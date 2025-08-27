Suscribirse

Empleo

Trabajo para comunicadores: múltiples empresas están contratando

Vacantes disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de agosto de 2025, 8:29 p. m.
Ciudades principales como Bogotá y Medellín ofrecen salarios más competitivos en comparación con áreas rurales, debido al costo de vida y la concentración de oportunidades laborales en comunicación.
Empleos para comunicadores en Colombia | Foto: Getty Images

Los comunicadores cumplen un papel esencial en las organizaciones y, hoy, son varias las compañías en Colombia que buscan estos perfiles para fortalecer sus estrategias. Las oportunidades no se limitan a una sola región: hay ofertas en diferentes ciudades. A continuación, encontrará algunas de las más destacadas para que explore y se postule.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden conocer más ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes niveles de experiencia. Recuerde que es el proceso de postulación es gratuito y virtual.

Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Atención comunicadores: están recibiendo hojas de vida en este sector, acá le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Jefe de comunicaciones externas – Bogotá

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

¿Tiene una mente estratégica, pasión por conectar con propósito y experiencia liderando equipos de comunicación? Entonces esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Crear y publicar contenidos estratégicos para públicos externos.
  • Coordinar la comunicación de nuestras unidades de negocio en redes sociales, campañas, web y medios físicos.
  • Liderar la relación con agencias de contenido y PR.
  • Elaboración y seguimiento al presupuesto del área.
  • Analizar KPI para generar mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Mínimo 4 años de experiencia en comunicaciones.
  • Al menos 2 años liderando equipos y procesos de comunicación externa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista Jr. Comunicaciones – Envigado

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 2.800.100

Tipo de contrato: Término indefinido

En Grupo Éxito buscan un analista Jr. de comunicaciones, cuyo propósito en el cargo será velar por el cumplimiento de la estrategia macro de comunicación de la marca Viva, a través del seguimiento de tácticos pagos y orgánicos, y acompañando a los centros comerciales en la gestión de los contenidos, con el fin de que estos sean alineados a la estrategia y logren el cumplimiento de objetivos.

Responsabilidades:

  • Supervisar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la marca en línea con el plan de mercadeo anual.
  • Garantizar la coherencia del tono, lenguaje y lineamientos de marca en toda social media orgánico, acciones con influenciadores y comunicados de marca Viva.
  • Monitorear la aparición de la marca en medios (clipping) y generar reportes de free press en campañas de la marca.
  • Coordinar la ejecución de campañas de comunicación interna dirigidas a colaboradores, aliados comerciales y arrendatarios.
  • Apoyar la divulgación de campañas comerciales, experienciales y de sostenibilidad de los centros comerciales VIVA.
  • Mantener una comunicación fluida entre las diferentes partes (Viva - Agencias) para garantizar la correcta gestión y ejecución del contenido editorial o audiovisual.
  • Gestionar el proceso de influenciadores: desde la entrega del brief, coordinación con el centro comercial para grabación y la aprobación de este.
  • Hacer seguimiento a las parrillas de contenido digital orgánico - pago, para garantizar la ejecución correcta y a tiempo de estos.
  • Coordinar de manera proactiva los tácticos digitales definidos para Festivales transversales - Célula Campañas transversales.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social o Mercadeo.
  • Experiencia laboral: 1 año en cargos similares ejecutando las funciones requeridas.
  • Habilidades y competencias: Social media, estrategia de contenidos, Mercadeo, Meta, Google Analytics.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Sin trabajo? Hay más de 126.000 vacantes activas en Colombia

Profesional de experiencia al aspirante – Bogotá

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será parte fundamental de la estrategia para atraer a profesionales interesados en posgrados, tanto a nivel nacional como internacional.

Responsabilidades:

  • Planificar, coordinar y ejecutar eventos de promoción y atención a aspirantes, garantizando experiencias memorables.
  • Atender y asesorar a aspirantes de posgrado a través de diversos canales de comunicación.
  • Construir y fortalecer relaciones con Facultades, oficinas administrativas, empresas y asociaciones profesionales para mejorar la promoción de programas de posgrado.
  • Diseñar y proponer estrategias de experiencia y atención innovadoras para aumentar la visibilidad de la oferta académica.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos de información, comunicación y servicios.
  • Representar a la Universidad en eventos académicos y promocionales tanto locales como internacionales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Comunicación Social, Psicología o áreas afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en roles similares.
  • Conocimiento en Marketing Educativo y manejo de CRM y plataformas de gestión de clientes.
  • Capacidad de análisis de datos, incluyendo métricas de conversión y campañas, conocimiento en CRM y gestión de análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Comunicadora de marca junior – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinadora de redes sociales junior, será responsable de asegurar que la voz y estética de marca se mantengan consistentes y atractivas.

Responsabilidades:

  • Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales, incluyendo historias y posts.
  • Redactar copys para redes, emails y otros canales de venta.
  • Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.
  • Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers.
  • Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.
  • Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.
  • Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.
  • Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.
  • Seguimiento de KPI de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.
  • Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.

Requerimientos:

  • Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.
  • Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.
  • Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.
  • Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.
  • Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

2. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

3. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

4. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

5. Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HaycomunicadoresEmpleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.