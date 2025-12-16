EMPLEO
Trabajo estable: vacantes con contrato indefinido en todo el país
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En medio de un mercado laboral que sigue mostrando señales de recuperación, cada vez más empresas en Colombia están apostándole a la vinculación a largo plazo de su talento. La apertura de vacantes con contrato indefinido responde a la necesidad de fortalecer equipos, reducir la rotación y asegurar continuidad en áreas clave de la operación, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección profesional.
Si desea conocer todas las vacantes disponibles con contrato indefinido, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse a las ofertas que se ajusten a sus interesas.
El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Analista trade marketing – Bogotá
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 3.450.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será el encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de marketing y exhibición en puntos de venta, asegurando que las campañas se ejecuten correctamente.
Responsabilidades:
- Diseñar estrategias de marketing en puntos de venta.
- Implementar campañas de exhibición efectivas.
- Monitorear y evaluar el desempeño de las campañas.
- Colaborar con otros departamentos para el posicionamiento de marca.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de sell-out y sell-in.
Requerimientos:
- Profesional en Marketing, Administración o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 2 años en trade marketing o roles similares.
- Habilidad para analizar datos y generar insights.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Analista de factura – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 3.086.512 a 3.466.952
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.
Responsabilidades:
- Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.
- Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.
- Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.
- Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.
- Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.
- Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.
Requerimientos:
- Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.
- Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
- Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado, conocimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
Gerente de tienda – Barranquilla
Empresa: Farmatodo
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Supervisor comercial – Bogotá
Empresa: Rappi
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia liderando equipos de alto rendimiento y desea marcar la diferencia en un entorno dinámico, ¡este lugar es para usted!
Responsabilidades:
- Dirigir un equipo de 15 a 20 agentes en ventas en frío y retención de clientes.
- Motivar y liderar al equipo en prospección y venta consultiva B2B.
- Diseñar e implementar planes de acción para mejorar el rendimiento.
- Analizar métricas de desempeño usando Excel avanzado y Power BI.
- Implementar estrategias de crecimiento de cuentas y expansión de mercado.
- Mantener una presencia activa y visible para impulsar resultados.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.
- 1-2 años de experiencia en Supervisión de Ventas, Coordinación Comercial o como Team Leader Comercial.
- Experiencia en ventas en frío y desarrollo de negocios.
- Manejo avanzado de Excel y Power BI.
- Perfil proactivo con pensamiento crítico y fuerte sentido de ownership.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.