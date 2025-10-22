Trabajo estable y con prestaciones: vea las vacantes más recientes en el país

Encontrar un trabajo estable puede ser todo un desafío, sobre todo en un mercado laboral tan cambiante como el actual. Sin embargo, para quienes buscan construir un futuro sólido, desarrollar su carrera y alcanzar estabilidad económica, la buena noticia es que sí hay oportunidades.

En Semana Empleos encontrará una amplia variedad de ofertas actualizadas, tanto para personas con experiencia como para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Hay vacantes en sectores como servicios, ventas, atención al cliente, logística, tecnología y administración, con opciones de trabajo remoto, presencial o mixto.

Así que si su meta es conseguir un empleo estable y con posibilidades de crecimiento, este puede ser el momento perfecto para aplicar. Ingrese a Semana Empleos, explore las vacantes disponibles y postúlese en pocos minutos.

Auxiliar de enfermería Bogotá

Salario: 1.700.000 a 2.000.000

Se buscan personas comprometidas y con pasión por el cuidado de los pacientes para trabajar en importante clínica. Se ofrece un contrato directo con la compañía, con todas las prestaciones de ley, y horarios fijos que se ajustan a su disponibilidad.

Si tiene un año de experiencia en labores asistenciales y formación como técnico en auxiliar de enfermería, este puesto podría ser para usted.

Sea parte de un entorno donde se valora a los asistentes de enfermería y se promueve un ambiente de trabajo amigable y profesional.

Responsabilidades:

Brindar apoyo en el cuidado diario de los pacientes.

Asistir a los enfermeros y médicos en procedimientos clínicos.

Realizar controles básicos de signos vitales.

Acompañar a los pacientes en sus movimientos dentro de la clínica.

Mantener un entorno limpio y seguro para los pacientes.

Requerimientos:

Técnico en Auxiliar de Enfermería con título vigente.

Experiencia mínima de un año en labores asistenciales.

Disponibilidad para trabajar en horarios fijos.

Habilidades interpersonales efectivas.

Este empleo está disponible en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images

Cajero multifuncional cine del Centro Comercial JUMBO LA 65, Medellín (Medio tiempo)

Salario: 800.000 a 1.100.000

Importante empresa del sector de entretenimiento (CINE) solicita personal para el cargo de cajero multifuncional.

Funciones principales:

Atención al cliente

Entrega y preparación de confitería (palomitas, bebidas, etc.)

Limpieza de puntos de venta

Manejo de caja

Requisitos:

Disponibilidad total para trabajar en horarios rotativos de 8 horas entre las 11:00 a.m. a 1:00 a.m.

Vivir a un máximo de 40 minutos del Centro Comercial Jumbo la 65- Medellín.

Condiciones laborales:

Salario: pago basado en el SMLV ($6.470H) + todas las prestaciones de ley + recargos.

Horarios: domingo a domingo con un día de descanso compensatorio.

Jornada: Tarde - Noche. *Turnos de 8 horas siempre, primer turno apertura 11 a.m. a 7 p.m., turno cierre de 7 p.m. a 1 a.m., debe tener disponibilidad en ambos turnos*

*No se cuenta con servicio de rutas*

Coordinador de direccionamiento de pacientes - Cali

Salario: 7.500.000 a 8.000.000

Se requiere profesional en áreas administrativas o de la salud, deseable con especialización en gerencia en salud, administración en salud o áreas afines.

En este rol será el encargado de liderar la atención telefónica al paciente, asegurando su orientación adecuada, gestionando recursos y analizando métricas para garantizar un servicio eficiente y humano que impacte en la satisfacción del usuario y el desempeño del equipo.

Perfil

Formación:

Profesional en áreas administrativas o de la salud.

Deseable especialización en Administración, Gerencia de Salud o en Control Administrativo y/o afines

Experiencia:

Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares, conocimientos en referencia y contra referencia, indispensable haber tenido personal a cargo.

Conocimientos clave:

Conocimiento de la Ley 100 y normatividad vigente del sistema de salud en Colombia.

Excel avanzado y manejo de bases de datos.

Habilidad en liderazgo, análisis de indicadores y atención al cliente/paciente.

Condiciones de la Vacante:

Horario Administrativo.

Contrato directo por la empresa.

Pagos quincenales.

Asesora comercial Manizales

Salario: 1.490.000

Se busca un talento apasionado y proactivo para unirse a importante equipo comercial como asesora comercial, servicio al cliente, inventarios, manejo de caja, en la ciudad de Manizales.

Funciones

Atender a los clientes de forma amable y profesional, brindando asesoría personalizada

Mantener el área de ventas limpia y ordenada.

Realizar seguimiento a los clientes para garantizar su satisfacción y fomentar relaciones duraderas.

Requisitos

Bachiller o técnico.

Habilidades en asesoramiento comercial y conocimientos sobre los productos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Asesor comercial – Royal Prestige

Salario: 1.423.000 a 2.000.000

¿Y si su trabajo fuera el inicio de su mejor versión? En Royal Prestige buscan personas que quieran impactar, crecer y trascender.

Funciones

Contactará a personas interesadas en mejorar su estilo de vida a través de nuestros productos.

Presentará de forma clara y honesta los beneficios de nuestras soluciones para cocina saludable.

Agendará citas, realizarás demostraciones y acompañarás el proceso de compra.

Llevará un registro organizado de tus contactos y seguimientos.

Cumplirá metas semanales de citas y ventas, con apoyo constante del equipo.

Se ofrece

Comisiones competitivas por cada venta realizada.

Bonificaciones por cumplimiento de metas.

Capacitación constante en ventas, producto y habilidades blandas.

Horarios flexibles y posibilidad de crecimiento dentro del equipo.

Acompañamiento de líderes con experiencia que te guían paso a paso.

Ejecutivo comercial Santa Marta

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de “Autofinanciamiento Comercial”, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil Académico:

Profesionales, técnicos, tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia:

Actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades:

Autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario:

Primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad de dos (2) domingos al mes.

Cuidad: Santa Marta

Analista de producto

Salario a convenir

Como Product Analyst, usted será el encargado de garantizar que el portafolio de producto de su línea y sublínea esté acorde a los estilos, usos, pirámides, rotación por marca y canal al interior de la organización. La persona que ocupe este rol será un especialista de productos que analiza tendencias y necesidades, asegurando que siempre estemos a la vanguardia del mercado.

Responsabilidades:

Realizar investigaciones y análisis de datos para identificar las necesidades comerciales del mercado.

Colaborar con directores regionales y comerciales para consolidar necesidades y elaborar el plan estratégico de colecciones.

Analizar la rotación del producto en su categoría para identificar oportunidades de crecimiento.

Participar en comités de producto seleccionando estratégicamente el portafolio de productos.

Ingresar las necesidades en el sistema de información y proyectar la demanda de materia prima importada.

Cumplir el ciclo del producto respetando las fechas establecidas para su lanzamiento y promoción.

Controlar que los comités de producto cumplan con las referencias y costos establecidos.

Asignar precios y descuentos de venta al público y verificar costos de acuerdo con políticas.

Definir distribuciones iniciales de producto para cada tienda y realizar análisis de la unidad de negocio.

Perfil