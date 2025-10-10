Empleo
Trabajo estable en Colombia: revise las vacantes activas
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Actualmente, hay oportunidades en sectores clave de la economía nacional, desde la industria y la salud hasta la tecnología, la educación y los servicios administrativos. Estas vacantes se adaptan a distintos niveles de formación y experiencia, lo que facilita la vinculación de nuevos talentos en entornos laborales sólidos y con proyección. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que más le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Jefe de zona – Bogotá
Empresa: Estudio de Moda
Salario: 3.828.000 a 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de zona, tendrá la oportunidad de influir en la gestión estratégica, liderar un equipo de ventas y colaborar con diversas áreas de la empresa para asegurar una operación eficiente.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores asignados a las tiendas.
- Realizar el acompañamiento en la gestión de actividades propias y la activación de marcas.
- Administrar el personal y los procesos transversales de las tiendas.
- Hacer seguimiento a los inventarios y asegurar la correcta rotación de productos.
- Mantener comunicación fluida con áreas como marketing, compras y logística.
- Liderar y capacitar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.
- Asegurar que las tiendas operen eficientemente en gestión de inventario y control de caja.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en manejo de equipos comerciales y presupuestos de venta.
- Conocimientos en estrategias de mercadeo y activaciones comerciales.
- Habilidad para liderar y capacitar equipos de ventas.
Coordinador de ventas para grandes cuentas – Barranquilla
Empresa: Prebel
Salario: 3.098.708
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionará la devolución de productos. Además, será el gerente de cuentas clave en la organización de eventos para aumentar la visibilidad y ventas de las marcas.
Responsabilidades:
- Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.
- Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.
- Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).
- Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.
- Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.
Requerimientos:
- Tecnología en Mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
- 2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.
- Habilidades de relacionamiento interpersonal.
Gerente especialista en leasing – Neiva
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 4.000.000 a 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.
Responsabilidades:
- Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.
- Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente.
- Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos.
- Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines
- Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios
- Conocimiento sólido en productos de leasing.
Asistente administrativa de marketplaces – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 2.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Medipiel busca un asistente de marketplace apasionado por el comercio electrónico, para impulsar las ventas en plataformas claves como Mercado Libre, con buen manejo en la plataforma Excel y con buen relacionamiento.
Responsabilidades:
- Actualizar portafolio y gestionar publicaciones en VTEX y Mercado Libre.
- Monitorear y seguir el inventario en la bodega de Fulfillment de Mercado Libre.
- Realizar seguimientos diarios a las demoras en Mercado Libre.
- Verificar que todas las publicaciones estén activas y cumplan con los requisitos.
- Gestionar contenido para la herramienta de Clips en Mercado Libre.
- Categorizar correctamente productos en marketplaces.
- Actualizar imágenes y descripciones en todas las plataformas.
- Coordinar la disponibilidad del CRT en Siesa para que Siesa pueda facturar.
- Supervisar precios, inventarios y descuentos en los marketplaces.
- Asegurar procesos eficaces de creación de nuevos productos.
- Revisar información y crear alertas en los marketplaces para seguimiento de pedidos.
- Realizar cruces de inventario semanales con el equipo de operaciones.
- Asegurar que no haya pedidos pendientes por facturar en Siesa.
- Realizar cruce de catálogo con Rappi y actualizar descripciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Mercadeo, Administración de Empresas o Marketing.
- 1 año de experiencia trabajando con VTEX y plataformas digitales.
- Manejo de Excel intermedio - alto y ERP.
- Conocimiento avanzado de Mercado Libre.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.