Empleo
Trabajo para enfermeros y auxiliares: vacantes en todo el país
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad, y su importancia se refleja en la alta demanda de profesionales capacitados. Hoy, múltiples instituciones médicas y clínicas están buscando fortalecer sus equipos con enfermeros y auxiliares comprometidos con la atención y el cuidado de los pacientes.
Las oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país, con condiciones laborales que incluyen estabilidad, beneficios y la posibilidad de crecimiento profesional.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.
Auxiliar de enfermería – Rionegro
Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro
Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si es un auxiliar de enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente antioqueño, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.
- Apoyar al personal de enfermería en procedimientos básicos.
- Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.
- Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.
Requerimientos:
- Título de técnico auxiliar de enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.
- Residencia preferiblemente en el oriente antioqueño.
Enfermera jefe – Cali
Empresa: KERALTY S.A.S
Salario: $ 3.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como coordinadora de enfermería, desempeñará un papel crucial al asegurar que todas las prácticas asistenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Responsabilidades:
- Liderar y coordinar el equipo de enfermería en diferentes servicios como cirugía urgencias, UCI y otros.
- Asegurar que las actividades asistenciales cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
- Supervisar la atención al paciente garantizando un cuidado de calidad en todos los niveles.
- Gestionar recursos y materiales necesarios para el funcionamiento eficiente del equipo.
- Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua en la prestación de servicios de salud.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en instituciones de III y IV nivel.
- Experiencia en servicios de cirugía, urgencias, UCI y similares.
- Habilidades de liderazgo y capacidad para coordinar equipos.
- Conocimiento en estándares de calidad y protocolos de seguridad en salud.
Enfermero(a) promoción y prevención – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 4.756.700
Tipo de contrato: Término fijo
El propósito del cargo será apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.
Responsabilidades:
- Coordinar acciones, dirigidas a garantizar una atención ágil y segura en el servicio.
- Detectar y remitir a los usuarios a los programas de promoción y prevención de la unidad, garantizando la asignación de la cita para el ingreso al programa.
- Educación a los usuarios, brindándoles herramientas que motiven cambios en el comportamiento orientados al autocuidado.
- Analizar de manera integral la información recibida de los usuarios para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería graduado.
- Mínimo 1 año de experiencia en servicios de PYP, realizando acompañamiento y educación al paciente.
- ReTHUS como Profesional en Enfermería.
Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es técnico auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía y cuenta con ReTHUS, resolución y cursos actualizados de BLS y Código Blanco, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atención de pacientes en pre y postoperatorio.
- Soporte en cirugías de alta complejidad.
- Toma de signos vitales y canalización.
- Participación en el procedimiento de cateterismo.
- Manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.
Requerimientos:
- Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia.
- Registro ReTHUS y resolución vigente.
- Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.
- Más de un año de experiencia en quirófanos de alta complejidad.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
