin experiencia

La temporada navideña continúa siendo uno de los momentos del año con mayor demanda laboral en Colombia. Durante estas semanas, empresas del sector comercio, servicios, logística y atención al cliente incrementan sus operaciones para responder al aumento en las ventas y en el movimiento de mercancía, lo que abre oportunidades para quienes buscan empleo temporal o ingresos adicionales.

Actualmente, se están requiriendo perfiles operativos y de servicio, muchos de ellos sin necesidad de experiencia previa. Las vacantes incluyen cargos como auxiliar polivalente, asesor integral, vendedor, cajero, entre otros. En algunos casos, las compañías ofrecen turnos rotativos, contratación inmediata y posibilidades de extensión según el desempeño.

Este tipo de oferta laboral suele ser una puerta de entrada para jóvenes, bachilleres, personas que buscan reincorporarse al mercado laboral y candidatos que desean adquirir experiencia formal. Además, varios empleadores han habilitado procesos de postulación rápidos y 100 % en línea para cubrir las plazas disponibles antes del cierre de año.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postular sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Auxiliar de temporada— Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.130.800

Si tiene habilidades para el servicio al cliente y ganas de trabajar en un entorno activo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el área de caja.

Surtir estantes con productos.

Empacar productos de manera eficiente.

Apoyar en tareas generales de la tienda.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Bachillerato (grados 9° 10° y 11°) o certificado de noveno grado.

No ser estudiante.

Actitud proactiva y responsable.

Asesor/a integral temporada – Cartagena

Empresa: Lili Pink

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En Lili Pink & Yoi buscan personas comprometidas, alegres y con actitud positiva para unirse a su equipo durante la temporada de diciembre.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes brindando una excelente experiencia de compra.

Surtir, organizar y mantener los productos en la tienda.

Recibir mercancía y apoyar la gestión del inventario.

Manejar caja (o aprender).

Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

Bachiller académico culminado.

Experiencia mínima de 3 meses en ventas (preferiblemente en moda o textil) Si no tiene experiencia, también puede aplicar.

Conocimientos básicos en caja o disposición para aprender.

Disponibilidad total durante la temporada (turnos rotativos entre 9:00 a.m. y 9:00 p.m.).

Vendedor temporal navidad 8 horas – Manizales

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será pieza clave para ayudar a los clientes a alcanzar sus sueños y proyectos en el hogar.

Requerimientos:

Experiencia en ventas.

Bachillerato completo deseable estudio técnico en áreas relacionadas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al cliente.

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.