Trabajo estable: vacantes con contrato indefinido en todo el país

En medio de un mercado laboral que sigue mostrando señales de recuperación, cada vez más empresas en Colombia están apostándole a la vinculación a largo plazo de su talento. La apertura de vacantes con contrato indefinido responde a la necesidad de fortalecer equipos, reducir la rotación y asegurar continuidad en áreas clave de la operación, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección profesional.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles con contrato indefinido, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse a las ofertas que se ajusten a sus interesas.

El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

El contrato a término indefinido ofrece beneficios clave como estabilidad y seguridad laboral, acceso más fácil a créditos, y la garantía de acceder a todas las prestaciones sociales | Foto: Stock/ Magneto

Analista trade marketing – Bogotá

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 3.450.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de marketing y exhibición en puntos de venta, asegurando que las campañas se ejecuten correctamente.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias de marketing en puntos de venta.

Implementar campañas de exhibición efectivas.

Monitorear y evaluar el desempeño de las campañas.

Colaborar con otros departamentos para el posicionamiento de marca.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de sell-out y sell-in.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Administración o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años en trade marketing o roles similares.

o roles similares. Habilidad para analizar datos y generar insights .

. Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Analista de factura – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 3.086.512 a 3.466.952

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.

Responsabilidades:

Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.

Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.

Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.

Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.

Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.

Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.

Requerimientos:

Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.

Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.

Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado, conocimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.

Gerente de tienda – Barranquilla

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Supervisor comercial – Bogotá

Empresa: Rappi

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia liderando equipos de alto rendimiento y desea marcar la diferencia en un entorno dinámico, ¡este lugar es para usted!

Responsabilidades:

Dirigir un equipo de 15 a 20 agentes en ventas en frío y retención de clientes.

Motivar y liderar al equipo en prospección y venta consultiva B2B.

Diseñar e implementar planes de acción para mejorar el rendimiento.

Analizar métricas de desempeño usando Excel avanzado y Power BI.

Implementar estrategias de crecimiento de cuentas y expansión de mercado.

Mantener una presencia activa y visible para impulsar resultados.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.

1-2 años de experiencia en Supervisión de Ventas, Coordinación Comercial o como Team Leader Comercial.

Experiencia en ventas en frío y desarrollo de negocios.

Manejo avanzado de Excel y Power BI.

Perfil proactivo con pensamiento crítico y fuerte sentido de ownership.