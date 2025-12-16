Suscribirse

EMPLEO

Trabajo estable: vacantes con contrato indefinido en todo el país

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 5:15 p. m.
Empresas reconocidas están en la búsqueda de talentos para ocupar posiciones clave en call center y telemercadeo.
Gran oferta laboral: son miles las vacantes con contrato indefinido disponibles en Colombia. | Foto: Stock

En medio de un mercado laboral que sigue mostrando señales de recuperación, cada vez más empresas en Colombia están apostándole a la vinculación a largo plazo de su talento. La apertura de vacantes con contrato indefinido responde a la necesidad de fortalecer equipos, reducir la rotación y asegurar continuidad en áreas clave de la operación, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección profesional.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles con contrato indefinido, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse a las ofertas que se ajusten a sus interesas.

El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
El contrato a término indefinido ofrece beneficios clave como estabilidad y seguridad laboral, acceso más fácil a créditos, y la garantía de acceder a todas las prestaciones sociales | Foto: Stock/ Magneto

Analista trade marketing – Bogotá

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 3.450.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de marketing y exhibición en puntos de venta, asegurando que las campañas se ejecuten correctamente.

Responsabilidades:

  • Diseñar estrategias de marketing en puntos de venta.
  • Implementar campañas de exhibición efectivas.
  • Monitorear y evaluar el desempeño de las campañas.
  • Colaborar con otros departamentos para el posicionamiento de marca.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos de sell-out y sell-in.

Requerimientos:

  • Profesional en Marketing, Administración o áreas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 2 años en trade marketing o roles similares.
  • Habilidad para analizar datos y generar insights.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de factura – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 3.086.512 a 3.466.952

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.

Responsabilidades:

  • Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.
  • Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.
  • Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.
  • Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.
  • Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.
  • Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.

Requerimientos:

  • Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.
  • Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
  • Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado, conocimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo en Medellín: hay más de 25 mil vacantes activas esta semana

Gerente de tienda – Barranquilla

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Supervisor comercial – Bogotá

Empresa: Rappi

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia liderando equipos de alto rendimiento y desea marcar la diferencia en un entorno dinámico, ¡este lugar es para usted!

Responsabilidades:

  • Dirigir un equipo de 15 a 20 agentes en ventas en frío y retención de clientes.
  • Motivar y liderar al equipo en prospección y venta consultiva B2B.
  • Diseñar e implementar planes de acción para mejorar el rendimiento.
  • Analizar métricas de desempeño usando Excel avanzado y Power BI.
  • Implementar estrategias de crecimiento de cuentas y expansión de mercado.
  • Mantener una presencia activa y visible para impulsar resultados.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.
  • 1-2 años de experiencia en Supervisión de Ventas, Coordinación Comercial o como Team Leader Comercial.
  • Experiencia en ventas en frío y desarrollo de negocios.
  • Manejo avanzado de Excel y Power BI.
  • Perfil proactivo con pensamiento crítico y fuerte sentido de ownership.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

2. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

3. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

4. Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

5. La afamada abogada Sondra Macollins, conocida como la Dama de Hierro, oficializó su inscripción a la Presidencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

trabajo estableContrato a Término IndefinidoTrabajo Sí HayVacantes de empleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.