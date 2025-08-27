Trabajo para comunicadores: múltiples empresas están contratando

Los comunicadores cumplen un papel esencial en las organizaciones y, hoy, son varias las compañías en Colombia que buscan estos perfiles para fortalecer sus estrategias. Las oportunidades no se limitan a una sola región: hay ofertas en diferentes ciudades. A continuación, encontrará algunas de las más destacadas para que explore y se postule.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden conocer más ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes niveles de experiencia. Recuerde que es el proceso de postulación es gratuito y virtual.

Jefe de comunicaciones externas – Bogotá

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

¿Tiene una mente estratégica, pasión por conectar con propósito y experiencia liderando equipos de comunicación? Entonces esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Crear y publicar contenidos estratégicos para públicos externos.

Coordinar la comunicación de nuestras unidades de negocio en redes sociales, campañas, web y medios físicos.

Liderar la relación con agencias de contenido y PR.

Elaboración y seguimiento al presupuesto del área.

Analizar KPI para generar mejoras continuas.

Requerimientos:

Mínimo 4 años de experiencia en comunicaciones.

Al menos 2 años liderando equipos y procesos de comunicación externa.

Analista Jr. Comunicaciones – Envigado

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 2.800.100

Tipo de contrato: Término indefinido

En Grupo Éxito buscan un analista Jr. de comunicaciones, cuyo propósito en el cargo será velar por el cumplimiento de la estrategia macro de comunicación de la marca Viva, a través del seguimiento de tácticos pagos y orgánicos, y acompañando a los centros comerciales en la gestión de los contenidos, con el fin de que estos sean alineados a la estrategia y logren el cumplimiento de objetivos.

Responsabilidades:

Supervisar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la marca en línea con el plan de mercadeo anual.

Garantizar la coherencia del tono, lenguaje y lineamientos de marca en toda social media orgánico, acciones con influenciadores y comunicados de marca Viva.

Monitorear la aparición de la marca en medios ( clipping ) y generar reportes de free press en campañas de la marca.

) y generar reportes de en campañas de la marca. Coordinar la ejecución de campañas de comunicación interna dirigidas a colaboradores, aliados comerciales y arrendatarios.

Apoyar la divulgación de campañas comerciales, experienciales y de sostenibilidad de los centros comerciales VIVA.

Mantener una comunicación fluida entre las diferentes partes (Viva - Agencias) para garantizar la correcta gestión y ejecución del contenido editorial o audiovisual.

Gestionar el proceso de influenciadores: desde la entrega del brief, coordinación con el centro comercial para grabación y la aprobación de este.

Hacer seguimiento a las parrillas de contenido digital orgánico - pago, para garantizar la ejecución correcta y a tiempo de estos.

Coordinar de manera proactiva los tácticos digitales definidos para Festivales transversales - Célula Campañas transversales.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social o Mercadeo.

Experiencia laboral: 1 año en cargos similares ejecutando las funciones requeridas.

Habilidades y competencias: Social media, estrategia de contenidos, Mercadeo, Meta, Google Analytics.

Profesional de experiencia al aspirante – Bogotá

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será parte fundamental de la estrategia para atraer a profesionales interesados en posgrados, tanto a nivel nacional como internacional.

Responsabilidades:

Planificar, coordinar y ejecutar eventos de promoción y atención a aspirantes, garantizando experiencias memorables.

Atender y asesorar a aspirantes de posgrado a través de diversos canales de comunicación.

Construir y fortalecer relaciones con Facultades, oficinas administrativas, empresas y asociaciones profesionales para mejorar la promoción de programas de posgrado.

Diseñar y proponer estrategias de experiencia y atención innovadoras para aumentar la visibilidad de la oferta académica.

Identificar oportunidades de mejora en procesos de información, comunicación y servicios.

Representar a la Universidad en eventos académicos y promocionales tanto locales como internacionales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Comunicación Social, Psicología o áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento en Marketing Educativo y manejo de CRM y plataformas de gestión de clientes.

Capacidad de análisis de datos, incluyendo métricas de conversión y campañas, conocimiento en CRM y gestión de análisis de datos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Comunicadora de marca junior – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinadora de redes sociales junior, será responsable de asegurar que la voz y estética de marca se mantengan consistentes y atractivas.

Responsabilidades:

Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales, incluyendo historias y posts.

Redactar copys para redes, emails y otros canales de venta.

para redes, emails y otros canales de venta. Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.

Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers .

. Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.

Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.

Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.

Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.

Seguimiento de KPI de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.

Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.

Requerimientos:

Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.

Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.

Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.

Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.

Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.