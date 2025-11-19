Trabajo para diseñadores gráficos: revise las vacantes disponibles en el país

El diseño gráfico sigue siendo uno de los perfiles más demandados en empresas que buscan fortalecer su presencia digital, optimizar sus piezas visuales y crear experiencias comunicativas más efectivas. En Colombia, distintas organizaciones están en la búsqueda de profesionales creativos, con sensibilidad estética y dominio de herramientas digitales, para apoyar estrategias de marketing, contenido y comunicación corporativa.

Las oportunidades disponibles incluyen roles tanto para diseñadores con trayectoria como para quienes están iniciando su carrera profesional. Entre los requisitos más frecuentes se encuentran capacidad para interpretar briefs, creatividad para desarrollar piezas multiformato y habilidades para trabajar en equipo dentro de entornos dinámicos.

Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes desean proyectar su talento en sectores como publicidad, tecnología, comercio, empresariales, con posibilidades de vinculación presencial, híbrida o remota según la compañía.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas.

La importancia de los diseñadores gráficos radica en su capacidad para comunicar mensajes de manera visual efectiva, lo que les permite construir la identidad de marca de las empresas, crear materiales promocionales persuasivos y facilitar la comprensión de información compleja. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador gráfico junior – Cali

Empresa: Creadeco

Salario: A convenir

La persona seleccionada formará parte del equipo creativo, participando activamente en el desarrollo de colecciones, materiales gráficos y piezas digitales que fortalecen la identidad visual de nuestras marcas. Su trabajo combinará precisión técnica y creatividad para llevar el diseño a espacios reales.

Responsabilidades:

Diseñar y adaptar piezas gráficas digitales e impresas (catálogos, fichas de producto, redes sociales, presentaciones, etc.).

Editar y retocar fotografías de productos y ambientes.

Preparar archivos técnicos para impresión.

Participar en la conceptualización de nuevas colecciones.

Colaborar con los equipos creativo, comercial y de marketing para asegurar coherencia visual y cumplimiento de plazos.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Diseño Gráfico.

Experiencia previa o prácticas hasta 1 año.

Dominio de Adobe Illustrator, Photoshop y Canva.

Conocimientos básicos en fotografía e ilustración.

Atención al detalle, curiosidad estética y rapidez de aprendizaje.

Trabajo presencial en Cali.

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Boho Chic

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Su trabajo reflejará una sensibilidad estética y un profundo conocimiento de las tendencias actuales en el universo visual del retail de moda contemporáneo. ¡Si es un creativo que ama el diseño, esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar piezas gráficas para campañas, vitrinas, material POP, medios digitales y catálogos.

Interpretar los lineamientos visuales de la marca y adaptarlos a diferentes formatos (tienda física, web, RRSS, e-mail marketing, etc.).

Diseñar presentaciones de colección, lookbooks y moodboards de campaña.

Apoyar la dirección de arte y el equipo de marketing en el desarrollo visual de lanzamientos y colecciones.

Asegurar coherencia gráfica en todos los materiales de comunicación visual.

Coordinar la producción e impresión de materiales con proveedores externos.

Colaborar con las áreas de Visual Merchandising y Styling para garantizar coherencia entre imagen gráfica y visual de tienda.

Requerimientos:

Título profesional en Diseño Gráfico, Diseño de Moda o afines.

Experiencia mínima de 3 años en diseño gráfico enfocado en moda.

Portafolio que demuestre sensibilidad estética y conocimiento de tendencias.

Habilidades avanzadas en Adobe Creative Suite (Illustrator Photoshop InDesign).

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Diseñador gráfico – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como diseñador gráfico, será el responsable de garantizar la imagen de la marca, diseñando productos que se ajustan a los lineamientos de la empresa, con el fin de mantener la coherencia y la identidad de la marca.

Responsabilidades

Implementar procesos creativos en el desarrollo de material gráfico, buscando la originalidad y la calidad en cada diseño.

Adaptar los backings de vitrina a diferentes tamaños y tipologías, asegurando una correcta presentación visual en todos los puntos de venta.

Brindar soporte al área en la creación de propuestas y presentaciones que requieran diseño gráfico, aportando ideas innovadoras y creativas.

Transformar las ideas de las líneas gráficas de las campañas en elementos visuales para las vitrinas, logrando una coherencia y atractivo visual.

Elaborar manuales y planogramas para las vitrinas de cada marca, adaptándolos según las temporadas o proyectos de la empresa.

Realizar investigaciones constantes sobre nuevas propuestas y tendencias de manuales, con el objetivo de actualizar y mejorar los diseños existentes.

Asegurar la entrega oportuna de las Ecards para la comunicación de información visual a las tiendas.

Desarrollar planos (renders) de las vitrinas, objetos y espacios, ofreciendo una representación visual precisa y atractiva.

Realizar las actividades designadas por el jefe inmediato

Requerimientos:

Título profesional en Diseño Gráfico, Industrial, Publicidad o afines.

1-3 años de experiencia general; 1-2 años en un rol similar.

Conocimiento avanzado en programas de diseño como Adobe y Corel.

Diseñador gráfico POP – Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto - Ktronix

Salario: A convenir

Su reto será crear y administrar contenidos audiovisuales para los canales de comunicación y pantallas en puntos de venta y a su vez finalizar artes para el material POP, institucional y señalización general y específica, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos de forma clara, completa y fácil, para aportar a la comprensión y generación de valor de los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en Medios Audiovisuales o Diseño gráfico.

Mínimo 1 año de experiencia creando contenido.

Manejo de Adobe Suite y edición de video.

(Opcional) conocimientos en diseño gráfico, edición de videos y animación, ajuste de artes para impresión, modificación de archivos y diseño de material impreso (POP).