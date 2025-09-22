Empleo
Trabajo para digitadores: conozca cómo aplicar
¡No deje pasar esta oportunidad!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El perfil de digitador sigue siendo uno de los más fundamentales en empresas de diferentes sectores en Colombia, especialmente en áreas administrativas, de salud, educación y logística.
Actualmente, se encuentran abiertas múltiples vacantes para digitadores, tanto presenciales como remotas, ideales para personas organizadas, con buena velocidad de escritura y manejo básico de herramientas ofimáticas.
El proceso de postulación es 100 % virtual: basta con registrarse en las plataformas de empleo, completar la hoja de vida y aplicar a las vacantes disponibles.
Entre más completos estén los datos, mayor será la posibilidad de ser contactado rápidamente por los reclutadores.
A continuación, encontrará algunos enlaces para consultar y aplicar directamente a las ofertas disponibles en este momento.
Digitador
Salario: $1.439.000
Se abre la convocatoria para el cargo de digitador en Siberia. La empresa busca personas metódicas, interesadas en formar parte de una organización donde el compromiso con la excelencia y el desarrollo profesional son primordiales.
El digitador será responsable de gestionar información clave para la operativa diaria, asegurando su correcta entrada y procesamiento. Se valoran el trabajo en equipo y la atención al detalle.
Responsabilidades:
- Ingresar datos de manera precisa y eficiente en los sistemas internos.
- Verificar y corregir posibles errores en la entrada de información.
- Colaborar con el equipo administrativo para asegurar el flujo adecuado de datos.
- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información manejada.
- Generar reportes y análisis básicos de datos conforme a las necesidades del área.
Requerimientos:
- Título de técnico o tecnólogo.
- Dominio avanzado de Excel (se realizará prueba de digitación).
- Conocimientos en procesos administrativos y operativos.
- Capacidad de organización y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar horas extras y festivos cuando sea necesario.
Nivel de educación:
- Técnico
Sectores laborales:
- Administración y oficina
Digitador en Girardota
Este rol implica apoyar los procesos operativos y administrativos mediante la digitación, verificación y control preciso de la información relacionada con las operaciones de transporte e inventarios.
Se requiere un transcriptor de datos comprometido con la precisión y el cumplimiento de plazos.
Responsabilidades:
- Registrar información de guías manifiestos remesas y comprobantes de entrega en el sistema.
- Actualizar bases de datos de clientes rutas e inventarios.
- Verificar la precisión de la información en sistemas internos.
- Generar y entregar reportes de operaciones periódicamente.
- Apoyar en la organización y archivo de documentos físicos y digitales.
- Reportar errores o inconsistencias en la información.
- Cumplir con los procedimientos de calidad y confidencialidad de datos.
Requerimientos:
- Bachiller o técnico en áreas administrativas o contables.
- De 6 meses a 1 año de experiencia como digitador o en roles similares preferiblemente en logística.
- Conocimiento intermedio de herramientas ofimáticas como Excel y Word.
- Capacidad para digitar rápidamente con precisión.
- Gran atención al detalle y habilidad para trabajar bajo presión.
Digitador Bogotá
Salario: $ 1.573.930
Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva, se encuentra en búsqueda de digitador.
Experiencia:
Mínimo ocho (8) meses desempeñando funciones administrativas y/o de digitación, requiere manejo básico de hoja de cálculo y habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.
Competencias técnicas:
Manejo en herramientas ofimáticas, compresión y análisis de la información.
Salario: $1.573.930 incremento en dos meses a $1.640.035
Horarios: lunes a viernes 08:12 A.M. 06:00 P.M.
Pago mensual.
Digitador/a Bogotá
Salario a convenir
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica ubicada en Bogotá requiere digitador/a responsable, ágil y con atención al detalle para unirse a su equipo administrativo. Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que estén iniciando su carrera.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Digitador(a) extramural - Ibagué
Salario: $ 1.568.050
Se requiere para dinámico equipo de trabajo un digitador(a) con excelente presentación personal y disposición hacia los clientes.
Condiciones laborales:
Cargo: digitador(a)
Salario: básico $ 1.568.050
Horario: tiempo completo - lunes a sábado.
Contrato: obra o labor + Todas las prestaciones de ley
Ubicación de la sede: Ibagué, Tolima
Oportunidad laboral: digitador especializado Bogotá
Salario: $ 1.573.930 a $ 1.640.035
Se busca digitador especializado para el manejo y procesamiento de datos.
Responsabilidades:
- Realizar tareas de digitación y entrada de datos.
- Manejar herramientas ofimáticas para procesamiento de información.
- Colaborar en funciones administrativas diarias.
- Asegurar la precisión en el manejo de datos.
- Mantener registros y bases de datos actualizados.
Requerimientos:
- Título de Bachiller en cualquier modalidad.
- Formación técnica deseable en áreas administrativas financieras sistemas o afines.
- Experiencia mínima de 8 meses en funciones administrativas y/o de digitación.
- Manejo básico de hoja de cálculo.
- Habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.
Data entry digitador - 1012256
Salario: $1.500.000
Empresa del sector asegurador y financiero requiere técnico o estudiante de carreras administrativas o contables, con conocimientos en seguros (deseable).
Requerimientos: manejo de sistema SIS (AS 400), paquete Office básico.
Funciones:
Ingreso de información proveniente de plantillas.
Gestión diaria de volumen de transacciones.
Atención de solicitudes del jefe inmediato.
Entrega de reportes solicitados.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Salario: $1.500.000 más auxilio de conectividad y prestaciones de ley.
Contrato: obra o labor.
Modalidad: remoto.
Auxiliar Digitador en Fontibón - Transporte de Mercancía
Salario: $ 1.600.000
Empresa líder en transporte de mercancías busca auxiliar digitador en Fontibón Recodo.
Responsabilidades:
- Elaboración y manejo de manifiestos y remesas.
- Reporte y control de las remisiones y facturas.
- Subida y gestión de archivos planos.
- Seguimiento y monitoreo de vehículos en tránsito.
- Colaborar en tareas administrativas según sea necesario.
Requerimientos:
- Experiencia previa en digitación y manejo de documentos del sector transporte.
- Habilidad para trabajar con precisión bajo presión.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios indicados.
- Capacidad de retención de información y agilidad mental.
- Experiencia en el uso de herramientas informáticas básicas.
Nivel de educación:
- Técnico
Sectores laborales:
- Administración y oficina
- Bodega logística y transporte
- Producción operarios y manufactura