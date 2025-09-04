Trabajo formal en Colombia: así puede postularse gratis

El trabajo formal en Colombia no solo significa tener un ingreso estable, sino también acceder a derechos y beneficios que garantizan calidad de vida. Contar con seguridad social, aportes a pensión, cesantías, vacaciones y primas son ventajas que ofrecen tranquilidad a los trabajadores y respaldo a sus familias. Además, la formalidad laboral abre puertas al acceso a créditos, vivienda y programas de bienestar, lo que la convierte en una oportunidad clave para crecer profesional y personalmente.

Por lo tanto, en distintas regiones del país, empresas de diversos sectores están fortaleciendo sus equipos con ofertas de empleo estable que se ajustan a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos algunas de ellas.

El trabajo formal es importante porque otorga estabilidad y protección social a los trabajadores, quienes tienen acceso a beneficios como seguridad social, pensiones y salud, además de un ambiente laboral regulado y seguro.

Ingeniero de aplicaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 2.500.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, su misión será desarrollar soluciones que se ajusten a las necesidades de los clientes, aplicando sus conocimientos en procesos de transformación y mecanizado.

Responsabilidades:

Desarrollar soluciones técnicas adaptadas a las necesidades del cliente.

Proporcionar asesoramiento técnico y soporte en aplicaciones industriales.

Colaborar con el equipo comercial para impulsar las ventas.

Realizar presentaciones técnicas y demostraciones de productos.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector metalmecánico.

Requerimientos:

Título profesional o tecnólogo en ingeniería metalmecánica o afines.

Experiencia en el sector metalmecánico y procesos de transformación de piezas.

Conocimiento en corte de metal y uso de herramientas de mecanizado.

Habilidad para asesorar y soportar técnicamente a clientes industriales.

Líder de riesgos y oficial de cumplimiento en fondo de empleados – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 3.600.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El Grupo Bolívar busca una persona con una alta motivación de permanencia y crecimiento dentro de la organización, que se adapte y supere los desafíos del día a día con una mentalidad proactiva y orientada a la solución.

Responsabilidades:

Liderar y ejecutar las estrategias de gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento normativo.

Evaluar de forma holística las operaciones del fondo, identificando riesgos y diseñando mecanismos de mitigación efectivos.

Proponer mejoras continuas a los procesos operativos y a las matrices de riesgo, elevando los estándares de seguridad y eficiencia.

Representar a la organización ante los entes regulatorios, preparando informes y asegurando una comunicación clara y precisa.

Actuar con proactividad y liderazgo, asumiendo las funciones del director administrativo en su ausencia para mantener la continuidad operativa.

Preparar y presentar actas e informes para órganos administrativos, siendo una pieza clave en la toma de decisiones.

Requerimientos:

Experiencia profesional superior a dos (2) años como analista de riesgos y oficial de cumplimiento.

Postgrado en áreas relacionadas con Riesgos o SARLAFT (título de postgrado es un requisito excluyente).

Certificado del curso e-learning de la UIAF en el módulo general.

Certificación de estudios en materia de riesgos (con módulo LA/FT), con un mínimo de 90 horas.

Team leader producción

Empresa: Coca Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.

Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.

Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.

Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.

Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo con las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.

Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.

Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).

Asistente de contenidos digitales

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, hará parte del área de contenidos digitales, desempeñando un papel crucial en el área de comunicaciones y mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.

Responsabilidades:

Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.

Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.

Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.

Grabación de piezas y edición de video.

Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.

Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.

Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.

Más de 1 año de experiencia en roles similares.

Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.

Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras, iluminación).

Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.