Suscribirse

Empleo

Trabajo para enfermeros y auxiliares: vacantes en todo el país

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
Este día se conmemora con el objetivo de reflexionar sobre los objetivos de la enfermería en el futuro y lograr abordar los retos de salud que se presentan en el mundo.
No deje pasar esta oportunidad. | Foto: Pexels

El sector salud continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad, y su importancia se refleja en la alta demanda de profesionales capacitados. Hoy, múltiples instituciones médicas y clínicas están buscando fortalecer sus equipos con enfermeros y auxiliares comprometidos con la atención y el cuidado de los pacientes.

Las oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país, con condiciones laborales que incluyen estabilidad, beneficios y la posibilidad de crecimiento profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

En EE.UU. hay varias vacantes para enfermería.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images / Siqui Sanchez

Auxiliar de enfermería – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: $ 2.554.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un auxiliar de enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente antioqueño, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.
  • Apoyar al personal de enfermería en procedimientos básicos.
  • Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

  • Título de técnico auxiliar de enfermería.
  • Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.
  • Residencia preferiblemente en el oriente antioqueño.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Enfermera jefe – Cali

Empresa: KERALTY S.A.S

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como coordinadora de enfermería, desempeñará un papel crucial al asegurar que todas las prácticas asistenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Responsabilidades:

  • Liderar y coordinar el equipo de enfermería en diferentes servicios como cirugía urgencias, UCI y otros.
  • Asegurar que las actividades asistenciales cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
  • Supervisar la atención al paciente garantizando un cuidado de calidad en todos los niveles.
  • Gestionar recursos y materiales necesarios para el funcionamiento eficiente del equipo.
  • Desarrollar y ejecutar planes de mejora continua en la prestación de servicios de salud.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo un año de experiencia en instituciones de III y IV nivel.
  • Experiencia en servicios de cirugía, urgencias, UCI y similares.
  • Habilidades de liderazgo y capacidad para coordinar equipos.
  • Conocimiento en estándares de calidad y protocolos de seguridad en salud.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Contexto: ¿Busca empleo? Más de 100.000 vacantes lo esperan en todo el país

Enfermero(a) promoción y prevención – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 4.756.700

Tipo de contrato: Término fijo

El propósito del cargo será apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

  • Coordinar acciones, dirigidas a garantizar una atención ágil y segura en el servicio.
  • Detectar y remitir a los usuarios a los programas de promoción y prevención de la unidad, garantizando la asignación de la cita para el ingreso al programa.
  • Educación a los usuarios, brindándoles herramientas que motiven cambios en el comportamiento orientados al autocuidado.
  • Analizar de manera integral la información recibida de los usuarios para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades.

Requerimientos:

  • Profesional en Enfermería graduado.
  • Mínimo 1 año de experiencia en servicios de PYP, realizando acompañamiento y educación al paciente.
  • ReTHUS como Profesional en Enfermería.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía y cuenta con ReTHUS, resolución y cursos actualizados de BLS y Código Blanco, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Atención de pacientes en pre y postoperatorio.
  • Soporte en cirugías de alta complejidad.
  • Toma de signos vitales y canalización.
  • Participación en el procedimiento de cateterismo.
  • Manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

  • Técnico Auxiliar de Enfermería con experiencia.
  • Registro ReTHUS y resolución vigente.
  • Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.
  • Más de un año de experiencia en quirófanos de alta complejidad.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EnfermeríaSector saludVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.