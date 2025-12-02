Trabajo para comunicadores: revise las ofertas disponibles esta semana

El campo de la comunicación continúa ampliando su alcance en Colombia, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las organizaciones de fortalecer su presencia informativa, corporativa y mediática. Hoy, los comunicadores sociales son requeridos no solo en medios tradicionales, sino también en sectores como educación, salud, tecnología, entidades públicas y empresas privadas que buscan perfiles capaces de producir contenidos, gestionar audiencias y apoyar procesos de reputación y comunicación interna.

Entre las vacantes más comunes se encuentran roles como comunicador interno, analista de comunicaciones organizacional, comunicador digital, entre otros. Muchos de estos cargos valoran la capacidad de redacción clara, manejo de herramientas digitales, conocimiento en estrategias de difusión y habilidades para coordinar proyectos con diferentes áreas de la empresa.

Estas oportunidades representan una opción para profesionales con experiencia, recién egresados o personas que buscan reorientar su carrera hacia entornos más digitales y estratégicos dentro del campo de la comunicación.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

A pesar de los desafíos del mercado, las perspectivas para los comunicadores sociales en Colombia son alentadoras, con un panorama que favorece la innovación y la creatividad en la comunicación estratégica. | Foto: Getty Images

Profesional de comunicaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 5.463.800

Esta persona será clave en apoyar la gestión de las comunicaciones internas y externas, a través de la ejecución de las estrategias, tácticas y medios definidos para promover los servicios de la organización entre sus diferentes audiencias.

Responsabilidades:

Aportar ideas que permitan crear conceptos de campaña, de acuerdo con los objetivos y necesidades comunicativas planteadas por los procesos y negocios a cargo.

Apoyar el desarrollo y la ejecución de las estrategias, tácticas, piezas y medios de comunicación requeridas por la organización.

Apoyar la redacción de contenidos para las diferentes piezas y medios de comunicación que se requieran.

Requerimientos:

Profesional en comunicación social, periodismo, publicidad, diseño y comunicación visual o afines al cargo.

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia con énfasis en medios de comunicación impresos, digitales y/o temas relacionados.

Analista de comunicación interna – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: A convenir

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.

Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.

Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.

Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.

Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.

Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.

Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Analista de comunicaciones organizacional – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 3.000.000 a 3.400.000

Si tiene experiencia desarrollando e implementando estrategias de endomarketing y comunicación externa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asegurar un adecuado proceso de planeación, ejecución y seguimiento a un plan de comunicación, atendiendo los requerimientos de la compañía.

Producir contenidos, información y comunicaciones, asegurando el adecuado relacionamiento con los distintos grupos de interés.

Transmitir la información de manera clara y oportuna, de acuerdo con los medios disponibles, la identidad de marca, necesidades de los diferentes.

Fortalecer los canales de comunicación de las partes interesadas, por medio de una gestión efectiva.

Apoyar el desarrollo de la inducción, capacitación, entrenamiento y demás planes propuestos por el proceso de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación de lenguajes audiovisuales, comunicación gráfica, publicidad o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en producción de contenidos audiovisuales y comunicación organizacional.

Comunicador social – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto busca un profesional comunicador social altamente motivado para enriquecer el equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.

Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.

Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.

Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad o afines.

Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.

3 años de experiencia general certificable.

1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.