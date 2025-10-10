Suscribirse

Trabajo estable en Colombia: revise las vacantes activas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de octubre de 2025, 5:24 p. m.
Estudios demuestran que contar con equipos de trabajo con diversidad de género puede aumentar los ingresos de una empresa en un 15 por ciento.
Gran convocatoria laboral abierta en todo el país | Foto: Getty Images

Actualmente, hay oportunidades en sectores clave de la economía nacional, desde la industria y la salud hasta la tecnología, la educación y los servicios administrativos. Estas vacantes se adaptan a distintos niveles de formación y experiencia, lo que facilita la vinculación de nuevos talentos en entornos laborales sólidos y con proyección. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que más le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Jefe de zona – Bogotá

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 3.828.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de zona, tendrá la oportunidad de influir en la gestión estratégica, liderar un equipo de ventas y colaborar con diversas áreas de la empresa para asegurar una operación eficiente.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores asignados a las tiendas.
  • Realizar el acompañamiento en la gestión de actividades propias y la activación de marcas.
  • Administrar el personal y los procesos transversales de las tiendas.
  • Hacer seguimiento a los inventarios y asegurar la correcta rotación de productos.
  • Mantener comunicación fluida con áreas como marketing, compras y logística.
  • Liderar y capacitar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.
  • Asegurar que las tiendas operen eficientemente en gestión de inventario y control de caja.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en manejo de equipos comerciales y presupuestos de venta.
  • Conocimientos en estrategias de mercadeo y activaciones comerciales.
  • Habilidad para liderar y capacitar equipos de ventas.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de ventas para grandes cuentas – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: 3.098.708

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionará la devolución de productos. Además, será el gerente de cuentas clave en la organización de eventos para aumentar la visibilidad y ventas de las marcas.

Responsabilidades:

  • Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.
  • Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de Impulso y Mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.
  • Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).
  • Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.
  • Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.

Requerimientos:

  • Tecnología en Mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
  • 2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.
  • Habilidades de relacionamiento interpersonal.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Termine la semana con empleo: vacantes disponibles en todo el país

Gerente especialista en leasing – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.

Responsabilidades:

  • Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.
  • Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente.
  • Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos.
  • Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos.
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines
  • Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios
  • Conocimiento sólido en productos de leasing.

¡Postúlese aquí!

Asistente administrativa de marketplaces – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Medipiel busca un asistente de marketplace apasionado por el comercio electrónico, para impulsar las ventas en plataformas claves como Mercado Libre, con buen manejo en la plataforma Excel y con buen relacionamiento.

Responsabilidades:

  • Actualizar portafolio y gestionar publicaciones en VTEX y Mercado Libre.
  • Monitorear y seguir el inventario en la bodega de Fulfillment de Mercado Libre.
  • Realizar seguimientos diarios a las demoras en Mercado Libre.
  • Verificar que todas las publicaciones estén activas y cumplan con los requisitos.
  • Gestionar contenido para la herramienta de Clips en Mercado Libre.
  • Categorizar correctamente productos en marketplaces.
  • Actualizar imágenes y descripciones en todas las plataformas.
  • Coordinar la disponibilidad del CRT en Siesa para que Siesa pueda facturar.
  • Supervisar precios, inventarios y descuentos en los marketplaces.
  • Asegurar procesos eficaces de creación de nuevos productos.
  • Revisar información y crear alertas en los marketplaces para seguimiento de pedidos.
  • Realizar cruces de inventario semanales con el equipo de operaciones.
  • Asegurar que no haya pedidos pendientes por facturar en Siesa.
  • Realizar cruce de catálogo con Rappi y actualizar descripciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Mercadeo, Administración de Empresas o Marketing.
  • 1 año de experiencia trabajando con VTEX y plataformas digitales.
  • Manejo de Excel intermedio - alto y ERP.
  • Conocimiento avanzado de Mercado Libre.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

