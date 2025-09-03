Trabajo para enfermeros y auxiliares: vacantes en todo el país

El sector salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad, y su importancia se refleja en la alta demanda de profesionales capacitados. Hoy, múltiples instituciones médicas y clínicas están buscando fortalecer sus equipos con enfermeros y auxiliares comprometidos con la atención y el cuidado de los pacientes.

Las oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país, con condiciones laborales que incluyen estabilidad, beneficios y la posibilidad de crecimiento profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images / Siqui Sanchez

Auxiliar de enfermería – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un auxiliar de enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente antioqueño, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.

Apoyar al personal de enfermería en procedimientos básicos.

Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Título de técnico auxiliar de enfermería.

Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.

Residencia preferiblemente en el oriente antioqueño.

Enfermera jefe – Cali

Empresa: KERALTY S.A.S

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como coordinadora de enfermería, desempeñará un papel crucial al asegurar que todas las prácticas asistenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar el equipo de enfermería en diferentes servicios como cirugía urgencias, UCI y otros.

Asegurar que las actividades asistenciales cumplan con los estándares de calidad y seguridad.

Supervisar la atención al paciente garantizando un cuidado de calidad en todos los niveles.

Gestionar recursos y materiales necesarios para el funcionamiento eficiente del equipo.

Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua en la prestación de servicios de salud.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en instituciones de III y IV nivel.

Experiencia en servicios de cirugía, urgencias, UCI y similares.

Habilidades de liderazgo y capacidad para coordinar equipos.

Conocimiento en estándares de calidad y protocolos de seguridad en salud.

Enfermero(a) promoción y prevención – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 4.756.700

Tipo de contrato: Término fijo

El propósito del cargo será apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

Coordinar acciones, dirigidas a garantizar una atención ágil y segura en el servicio.

Detectar y remitir a los usuarios a los programas de promoción y prevención de la unidad, garantizando la asignación de la cita para el ingreso al programa.

Educación a los usuarios, brindándoles herramientas que motiven cambios en el comportamiento orientados al autocuidado.

Analizar de manera integral la información recibida de los usuarios para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería graduado.

Mínimo 1 año de experiencia en servicios de PYP, realizando acompañamiento y educación al paciente.

ReTHUS como Profesional en Enfermería.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía y cuenta con ReTHUS, resolución y cursos actualizados de BLS y Código Blanco, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Soporte en cirugías de alta complejidad.

Toma de signos vitales y canalización.

Participación en el procedimiento de cateterismo.

Manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia.

Registro ReTHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Más de un año de experiencia en quirófanos de alta complejidad.

Disponibilidad para turnos rotativos.